Fondo de ahorro para la vejez, una opción para enfrentar desafíos económicos tras la jubilación

Ciudad de Panamá, Panamá/En un escenario mundial en constante evolución, mientras la población envejece de forma gradual, asegurar un futuro financiero estable durante la jubilación se ha transformado en una preocupación crucial para las personas, sobre todos los jóvenes que enfrentan un duro escenario financiero ante el alto costo de la vida.

En medio de este panorama, establecer un fondo de ahorro para la vejez emerge como una respuesta necesaria para abordar los desafíos económicos que se ciernen sobre esta etapa de la vida y otorgar una sensación de tranquilidad.

La jubilación es una fase de la vida que merece ser disfrutada sin las cadenas de las preocupaciones financieras. Sin embargo, la realidad muchas veces difiere de esta aspiración. La dependencia exclusiva en pensiones gubernamentales puede resultar insuficiente para sostener el nivel de vida al que las personas están acostumbradas.

Además, los constantes cambios en la dinámica laboral y la prolongación de los años de trabajo han incrementado la urgencia de contar con una fuente de ingresos confiable durante la jubilación. Ante esto, las personas toman la decisión de ahorrar en grandes cantidades con la esperanza de contar con el dinero suficiente al momento de retirarse. Sin embargo, esta no es una de las alternativas más saludables.

Balance entre el presente y futuro

Para Elizabeth Sánchez Ruiz, analista financiera y CEO de Mindful Finance, las personas deben tener un balance entre el presente y futuro y considera que no tiene sentido que las personas ahorren todo su dinero con la excusa de que "en un futuro se van a retirar".

"Nadie tiene el futuro comprado y pueden suceder muchas cosas. No tiene sentido que las personas no vivan el presente. No se trata de vivir por completo en el presente, por el contrario, el ingreso que reciben debe ser funcional para disfrutar el presente y cuidar de nuestra versión en el futuro para que este no vaya a estar en problemas", manifestó a TVN-2.com.

Desafíos en el horizonte: Un vistazo al futuro del IVM

De acuerdo con diversos expertos, para 2024 se proyecta que el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) se estaría quedando sin capital. Esta noticia ha generado un cúmulo de preocupaciones entre los adultos mayores que dependen de este fondo para subsistir y cubrir sus necesidades en el porvenir.

La realidad palpable es que las pensiones estatales podrían no ser suficientes para mantener el nivel de vida al que se está habituado. Las transformaciones en el paisaje económico hacen más necesario adoptar una perspectiva proactiva. La idea de establecer un fondo de ahorro para la vejez adquiere una relevancia destacada.

Un ahorro temprano y efectivo podría presentarse como una solución a esta situación y no depender solo de esta alternativa de jubilación, mismo que depende de los ingresos que cuenta cada persona y del porcentaje que se desee guardar.

Esta estrategia no solo se erige como una forma de resguardo contra las incertidumbres futuras, sino también como un mecanismo para asegurar una fuente constante de ingresos durante la jubilación.

Desde su punto de vista, Sánchez destaca que no existe un cálculo efectivo sobre cuánto debería ahorrar una persona en base a sus finanzas personales y destaca que dentro de un presupuesto de ahorro se debe establecer una parte que se dirija al fondo de ahorro de jubilación sin importar la edad de las personas.

"Entre más joven inicie para poderse jubilar, sobre todo en la parte gubernamental, que las personas puedan contar con un ahorro para su retiro. El porcentaje dependerá de las finanzas de cada persona. En el caso de que nunca hayan ahorrado, no se debe pasar del 0% al 20%. Comiencen de forma paulatina desde el 5%, 10% y sucesivamente hasta alcanzar la meta fija de ahorro personal", explicó.

¿Qué es un Fondo de Ahorro para la Vejez?

Un fondo de ahorro para la vejez, también conocido como plan de retiro o fondo de pensiones, es una inversión estratégica destinada a garantizar una fuente constante de ingresos, después de que una persona se retire del mercado laboral.

Funciona acumulando ahorros durante la vida laboral del individuo, que luego se convierten en un flujo de efectivo mensual o periódico durante la jubilación.

Consideraciones

Es importante evaluar diversas opciones para escoger el plan de retiro acorde a cada persona.

Un punto importante es iniciar temprano. Cuanto antes se comience a ahorrar, más tiempo se tendrá para acumular un fondo significativo.

Otra alternativa es realizar contribuciones regulares, en donde establecerla de forma regular es fundamental para mantener el crecimiento constante del fondo.

Establecer una planificación personalizada.

Una excelente alternativa es consultar a un asesor financiero que oriente a elegir el plan de retiro que mejor se adapte a los objetivos y circunstancias individuales.

Sobre las inversiones, Sánchez indicó que se debe tener cuidado con respecto a este punto dado que en los últimos tiempos se ha desarrollado una narrativa que sataniza el depender de un salario fijo calificándose como "un riesgo". Expresó que esta es una situación un tanto problemática dado que les coloca un peso extra a las personas y que la vida no se trata de esto.

"Para nadie es un secreto que depender de un salario es una situación muy compleja. Me parece que siempre se debe ver de ambos lados. Esto tiene que ver mucho con la administración de cada uno. Sé de casos en donde las personas han logrado grandes cosas con sus salarios. Si considero retirar con una cuantiosa cantidad y si esto afecta mi presente, para mí no lo vale", señaló.

Indicó que se debe entender cuál es el estilo de vida que va acorde con el propósito de cada persona.

Ventajas del fondo de ahorro