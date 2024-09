Anel 'Bolo' Flores sostiene reunión con director del Ifarhu; dice que quiere arrancar gestión con una página limpia

Flores fue preciso en decir que los casos en que se amerite investigación serán pasados al Ministerio Público y buscará la manera de que las personas que abusaron del sistema rindan cuentas no solo al Ifarhu sino al país.

Ciudad de Panamá/Anel 'Bolo' Flores, quien fue ratificado como contralor de la República la semana pasada, se presentó a la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) en la capital para participar de una reunión con el director de esa entidad Jaime Díaz.

Le puede interesar: Anel 'Bolo' Flores y Gerardo Solís iniciarán este lunes proceso de transición en la Contraloría

Flores indicó que, entre los temas abordados con Díaz, está el apoyo que dará el actual contralor Gerardo Solís, para reforzar los equipos de auditoría que tanto requiere el Ifarhu, a fin de que se esclarezcan los casos de posibles malos manejos que se dieron en la administración pasada

Tenemos que arrancar con una página limpia y eso lo vamos a hacer de aquí a diciembre", — Anel Bolo Flores - Contralor ratificado de la República

En lo referente a los auxilios económicos, Flores fue preciso en decir que los casos en que se amerite investigación serán pasados al Ministerio Público y "buscará la manera de que las personas que abusaron del sistema rindan cuentas no solo al Ifarhu sino al país".

Recordó que, en las listas de los supuestos beneficiarios de los auxilios, también hay gente inocente y no hay que publicar información que pueda incriminar personas que lo hicieron bien.

En el momento que se hacen sin distinción esas listas, se está afectando a gente correcta, pero cuando salgan a relucir las personas que sí hicieron las irregularidades, el Ministerio Público las divulgará… Nosotros no somos para dar listas, aseveró.

Aclaró que la idea de las investigaciones es que se devuelva ese dinero que tanto se necesita para impulsar la educación de muchos panameños que quieren estudiar y avanzar.

Anunció que el próximo lunes 9 de septiembre tiene proyectado acudir a la Autoridad Nacional de Descentralización, para reunirse con la directora de la entidad, Roxana Méndez, para, en esa misma línea, buscar la forma de reforzar las auditorías que se requieren.

Respecto al informe de gestión que le presentó Solís, Flores expresó que este fin de semana va a dedicarse a analizarlo. "No puedo estar dando respuestas de cosas que aun no he visto", remarcó.

Con información de kayra Saldaña