Consumidores instan a debatir sobre uso de agroquímicos

Ciudad de Panamá, Panamá/Los principales objetivos de la producción agrícola, los consumidores, reiteraron su petición para que en cualquier debate agropecuario con los candidatos presidenciales se exija un compromiso para implementar normas que ayuden a minimizar el uso excesivo de agroquímicos en la agricultura nacional.

La iniciativa surge de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), en momentos en que los productores se aprestan a realizar un segundo debate con los candidatos presidenciales el próximo 27 de marzo en la provincia de Chiriquí, bajo la coordinación de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas.

Pedro Acosta Insturain, presidente de la Uncurepa, indicó que el uso excesivo de agroquímicos en el país es creciente, sobre todo en las tierras altas chiricanas, “por lo que a nosotros nos preocupa mucho, ya que es un problema de salud pública, además de que es un tema del que poco se quiere hablar”.

En 2020 un estudio reveló que en Panamá se comercializaban 64 plaguicidas altamente peligrosos que contaban con su respectivo registro sanitario vigente, a pesar de que están prohibidos en otras naciones.

La investigación, realizada por el biólogo entomólogo Raúl Carranza y por la bióloga-ornitóloga Ana María Jiménez, señala que entre los plaguicidas altamente peligrosos que están prohibidos en otros países y autorizados en Panamá, se encuentra, por ejemplo, el endosulfan, vedado en unos 115 países, el monocrotofos (112 naciones), el aldicarb (103), alaclor (94), metamidofos (83), azinfosmetil (80), carbofuran (63), el paraquat (46), carbosulfan (41), triazofos (40), metamidofos (49), alaclor (48), el carbosulfan y el triazofos, ambos en 40 naciones.

Por ello, en el país se hace necesario elaborar un plan nacional de reducción y prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y se apoyen alternativas agroecológicas, menciona el estudio.

No obstante, mientras que los productores parecieran estar más preocupados por impulsar una ley que supuestamente los “blindará” por 25 años, amén de insistir en obstaculizar las importaciones, Acosta Insturain puntualizó que a los consumidores no les preocupa si los productos que ingieren son importados o no, pues lo que necesitan es que se garantice la inocuidad de lo que consumen, libre de agroquímicos.

Durante el primer debate agropecuario realizado en 2019 los planteamientos se encaminaron, entre otros aspectos, a “establecer un marco general para la creación de una Política de Estado”, según reza en la introducción del documento que en aquella ocasión fue presentado, mientras que el tema a fondo de minimizar el uso intensivo de agroquímicos para beneficio de los consumidores brilló por su ausencia.

Preguntado sobre si este aspecto sería ahora tomado en cuenta durante el debate de marzo con los candidatos presidenciales, el representante de la Asociación Productora de la Comunidad de Tierras Altas, Augusto Jiménez, dijo que “estamos en la etapa de compilación de las propuestas de la mesa técnica, el contenido final será entregado a los equipos de campaña de cada candidato para fines de este mes y se hará público un día después del debate presidencial”.

Se insistió en conocer si por ahora se contempla, o al menos se ha conversado algo respecto al uso excesivo de agroquímicos, a lo que Jiménez respondió que “el resultado del trabajo se tendrá compilado para el 20”.

En tanto, para el empresario, consultor de nutrición y asesor en salud pública, Rafael Carles, “es muy fácil quedarse esperando a que los candidatos y políticos decidan sobre leyes populistas y terminen creando más subsidios irracionales y más regulaciones absurdas que no ayudan a productores ni a consumidores”.

Sostuvo que el momento es oportuno para que los ciudadanos tomen la iniciativa y comiencen a influir en la definición de una política alimentaria nacional.

“Hasta ahora los candidatos están en mutis. Tal vez por conveniencia o por ignorancia, pero ningún candidato ha dicho ni media palabra sobre el tema de la alimentación”, afirmó el experto.

Carles agregó que en inglés existe la expresión “vote with your fork” (votar con el tenedor), que significa votar por aquellos candidatos que abogan por una producción y distribución de alimentos sostenible, ecológica y saludable para todos.

No dudó en afirmar que cuando votamos de esta manera apoyamos a los agricultores, procesadores y productores que están trabajando para crear un mejor sistema alimentario, y haciendo eso se da el ejemplo para que existan mercados de productores, se construyan huertos caseros y dejemos de comprar comida chatarra.

“Hay que unirse como país y fortalecer el movimiento alimentario. Solo así generaremos los cambios para la transformación que requiere el país”, manifestó el empresario, consultor de nutrición y asesor en salud.

Por su parte, Acosta Insturain, de la Uncurepa, señaló que aunque el debate agropecuario que organiza la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas no está avalado por el Tribunal Electoral, todo lo que tiene que ver con salud pública debe estar siempre en primer plano.