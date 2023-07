Compra millonaria de jamón navideño no evitará impacto al sector porcino por desgravación arancelaria

Ciudad de Panamá, Panamá/Lechón a la parrilla. El salvavidas de 25 millones de dólares que el gobierno ha destinado para la compra de jamón navideño, entre otros productos, no evitará el coletazo que representa para el sector porcino la desgravación arancelaria pactada en el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos (TPC), que del año pasado a este 2023 bajó de 31% a un 23%.

La desgravación arancelaria para los productos porcinos procedentes de Estados Unidos seguirá descendiendo a 15.5% en el 2024 y a 7.7% en el 2025, para finalmente quedar en 0% en el 2026, lo que significa que en el mercado nacional se ampliará la oferta de los productos “Made in USA”.

Esta situación mantiene preocupados a los porcicultores panameños, quienes han emitido un S.O.S. al gobierno de Laurentino Cortizo, a quien le recuerdan que “el tiempo se ha agotado y el daño económico y social que este tratado generará al país pone en riesgo la paz y el desarrollo social de nuestro pueblo”.

Reconocen que la postura del gobierno estadounidense es mantener el calendario de desgravación, pues ya ha señalado que “la única opción existente y sobre la cual se va a trabajar es en la implementación del TPC”.

En una misiva enviada a Cortizo, la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor) aplaude y agradece el “esfuerzo y apoyo” que este ha hecho en pro del agro, aunque acto seguido se queja de que desde el pasado 18 de mayo su gobierno no ha dado respuesta para tratar de lograr una solución que permita mantener la operación del sector porcino.

Explican que en esa fecha se reunieron con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, a quien le entregaron una propuesta basada en las normas del comercio internacional, que según ellos no afecta lo firmado en el TPC y que ayudaría a atenuar el impacto negativo de este tratado.

“El ministro Alfaro nos manifestó que ya tenía una propuesta y un plan de acción, mismo que anunciaría pasados los 15 días de aquella reunión”, afirma la carta al presidente de la República, fechada el dia 4 de este mes de julio.

Los porcinocultores instan a Cortizo a no dilatar una “acción concreta” que envíe un mensaje claro a los productores para que en un “muy corto plazo” no vean el mercado panameño “inundado de productos americanos”.

Carlos Pitty, presidente de la Anapor y firmante de la misiva, informó que el gremio ha “realizado esfuerzos” con productores estadounidenses de la National Pork Producer Council, del USGrain y del USSoy, quienes han manifestado su preocupación por el deterioro del sector porcino panameño.

En el país más de 6 mil productores se dedican a la cría y engorde de cerdos, cuya carne alcanza un consumo per cápita de 18.3 kilos.

Según Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá (APUP), el 13 de marzo del 2022 el presidente Cortizo envió a través de la Cancillería una solicitud al gobierno de Estados Unidos para hacer la revisión de los rubros sensitivos dentro del TPC, pero la respuesta que se ha dado hasta el momento es que “no les interesa revisarlo”.

Por el contrario, dijo que lo que han hecho es enviar a Panamá comisiones para implementar el tratado.

De no darse una revisión, Guevara planteó que “se está condenando a la desaparición del sector agropecuario y no precisamente con productos más competitivos que los nacionales, sino con productos subsidiados que no compiten en calidad con los panameños”.

En cuanto al destino de las mesas de trabajo que desde octubre de 2012 estableció el gobierno para tratar de enfrentar esta situación, bajo la tutela de los ministerios de Desarrollo Agropecuario y Comercio e Industrias, Guevara anotó que “no han quedado en nada, muy poco avance, casi cero”.

Las mesas de trabajo, en donde participaban representantes gubernamentales, productores de los rubros sensitivos y miembros de la agroindustria, tenían como propósito elaborar un programa para implementar acciones tendientes a mitigar el impacto de la desgravación arancelaria, mediante una hoja de ruta “que se perdió antes de trazar el camino”.

Lo que sucedió, sostuvo una fuente anónima del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, fue que la negativa de los estadounidenses a replantear el TPC desencantó a los participantes, además de que el compromiso de los gremios de productores era el de contratar un especialista que los ayudara a sustentar sus iniciativas, pero solo los avicultores, porcicultores y los industriales de la leche lo hicieron.

Respecto a los 25 millones de dólares que invertirá la administración Cortizo en la compra de 1.4 millones de piezas de cerdo y pollo, entre otros productos para el programa Navidad Solidaria, Guevara dijo que “en realidad este es un negocio con la industria”.

Nosotros los porcicultores pequeños y medianos teóricamente abastecemos la materia prima, pero no hay una trazabilidad que indique que en realidad el producto que se vaya a utilizar sea nacional, pues no se pueden controlar las exportaciones, añadió.

Esto “ayuda en algo, pero hasta el momento lo que aspiramos como productores es a transformar la materia prima” y para ello este domingo se está fundando una cooperativa de pequeños y medianos porductores en la provincia de Veraguas, reveló el presidente de la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá.

En su desespero, los porcicultores agrupados en la Anapor le solicitaron este jueves al embajador de la República Popular China en Panamá, Wei Qiang, que los apoye para poder exportar cochinillos a ese país.

Mientras, en los chiqueros el tic tac de la desgravación arancelaria contemplada en el TPC con Estados Unidos avanza, y la parrilla ya está caliente.