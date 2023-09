Educación: un presupuesto histórico en medio de dudas sobre la capacidad del Meduca para impactar la calidad educativa

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) sustentó ante la Asamblea Nacional un presupuesto histórico que verá el gasto de inversión de la entidad quintuplicarse de $300 millones a $1,600 millones. Pero aún quedan fuertes dudas sobre si la institución tiene la capacidad de utilizar ese dinero para producir un impacto significativo en la calidad educativa del país. ¿Qué dijeron las autoridades encargadas al respecto? Veamos.

Quórum

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sostuvo la semana pasada la vista presupuestaria correspondiente al Meduca, girando la misma alrededor del presupuesto ampliado que se le está dando a la entidad.

La sesión fue presidida por la diputada Cenobia Vargas, quien suple al actual presidente de esa comisión, Benicio Robinson. También estuvieron presentes varios diputados, entre ellos, Juan Diego Vásquez y Yanibel Ábrego.

Por el lado del Meduca asistieron tanto la ministra, Maruja Gorday de Villalobos, como el viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez, además de parte del alto personal técnico de la institución.

Panorama

La ministra de Educación empezó su intervención calificando como “un acto histórico” la decisión del Gobierno Nacional de asignar “7% [del] producto interno bruto” al sector educativo público.

Tal decisión fue tomada por el Consejo de Gabinete luego de las fuertes protestas que sacudieron al país en junio del año pasado, incluyendo manifestaciones de los gremios de docentes.

La ministra indicó que tal aumento presupuestario ofrece “muchas posibilidades de ir cerrando la brecha educativa”. Según Gorday de Villalobos, el incremento será utilizado por la entidad para el desarrollo de una transformación digital.

Tal transformación digital incluye elementos de conectividad y acceso a la información por parte del cuerpo estudiantil. Y también viene acompañada del fortalecimiento de capacidades de cuidados integrales para los estudiantes, refiriéndose a su situación socio-emocional, salud y alimentación.

Números

La ministra también reveló que, al día de hoy, hay más de 950,000 estudiantes registrados por el Meduca.

De estos, más de 800,000 corresponden a los estudiantes de las escuelas públicas y alrededor de 150,000 a aquellos de las escuelas privadas.

Y la estrategia educativa de cara a esta población estudiantil responde a los resultados de tres sistemas de pruebas que son utilizados para medir la situación educativa nacional: las pruebas ERCE, las pruebas CRECER y, las más conocidas de todas, las pruebas PISA.

La implementación de tal estrategia es supervisada y controlada por el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme). Y según la ministra, tal consejo ha estado bajo la revisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual ha emitido recomendaciones para fortalecer al organismo en su rol de seguimiento.

Aquí debemos recordar que el Meduca es uno de los ministerios titanes. Tan solo en funcionamiento se estima que requerirá, en 2024, más de $1,800 millones, de los cuales $1,600 millones son para salarios.

Esa predominancia del ministerio tan solo ha sido robustecida por el anuncio de que su presupuesto de inversión para el año siguiente será por $1,600 millones, más de cinco veces el número actual.

Statu quo

Resulta difícil describir de forma concisa el reporte de la ministra ante la Asamblea sobre el portafolio voluminoso de proyectos que lleva el Meduca, por lo que solo mencionaremos algunos.

Primero, de forma global, está el proyecto de ver qué hacer con más de mil millones de dólares adicionales en inversión y darle a tal desembolso sustancial los parámetros administrativos y financieros necesarios.

Ese proyecto está en curso aún, con la ministra indicando que han “consultado esta propuesta con diversos sectores educativos, [organizaciones no-gubernamentales], organismos multilaterales, expertos nacionales e internacionales” todo con el propósito de “imprimir esa huella disruptiva” en el sistema educativo a través de tal desembolso.

También, a nivel general, está el proyecto de descentralización.

En Panamá hay más de 3,000 escuelas y cada una tiene sus propias características y necesidades particulares.

El Meduca ya ha reconocido que su administración de tantas escuelas de forma central no es viable, por lo que está buscando robustecer el rol de alrededor de una veintena de direcciones, de las cuales más de la mitad son direcciones regionales y las otras son administrativas a nivel nacional.

El ministerio también tiene un proyecto de cobertura.

Según Gorday de Villalobos, “con el nivel preescolar […] en forma paulatina hemos llegado al 89% de cobertura. Esto es sumamente [importante] para nuestro país ya que hace diez años estábamos si acaso en el 60%”.

“La cobertura de pre-media, nos mantenemos [en el] 67%”.

Adicionalmente, el Meduca tiene miles de proyectos de construcción y reparación que maneja bajo el recién creado vice-ministerio de infraestructura. Entre 2023 y 2024 se espera haber intervenido alrededor de 500 escuelas en todo el territorio. Y en lo que va del año se han instalado más de 1,300 aulas nuevas.

Algunas de estas aulas son modulares, transportadas a áreas de difícil acceso por helicópteros del ejército estadounidense. Según la ministra, el Meduca tiene “a la fecha, 110 aulas instaladas en 53 centros educativos. En gestión, 219. Y en instalación en este momento […] 61”.

En otros casos, lo que se necesita son tanques de agua. Durante el año corriente, el Meduca está invirtiendo $4 millones en la instalación de más de 700 tanques de agua en escuelas a lo largo de todo el país, con el proyecto ejecutado al 60%.

Y uno último que podemos mencionar, relacionado a la transformación digital mencionada antes, es el proyecto de la implementación de ESTER, el sistema de educación en línea del Meduca.

Hoy día, el mismo atiende a más de 160,000 usuarios, cerca del 20% de la población estudiantil en escuelas públicas.

Y la conectividad es un tema pendiente. Según Gorday de Villalobos “más de 700 centros educativos tendrían que conectarse satelital con un proyecto que está desarrollando la [Autoridad de Innovación Gubernamental]”.

Cuestionamientos

Terminada la intervención de la ministra, Vargas abrió la discusión a preguntas por parte de los diputados, indicando luego que “cada diputado representa un área y […] va a defender su área”.

En efecto.

Por las próximas horas, la ministra de Educación y su equipo tuvieron que responder ante la Comisión de Presupuesto por el estado físico y financiero de escuela tras escuela, siendo listadas por cada diputado en representación de su circuito.

Los casos iban desde escuelas sin construir hasta obras paralizadas a medio camino, incluyendo invasiones de terreno y el hurto de los muebles escolares.

Algunos diputados si elevaron críticas generales.

La diputada Ábrego remarcó que —en su opinión— se estaban concentrando demasiados recursos del Meduca en la provincia de Panamá en perjuicio de las provincias centrales.

“Sin duda hay que devolver el presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas porque esto está desproporcionado,” dijo.

La diputada también cuestionó a la ministra sobre el uso por las escuelas de los dineros del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE). Según la diputada, las escuelas están temerosas de usar estos fondos ya que no existen lineamientos claros al respecto.

La ministra respondió que “a partir del mes de enero, nosotros tenemos ya con la Contraloría [General de la República] un manual de contabilidad para poder agilizar la gestión”.

“Inclusive,” agregó, “vamos a tomar la decisión de tener control posterior”. Esto significa que las escuelas tendrían la capacidad de usar sus dineros del FECE sin necesidad de una aprobación explícita de antemano por el Meduca.

Cabe mencionar, no todos los diputados estuvieron de acuerdo con Ábrego.

“A pesar de que puedo entender que se pueda […] decir que el presupuesto del Ministerio de Educación se tiene que devolver porque a mí no me […] tocó X, Y o Z,” dijo la diputada Vargas, “[esto] no es correcto, para mi concepto”.

Todo a última hora

En un momento de la discusión, los diputados cuestionaron al equipo del Meduca sobre por qué todos los años siempre hay problemas con tener a todos los docentes necesarios contratados para el inicio del año escolar.

Un director del Meduca respondió: “los padres de familia tienen […] un mal hábito —o casi todos los panameños— […] de hacer las cosas a última hora. Y llegan una o dos semanas antes del inicio del año escolar —y todavía iniciando el año escolar— […] con la documentación para registrar a sus hijos”.

“Por diversos motivos […] llegan tarde. Entonces eso sí nos crea […] nudos críticos para poder […] ver la cantidad de docentes que se necesitan”.

Pero los diputados no parecieron quedar satisfechos con las respuestas de la entidad.

“Hay una falta de capacidad administrativa bárbara [en el Meduca],” sentenció el diputado Juan Diego Vásquez al llegar su turno. “Estamos quemando la plata”.

Según Vásquez, tal problema de capacidad administrativa del ministerio obedece al menos a dos factores.

El primero sería el clientelismo, con el diputado apuntando que el MEDUCA tendrá “mejores directores regionales cuando no [pongamos] al amigo del político, al copartidario, a la que caminó o al que caminó, sino al que pueda hacer el trabajo bien”.

“Tiene que haber una capacidad de gestión por parte del ministerio que hoy lamentablemente no existe”, agregó.

Y el segundo factor sería una débil supervisión.

“Usted no puede ser un pulpo […] con tantos tentáculos para ver cada escuela,” dijo Vásquez a la ministra.

Por todo esto, Vásquez se mostró preocupado por el aumento presupuestario.

“Quiero [que] usted dimensione la responsabilidad que ustedes tienen,” dijo el diputado a la ministra, “en la que ese dinero no se ejecute o se ejecute mal”.

“Y mal ejecutado es que se lo roben”.

La ministra respondió: “Tenemos dieciséis estructuras de comprar regional” —refiriéndose a las direcciones regionales— “nosotros tenemos que fortalecer con personal idóneo esas estructuras de compra”.

Coda

Por brevedad, no listamos las varias decenas de escuelas afectadas mencionadas por todos los diputados, pero lo cierto es que parece existir una fuerte percepción de deterioro escolar en las distintas provincias del país.

Esta percepción ahora se ve acompañada de algo nuevo: una expectativa —también fuerte— de una inversión de mil millones de dólares adicionales en educación por el Meduca, la mayor parte dirigida a construcciones y reparaciones.

Y queda aún la pregunta de si impactará en tal expendio —que será dedicado en su mayor parte, parece ser, a empresas de construcción— el hecho de que ocurra en un año electoral.