El duro camino a los Juegos Olímpicos: El sueño de Héctor que no pudo ser

Ciudad de Panamá/El próximo verano boreal, Panamá asistirá a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 con la esperanza de colgarse alguna medalla y con ello derribar la larga espera de 16 años desde que Irving Saladino, obtuvo la única presea de oro que hasta el momento ostenta el país en aquella histórica edición de Pekín 2008, cuando el ‘Canguro’ colonense eclipsó a todos sus rivales en el salto de longitud. Se espera que para esta justa clasifiquen al menos 10 atletas. Sin embargo, de entre todos ellos, habrá uno que no estará presente. No porque no se haya podido clasificar, sino porque el destino y una decisión que aún hoy sigue siendo inexplicable le arrebataron el sueño para el que se preparó toda su vida.

Cuando Héctor vio a Irving ganar la medalla de oro en Pekín, él apenas tenía 9 años y recién se iniciaba en la práctica del karate. Su madre lo inscribió en la escuelita de la Policía Nacional con la esperanza que allí le inculcaran la disciplina que por entonces parecía estar ausente en la vida del travieso niño. Al ver al espigado saltador recibir su medalla dorada y escuchar retumbar el "alcanzamos por fin la victoria" en aquel enorme recinto deportivo, Héctor supo que él también quería convertirse en un gran atleta y ganar una medalla olímpica para su país, así como lo había logrado Irving.

Fue así que el pequeño niño pelirrojo empezó a viajar 25 kilómetros desde San Isidro, San Miguelito, hasta Ancón para recibir sus clases de karate semanalmente. Cuando mamá Elsa no podía acompañarlo, su hermana mayor se encargaba de llevarlo hasta la sede de la Policía Nacional. Cuando tuvo suficiente edad para viajar solo, se le permitió tomar el transporte público y hacer el recorrido por su cuenta. Aquella autonomía le habría dado la libertad de hacer cualquier otra cosa sin que su madre se diera cuenta, pero él nunca traicionó su confianza y en cambio, asumió con mucha madurez la responsabilidad de cumplir con sus deberes. En parte porque estaba muy consciente de dónde provenía.

Nacido en el seno de una familia muy humilde, Héctor se crio en una casa de madera con piso de tierra en una comunidad del corregimiento de San Isidro, al noreste de la capital panameña. Cuando apenas tenía dos años, una terrible noticia golpeó a la familia de manera inesperada. Su padre les abandonó, dejando a su madre sola, sin ningún tipo de respaldo económico y con la titánica tarea de sacar adelante a sus siete hijos.

Pese a que su madre trabajaba día y noche como costurera, el dinero era muy limitado, por lo que Héctor «siendo el menor de los siete» se las ingenió para buscar oportunidades que le ayudaran a generar algo más de dinero. Así fue que empezó a reciclar latas, cobre, hierro y cualquier cosa que representara un “extra” para aportar al sustento familiar. Para él nunca existieron los lujos ni los privilegios.

Con el tiempo, aquella decisión de mamá Elsa de inscribirlo en la escuela de karate para que agarrara disciplina, surtiría efecto y en pocos años, Héctor pasó de estar en el grupo de los mal portados del salón, a ser un destacado estudiante con notables calificaciones. El karate no solo se convirtió en un deporte para él, sino también en un estilo de vida que le arraigó valores inquebrantables como el respeto, la cortesía, el esfuerzo, la solidaridad y el autocontrol.

Con 15 años y luego de vencer a todos sus rivales a nivel nacional, Héctor consigue clasificar a los Juegos Codicader del 2014, su primera competencia a nivel internacional. A partir de allí, su carrera despegaría de manera meteórica, convirtiéndose en uno de los atletas con mayor proyección dentro del ciclo olímpico tanto para la modalidad de kata como de kumite.

Pero como todo camino hacia el éxito tiene sus dificultades, en el 2016, enfrentó el mayor desafío de su corta carrera que puso a prueba su fortaleza física y mental. Durante una competencia, Héctor recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por varios minutos. Tras someterse a una resonancia magnética y a un sinfín de estudios, los doctores determinaron que había sufrido un trauma craneoencefálico grave y que existía un alto riesgo de lesión permanente si seguía compitiendo, por lo que le recomendaron que se retirase. Aquello fue un balde de agua fría, que le dejó petrificado solo de imaginar que ya no podría representar a su país en la disciplina que tanto amaba. Sin embargo, Héctor se aferró a su fe y se propuso utilizar la adversidad a su favor.

Luego de un largo periodo de recuperación, regresó al tatami, pero ahora solo compitiendo en kata, una modalidad en la que no existe riesgo de lesión, puesto que los atletas compiten de manera individual realizando una serie de movimientos de brazos y piernas en la que van trazando el mapa de los pasos de un combate ejecutado con una técnica y precisión elevada.

En el Kata, Héctor brilló como nunca. Dos años después de aquella lesión craneal, logró la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos, fue campeón Panamericano Sub-21 y N°1 del ranking mundial de la categoría. En 2019, consigue la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima al imponerse al ecuatoriano Andrés Tejada en una tremenda exhibición de técnica, convirtiéndose así, en el primer karateca panameño en lograr una medalla en el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario para atletas del continente americano. Con 20 años, se perfilaba como “la esperanza” de Panamá para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pero llegó la pandemia y el mundo se vio obligado a priorizar la salud de la humanidad a costa de todo lo demás, incluyendo el deporte, que se vio fuertemente golpeado tras la paralización de todos los eventos deportivos. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos debieron aplazarse hasta el 2021.

En medio del drama social que supuso la crisis de salud pública provocada por la covid-19, el karateca volvió a recibir otro varapalo. Su sensei, el italiano Biagio Rodofile, único entrenador en Panamá con la suficiente expertiz para preparar al medallista, decidió no seguir entrenándolo por falta de pagos adeudados. 'Contra viento y pandemia', Héctor se preparó como pudo y confiando en su talento y disciplina, aptitudes que lo llevaron a posicionarse dentro de los mejores 15 de la premier league mundial de su disciplina, se presentó en el Torneo Clasificatorio de Karate Olímpico realizado en junio de 2021 en Francia con la esperanza de obtener uno de los tres boletos en la modalidad de kata.

En París se estrelló con la dura realidad. La accidentada preparación que tuvo y la nula posibilidad de foguearse a nivel internacional terminaron pasándole factura en un torneo donde solo tres karatecas de más de 100 aspirantes de todo el mundo se clasificaron a Tokio. Y así, siendo el atleta con mejor proyección de Panamá, Héctor se quedó con la miel en la boca.

Clasificar a unos Juegos Olímpicos es quizás la empresa más difícil para cualquier atleta que practique una disciplina individual o colectiva. En la gran mayoría de los casos, los atletas dedican prácticamente toda su carrera deportiva a buscar el tan ansiado boleto a la justa olímpica y no lo consiguen. Otros, logran clasificar no sin antes invertir una enorme cuota de sangre, sudor y lágrimas a cambio de vivir la experiencia olímpica como meros participantes. De todos ellos, solo un reducido grupo con extraordinarias capacidades físicas superan todas las barreras y obstáculos para bañarse en oro, plata o bronce.

Pero llegar al pináculo de la cumbre va más allá del talento y las capacidades. Factores demográficos, socioeconómicos, estructurales y de inversión pública, constituyen un peso muy importante para definir el futuro de cada atleta en su ambición por convertirse en el mejor de su disciplina. Prueba irrefutable de ello es Estados Unidos, el país más ganador de medallas olímpicas desde 1896 cuando se instauraron los Juegos Olímpicos de la Modernidad. Desde entonces, se han realizado 28 ediciones en las que el país norteamericano acumula más de 3,000 medallas. Detrás de ellos, a una distancia bastante considerable aparecen Alemania y la Unión Soviética con poco más de 1,200 preseas. Más atrás, se encuentran Francia y Gran Bretaña como los únicos países que superan la barrera de las 1,000 medallas.

No es extraño que estas potencias de primer mundo dominen el medallero histórico, puesto que para ellos el deporte representa uno de los pilares en el que se sustenta su desarrollo como nación, por lo que destinan miles de millones de dólares con el fin de “crear” deportistas de alto rendimiento. No obstante, en Latinoamérica la historia es diferente, especialmente en aquellos países donde la inversión pública en deporte no representa ni el 5% del Producto Interno Bruto. Aun así, países como Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia, y Cuba hacen grandes esfuerzos por proveerles a sus atletas los recursos necesarios para que puedan competir a esos niveles.