Lo que debes conocer de los megaproyectos para acabar con el tranque en Panamá Oeste

Ciudad de Panamá, Panamá/Por donde se mire, las principales vías de la provincia de Panamá Oeste están atestadas de maquinaria pesada, cemento y concreto.

El Estado ha puesto en marcha un plan de megaobras viales que acaricia los mil millones de dólares. Es su apuesta para resolver el interminable problema de tranques en esta región, como el que se vive todos los días en La Pesa de La Chorrera.

Ahora bien, repasemos los principales proyectos de infraestructura de esta provincia:

Corredor de Las Playas

Digamos que Corredor de las Playas ya no es. Esta es una obra que arrancó con 32 kilómetros y terminó reducida a menos de cinco. Ante el cambio sustancial, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se refiere a ella también como “el viaducto de los seis carriles”, porque justamente esto fue lo que quedó del proyecto. Ahora cuesta $280 millones.

El viaducto, la parte estelar del proyecto, empezará en el encuentro con la Autopista Arraiján-La Chorrera y se extenderá hasta Loma Brígida, frente a la gasolinera Delta. Esta parte de la obra debería estar lista para su uso en septiembre de 2023, explicó el director de Proyectos Especiales del MOP, Gilberto Marengo. De allí en adelante la vía continuará ensanchada a seis carriles, aunque se irán reduciendo progresivamente hasta llegar a El Espino. Y fin de la historia.

Debajo del viaducto seguirán otros cuatro carriles que permitirán el flujo hacia y desde el centro de La Chorrera o comunidades como La Pesa. El puente que conecta la vía Panamericana con La Chorrera centro será eliminado y se construirá una glorieta.

El cambio en esta obra suprimió tramos como la nueva bajada de Campana o las carreteras que sacarían el tráfico de Capira y San Carlos centro.

La obra debería ser entregada en noviembre de 2024.

Nueva vía Arraiján-Puente de Las Américas

Esta es una obra que cuesta unos $600 millones. Partamos de cero: la carretera arrancará en la entrada de Panamá Pacífico y sustituirá la vía actual. Pero solo hasta el nuevo puente de Panamá Pacífico. Una vez allí, la vía seguirá derecho, con pocas curvas y pocas lomas hasta la vía Centenario, justo al lado del puente de Burunga. La vía actual seguirá estando abierta y, de acuerdo con el MOP, se podrá utilizar como vía alterna o de servicio para las empresas que están en Loma Cová o comunidades como Loma Cóvá o la Barriada 7 de Septiembre. Las dos vías se conectarán por una serie de puentes: el primero, en Panamá Pacífico, otro en Loma Cová, 7 de Septiembre y Arraiján Cabecera.

Esta vía nueva tendrá ocho carriles, tres para ir a Arraiján, tres para ir a la ciudad de Panamá y dos en el centro reservados para transporte público, ambulancias o inversión de vías. Este proyecto debe entrar en operación en 2024.

Nueva carretera de Vacamonte

Cuesta casi $58 millones y supondrá la ampliación a cuatro carriles de la vía principal de Vacamonte, desde el puente sobre la Autopista Arraiján-La Chorrera hasta 500 metros antes del puerto de Vacamonte.

La vía incluiría un puente vehicular sobre el cruce de El Tecal y supondrá la eliminación de decenas de locales que están sobre la servidumbre vial. El proyecto debería estar operativo a finales de este año, explicó el MOP.

Esta vía ampliará la capacidad hacia nuevas zonas de desarrollo urbano en el sur de Vacamonte. Incluso, promotores inmobiliarios empiezan a vender proyectos de playa en esta zona de Arraiján. La plusvalía: la conexión vial que paga el Estado.

La nueva carretera de Vacamonte incluirá retornos y una glorieta en Ciudad Esperanza, así como un desvío a la cuarta megaobra vial de Panamá Oeste.

La conexión Vacamonte-Veracruz

Son apenas cinco kilómetros los que dividen estos dos corregimientos. La nueva carretera tendrá cuatro carriles, un intercambiador en Bique y terminará en El Chumical de Veracruz.

De Vacamonte a Veracruz y de Veracruz al puente de Las Américas en un brinco, o eso prometen las autoridades.

La proyección del MOP es que el 15% del tráfico de la Autopista Arraiján-La Chorrera se desviará hacia este nuevo eje vial que debería estar listo a mediados de este año. Pero hay un escollo: El Chumical no parece tener capacidad para absorber ese tráfico vehicular. Las vías de esta zona popular de Veracruz son angostas y con puentes en los que apenas pasa un auto a la vez. Miles de autos utilizarían, además, las vías del centro del pueblo, acostumbradas apenas al tráfico local: la gente camina por los bordes de la calle porque no hay aceras, hay viviendas casi pegadas a la vía porque no se guardó la servidumbre y los niños cruzan una y otra vez para hacer la vida diaria de barrio: ir de la casa a la escuela y de la escuela a la playa.