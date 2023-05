La Feria del Libro de Madrid: pandemia, evolución y cifras

Eva Ordúe (Zaragoza, 1962) está rebosante de alegría. Se le nota apenas la conoces. Después de varios meses, todavía no se lo cree del todo. Se siente como una niña que le pidió un juguete querido a los Reyes Magos y cuando llega el 6 de enero descubre que le han traído desde Belén el regalo deseado.

Así de feliz se sintió esta periodista, escritora, lectora y promotora cultural cuando obtuvo el cargo de directora de la Feria del Libro de Madrid, actividad editorial indispensable en la capital española y que celebra su edición 82 del 26 de mayo al 11 de junio de 2023 en el Parque de El Retiro.

El evento anual ocurre en un parque donde, por ejemplo, el 23 de mayo no hay nada que denote nada fuera de lo común y en cuestión de días el sitio se transforma hasta convertirse en la sede temporal de la feria, comenta.

Tras su nuevo puesto, Eva ha tenido que aprender de todo un poco: de casetas, dimensiones, árboles, traídas de suministro eléctrico, los mecanismos para resolver las aguas fecales... Sí, parecen aspectos que no tienen nada que ver con organizar eventos en torno a comprar y promover libros, pero sí. “Todo es menos glamuroso de lo que parece”, comenta entre risas en el Hay Festival Cartagena. “Aunque sin duda es una preciosidad de trabajo”, remata, quizás para aliviar la cara de espanto de su interlocutor.

El proceso

Pasó algo peculiar. Un mes antes de ser nombrada directora, ocupar este cargo no estaba entre sus planes más inmediatos. El Gremio de Librerías de Madrid, entidad jurídica y organizativa de la Feria del Libro de Madrid, abrió en noviembre de 2021 un proceso para buscar a su nuevo director (a). Dos amigos de Eva le propusieron que participara en una terna total de 16 candidatos.

“Pensé, me presento, no me elegirán, pero algo aprenderé, y para mi sorpresa, me eligieron. Esto no me hubiera ocurrido jamás porque antes se escogía al director sin procesos de selección previa. En esta ocasión hubo una primera selección en diciembre de 2021 de 5 finalistas, con una entrevista personalizada de una hora con cada uno de nosotros. Luego me eligieron a mí”, recuerda quien estará en la dirección ferial hasta la versión de 2024 y sustituyó a Manuel Gil, quien estuvo en ese puesto durante un lustro.

Eva trabaja desde hace años en la industria editorial, ya sea como reportera, ya sea como miembro de una agencia de comunicaciones. El ser reportera en periódicos, radio y televisión le ha dado la posibilidad de vender bien un producto de excelencia como es esta feria.

“Mis antecesores eran gente que probablemente conocían el sector mejor que yo por dentro, pero que quizás tenían menos herramientas para vender el libro”, opina quien ha sido corresponsal en Reino Unido, Rusia y Francia.

El impacto mediático fue abrumador cuando después de dos años se anunció que por fin la feria volvía a ser como antes. “Todos estábamos enloquecidos de contento. La gente tiene muchas ganas de venir”. No hay que dormirse en los laureles, advierte. Sabe que, si la actividad no funciona, de nada valdrá esa reacción positiva. Por eso, bajar la guardia está fuera de discusión, anota.

La pandemia

El Covid-19 golpeó con un mazo a todas las ferias del planeta. “A la de Madrid le enseñó que debíamos estar preparados para dar el salto al otro lado de la pantalla”, plantea quien es autora de libros como Rusia en la encrucijada, Locas por el fútbol, Historias de miopes o Padres e hijos, todos a cuatro manos con Sara Gutiérrez (una de las amistades que la impulsó a postularse a su actual empleo).

Durante la crisis sanitaria el libro reinó en España, en medio de aquello. Lo más hermoso para Eva: “los jóvenes comenzaron con fuerza a leer o volvieron a la lectura. Tengo una amiga que es profesora y editora que me comentó algo importante: los libros en papel les ofrecen una experiencia sensorial diferente a los chavales. Para mí lo exótico es leer en un e-book. Para ellos lo exótico es hacerlo en papel. Durante la pandemia, los editores y las librerías redescubrieron que la gente joven sí lee”.

Este año han transmitido eventos por streaming, algo que aprendieron de la pandemia (estar siempre ofreciendo contenido) y era algo que previo al coronavirus no se hacía. “Esta es la forma de estar presente durante todo el año. Porque hacer una feria es algo peculiar, trabajas en la oscuridad todo un año para algo que dura 17 días de exposición. Me recuerda un poco a los Juegos Olímpicos, aunque aquello es peor porque es cada 4 años para ver si llega tu momento de gloria, en el caso de que antes no te lesiones. Da un poco de pena que la feria dure tan poco”.

Diversidad

La recuperación va viento en popa. A la Feria del Libro de Madrid del 2022 asistieron más de tres millones y medio de personas, los que visitaron 385 casetas, vieron los productos de unos 400 expositores de toda España y compartieron con los 4,000 autores que firmaron sus obras más recientes.

Para el 2023 habrá 385 casetas y 424 expositores. Participarán 161 editores de Madrid, 118 editoriales universitarias, 116 editoriales de provincias, 61 librerías especializadas, 52 librerías generales, 13 organismos oficiales, 13 distribuidoras, 7 editoriales de facsímil y 6 gremios y asociaciones de editores.

La aspiración en todo momento es que esta feria sea representativa de la bibliodiversidad en España (diversidad cultural aplicada al universo de los libros). Por eso que entre las tres grandes editoriales -Penguin Random House, Planeta y Anaya- ocupan solo el 11% del espacio dentro del Parque El Retiro.

Cuando en la vida real estas tres empresas son tan grandes que en conjunto superan el 50% de todos los libros publicados cada año en España y el 60% de los libros comprados en el país europeo. “Hay librerías que hacen durante la feria entre el 20% y el 30% de su negocio anual. En el 2022 se vendieron en la feria más de 10 millones de euros (unos 10,8 millones de dólares) en libros”.

Eva observa con miedo emocionado el primer día de la feria de este año: el viernes 26 de mayo. El reto de todos los que la hacen posible (autores, editores, libreros, distribuidores…), es mantener el interés de los lectores de todas las edades y que el número de asistentes vaya en aumento. “Para muchos madrileños el verano comienza cuando inicia la feria. Me encanta porque hay un compromiso con la lectura”.