El estudio que reveló lo que tenían en sus placentas 60 embarazadas de la península de Azuero

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Sabía que hace unos cinco años atrás, en Panamá, se realizó un estudio en unas 60 mujeres en estado de gestación, donde se detectaron contaminantes químicos, tanto en sus placentas como en la leche materna que producían?

Para ahondar en el tema, Nicolás Olea Serrano, oncólogo, radiólogo y especialista en salud ambiental, contó a TVN-2.com que el estudio denominado Exposición de la mujer panameña y sus hijos a contaminantes ambientales (Panamá, Medioambiente, Mujer e Infancia) se diseñó en 2017 y las madres participantes se reclutaron entre ese año y 2018, en las provincias de Herrera y Los Santos, en la península de Azuero.

Obstetras, pediatras y enfermeras de los hospitales públicos entrevistaron a las madres en el séptimo mes de embarazo, con el objetivo de investigar la exposición a contaminantes ambientales en un grupo de población sana dentro de lo que se conoce como Estudios de Biomonitorización Humana.

Estos estudios pretenden describir los contaminantes más habituales a los que se expone la población, es decir que no tengan una dedicación profesional de riesgo, explicó el también profesor visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Así las cosas, dijo Olea, las mujeres que aceptaron respondieron a un extenso cuestionario sobre hábitos alimentarios y uso de cosméticos y consintieron en dar una muestra de su placenta al igual que proveer leche materna en el momento del parto.

Según Olea, estos estudios son muy habituales en el continente europeo, como ejemplo puso al estudio HBM4EU que corresponde al nombre Human Biomonitoring For EU, el cual ha proporcionado una información muy valiosa sobre los contaminantes más habituales, para diferentes rangos de edad, hombres y mujeres en el norte/sur, este/oeste de la Unión Europea.

¿Qué se descubre?

Con estos datos se puede conocer cuáles son las exposiciones más frecuentes y, sobre todo, si se repiten los estudios en el tiempo, saber si las medidas que se implementan son eficaces para prevenir la exposición. “Si no hay datos, no es posible saber si lo estamos haciendo bien”, expresó.

¿Por qué se realizó en las provincias de Herrera y Los Santos?

El experimento se desarrolló en la península de Azuero por tres razones que a continuación detalla el científico:

Es una región representativa de la población panameña de carácter rural y con actividad agrícola importante

Las pacientes accedieron al reclutamiento y confiaron en el proyecto.

Las madres fueron lo suficientemente generosas para aportar al estudio a cambio de nada.

¿Qué repercusiones causaron los contaminantes detectados en las embarazadas?

Se comprende que los pesticidas no deberían alcanzar al ser humano y que su empleo en agricultura debería garantizar que la mujer fértil o la embarazada no estuviesen expuestas, pero no es así. La experiencia en Europa nos dice lo contrario. los pesticidas que se encuentran como residuo en los alimentos pueden incorporarse por la alimentación y alcanzar al embrión/feto a través de la placenta y al niño a través de la lactancia.

Sin embargo, los resultados del estudio de Herrera y Los Santos mostraron bajas concentraciones de pesticidas organoclorados y de compuestos industriales (PCBs de los transformadores eléctricos) en la placenta, coincidente con estudios internacionales en Europa y América del Norte.

“No sabemos en otras regiones porque en América Latina, por ejemplo, estos trabajos son casi inexistentes”, sostuvo el catedrático.

Además, se ha tenido ocasión de añadir más información sobre la exposición investigándose la presencia de compuestos relacionados con los plásticos y los cosméticos en la leche materna. Análisis aún en curso que se han presentado en una reunión nacional.

¿Tienen todas las mujeres estos residuos en sus cuerpos y cómo llegan hasta allí?

Los resultados del estudio en Panamá demuestran que aun en niveles bajos, muy comparables a los que se describen en Europa y en EEUU, los pesticidas históricos como el DDT o el Lindano se encuentran en las placentas de las madres de Azuero.

El experto reconoció que esto es habitual en todos los países en los que se utilizó DDT en el siglo pasado, caso de Europa y de América.

Recuerden que Panamá fue de los primeros países en utilizar el DDT en el año 1947 para el control de la malaria. Aunque también fue uno de los primeros países en abandonarlo por la pérdida de eficacia”, rememoró.

El caso es que el pesticida se incorpora a los animales de cría y accede a los seres humanos a través de los alimentos grasos como la carne. La mujer se limpia de ellos a través del embarazo y la lactancia, pero lo que preocupa es la exposición de la descendencia.

¿Esto provoca perjuicios para los neonatos?

Afortunadamente, los niveles encontrados de DDE, lindano, HCB o PCBs son muy bajos en la leche materna y están dentro del rango habitual en los países occidentales.

Hasta el momento, conforme al especialista, no se prevén efectos perjudiciales y no se ha identificado ninguna madre especialmente expuesta o con valores preocupantes que necesitaran una intervención.

Cuando presentamos recientemente los resultados ante la autoridad que financió el trabajo y en ambos hospitales se hizo saber que de los resultados no se apreciaba ningún individuo especialmente expuesto”, aclaró.

¿Cómo evita el ser humano la exposición a esos contaminantes?

Eligiendo bien su alimentación, procurando comer equilibradamente, por ejemplo, que la carne no sea la base de su comida sino un complemento.

Que frutas, verduras y hortalizas cultivadas sean su plato principal, luego legumbres y fibra y por último los alimentos grasos de origen animal.

Haciendo ejercicio y manteniendo el peso adecuado para no ser reservorio de contaminantes grasos que se acumulan en el tejido adiposo.

Presionando social y políticamente para que la autoridad sea exigente con los productores y sea rígida en el establecimiento y cumplimiento de la legislación.

¿Hay tratamientos para depurar del organismo este tipo de residuos de pesticidas?

Solo en caso de intoxicaciones importantes, con exposiciones laborales o accidentales, próximas al envenenamiento se deben de aplicar algunas técnicas de depuración o la terapia de quelación. No obstante, para la población general lo más importante es mantener el peso adecuado.

Si además es una mujer en edad fértil y pretende criar hijos, que sea cuidadosa con su alimentación... "Comida fresca, no procesada, de cercanía, de temporada y si es posible ecológica. Ah! y que pague el precio justo por su comida al agricultor o ganadero... si tienes que ahorrar hágalo en otra cosa", puntualizó.

