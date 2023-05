Huelga de guionistas: consecuencias para el cine y la televisión en Hollywood

A inicios de mayo de 2023, los 11,500 miembros del Writers Guild of America se fueron a huelga al considerar que sus condiciones de trabajo en la era de la industria del streaming son injustas.

Hay huelga de guionistas en Estados Unidos. ¿En qué repercute a los espectadores la medida de fuerza entre el Writers Guild of America (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión? Que tarde o temprano verás cómo la fecha de estreno de una equis película que estabas esperando deberá ser cambiada para más adelante, que tu serie favorita quizás tenga menos episodios que en temporadas anteriores o comenzarás a notar que no ponen tantas novedades estadounidenses en las plataformas de streaming.

Relacionado Hollywood se encamina a una huelga de guionistas por reclamos salariales

La primera señal de las consecuencias se puede ver en los programas nocturnos estadounidenses. Desde el 3 de mayo usan episodios repetidos los talk shows de Jimmy Kimmel (ABC), Jimmy Fallon (NBC) y Stephen Colbert (CBS). Volverán a emitir contenido nuevo luego de terminada la huelga programas como Saturday Night Live, Real Time with Bill Maher y Last Week Tonight with John Oliver.

Los estudios han confirmado que más de 600 series de televisión y de plataformas se verán afectadas de alguna manera. ¿Algunos ejemplos? Stranger Things, The White Lotus, Cobra Kai, Yellowjackets, American Horror Story, Billions, Evil y Hacks.

Aunque ya están redactados los libretos de La Casa del Dragón, El señor de los anillos: Los anillos del poder, Andor, Tokyo Vice y The Mandalorian, si requieren cambiar una palabra del libreto se suspenderá su rodaje.

Eso sí, todas las series que han sido renovadas para tener una nueva temporada para el 2024, se afectarán sus fechas originales de estreno, pues entre mayo y junio es usual que las salas de guionistas de cada proyecto se ponen a trabajar en sus argumentos.

Así de importantes son los guionistas dentro y fuera de Hollywood.

Seres más o menos desconocidos

Un día le preguntaron a Billy Wilder cuál era el principal elemento para hacer una película valiosa. El director y productor estadounidense respondió: “el guion, el guion, el guion”.

De seguro podrás enumerar tus actrices, actores y directores que más admiradas. ¿Podrías mencionar 5 guionistas? Quizás conozcas guionistas como Quentin Tarantino o los hermanos Coen. ¿Te suena Leigh Brackett, A.L. Diamond, Charlie Kaufman, Joseph L. Mankiewicz, Robert Bolt, Nora Ephron, Andrew Stanton, Greta Gerwig, Frank S. Nugent, Brenda Chapman y Tonino Guerra?

Tranquilo, la culpa no es tuya, es del sistema. Aunque sin historia no hay personajes, ni conflictos, ni nada, Hollywood le da poca relevancia al guionista y a otros integrantes del equipo multidisciplinario que hace posible una película o una serie.

Bueno, es posible que sí hayas escuchado sobre la huelga de los 11,500 guionistas de Estados Unidos en reclamo de mejoras salariales contra Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Brothers, NBC-Universal, Paramount y Sony, entre otros estudios.

Hace 15 años

La última huelga de este gremio comenzó en noviembre de 2007 y duró más de 100 días (terminó el 12 de febrero de 2008). De acuerdo con el Instituto Milken, esto hizo que la economía de California dejara de percibir más de 2,100 millones de dólares y afectó 37,700 empleos directos en ese estado.

Los bolígrafos y los computadores apagados afectarán sumas aún mayores en una industria del entretenimiento en Estados Unidos que genera actualmente trabajo a 2.4 millones de personas.

¿Por qué pasó aquella vez? Los mayores de 35 años recordarán que por entonces estaba en auge las ventas de DVD y blue-ray para disfrutar producciones en la comodidad de su casa, pero eso no llegaba a los bolsillos de los escritores porque en sus contratos colectivos se mencionaban poco aquellos nuevos inventos, ya que para cuando fueron redactados esos acuerdos esa tecnología apenas comenzaba en el mercado.

Hoy el motivo del descontento es que el modelo global de consumo volvió a cambiar. Los guionistas opinan que no reciben ganancias justas de sus trabajos en las plataformas de streaming antes, durante y después de la pandemia. Un mensaje del 1 de mayo de Kyra Jones, intérprete y guionista, a través de su cuenta de Twitter lo deja claro: “En caso de que se pregunten por qué la huelga: el primer cheque de residuales (dividendos) para un programa que emití para una cadena de tv era de 12.000 dólares. Acabo de recibir el nuevo para mi programa de streaming, 4 dólares”.

¿Qué solicitan?

Antes de la pandemia, indica el Writers Guild of America, una cadena de televisión o de streaming en Estados Unidos elaboraba contratos de hasta 20 semanas para elaborar una temporada de un programa. Desde el principio de la pandemia les pagaban a los escritores por 20 semanas para hacer dos temporadas. Antes del Covid-19 se usaban hasta 7 guionistas para elaborar una miniserie de 8 capítulos en una empresa de streaming. Durante la crisis sanitaria bajó a 4 escritores.

El WGA pide un aumento del 6% del monto que recibirán los guionistas por la retransmisión de los proyectos donde participaron en los espacios electrónicos. Los productores proponen el 2%. Los escritores solicitan el pago mínimo de 6,600 dólares por emisión en una streaming con menos de 20 millones de abonados y hasta 20,000 dólares si la empresa tiene más de 75 millones de suscriptores. Los estudios ofrecen 1,000 y 8,000 dólares, respectivamente.

Otro punto de discusión es pedir transparencia. El cine y la televisión brindan cifras periódicas de cuántas veces una producción se proyecta en una sala de cine o se emite en un canal. En los streaming no se comparten las cifras de cuántas horas de reproducción tiene un largometraje o una miniserie, algo que preocupa a los guionistas porque estas empresas en Norteamérica representan el 45% del total del consumo del entretenimiento (da igual si se hace por televisión, celular o computadora).

A lo sumo el guionista, el cineasta o el actor se entera de cuáles son los 10 títulos más vistos de la semana en Estados Unidos (o en cualquier parte del mundo) en la industria del streaming, pero no sabe exactamente cuántas visitas tiene cada una de esas películas durante esos siete días. Ni hablar de lo que se sabe del 99.9% del resto del catálogo que ni siquiera llegan a ese top ten.

Muchos actores han acompañado a los guionistas en sus piquetes en Los Ángeles y en Nueva York. Una muestra son los comediantes de Saturday Night Live. A ellos se les ha unido Pedro Pascal, Joseph Quinn, Lin-Manuel Miranda, Cynthia Nixon, Jason Sudeikis, Rob Lowe, Drew Barrymore, así como los presentadores Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, John Oliver y Stephen Colbert, entre otros.

The Hollywood Reporter indica que las plataformas digitales tienen más poder de resistencia hoy que los canales de televisión en la huelga de hace 15 años. ¿La razón? Las streaming pueden pasar algunos meses sin notarse desmejoras en sus contenidos porque tienen mucho contenido internacional ya comprado y pueden adquirir muchos más durante este periodo.

Aunque eso es cierto, lo seguro es que todos los estudios desean que la huelga de los guionistas termine antes del 30 de junio de 2023, algo poco probable. ¿Por qué? Para que no se les unan en huelga los sindicatos de directores y actores de Estados Unidos, pues ese día a ambos sectores les toca renovar los contratos colectivos. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Hollywood se pondría a temblar.