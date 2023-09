¿Qué está haciendo Panamá para adaptar la inteligencia artificial en la educación?

Ciudad de Panamá, Panamá/Para garantizar su uso ético centrado en el ser humano, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) instó a los gobiernos del mundo a regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en las escuelas.

En el marco de sus proyectos, la Unesco sostiene que el despliegue de las tecnologías de la IA en la educación debe tener como objetivo la mejora de las capacidades humanas y la protección de los derechos humanos con miras a una colaboración eficaz entre humanos y máquinas en la vida, el aprendizaje y el trabajo, así como en favor del desarrollo sostenible.

La misión del organismo internacional constituye, también, un llamamiento intrínseco a adoptar un enfoque en materia de IA centrado en el ser humano, que tenga como objetivo reorientar el debate para incluir la función de la IA en la lucha contra las desigualdades actuales en materia de acceso al saber, a la investigación y a la diversidad de las expresiones culturales.

¿Cómo debe actuar Panamá?

En un salón de clases hay estudiantes con capacidades y habilidades más avanzadas que el resto de sus compañeros, por diferentes razones, sin embargo, el sistema moderno de educación está configurado de una manera en la que todos aprenden al mismo ritmo.

No obstante, las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación permiten que el sistema entienda dónde están las debilidades académicas del estudiante y recomienda experiencias propias de cada alumno, aseguró Ernesto León, presidente de la Fundación Mentes Brillantes y fundador de la primera empresa de tecnología educativa de Panamá (Edupan)

Según León, lo aplicado con la IA es algo muy parecido a lo que hace la plataforma de Netflix, que recomienda películas en base al historial de búsqueda de cada usuario o lo que hacen sistemas de inteligencia artificial de buscadores como Google, el cual guarda un historial de lo que los internautas buscan y en base a eso empieza a aprender y entender qué es lo que se consulta en internet.

“La IA bien utilizada puede ser lo que cambie el juego en la educación, pero hay que hacer algo urgente. Si el sistema educativo no empieza hablar de tecnología, sus beneficios y los peligros que representa su mal uso, no podemos esperar que a los 15 años un estudiante que vea que este sistema pueda hacerle el examen no intente hacerlo por esta vía", manifestó León.

Currículo nacional de tecnología

De acuerdo con León, en Panamá se debe crear un currículo nacional de tecnología, con información y guías que preparen primero al docente.

Además, debe estar dosificado para que los niños tengan o no conectividad, entiendan la tecnología y enseñarles cuáles son sus fortalezas y riesgos.

Recalcó que en la educación temprana hay que evitar las pantallas y establecer la parte lúdica, manipulativa y de desarrollo cognitivo, a través de otras herramientas que no sean tecnológicas.

Hay que establecer bien las políticas públicas que determinen en qué espacios y en qué momento se utiliza la tecnología, pero tiene que usarse. “No podemos pensar en una educación moderna sin tecnología… es imposible e irresponsable decirlo", sostuvo.

¿Qué está haciendo el Meduca?

En ese contexto, Maryluz Vargas, coordinadora de Robótica en la unidad curricular, Dirección Nacional de Currículo y Tecnología Educativa, contó que en esta nueva etapa de la era digital ante el llamado de la Unesco, el Ministerio de Educación está trabajando en la actualización de los planes y programas de estudio que comprenden desde la educación básica general (primaria y premedia) hasta la elaboración de guías didácticas, tanto para estudiantes como docentes.

Esto conlleva orientaciones, herramientas y recursos que promueven el uso responsable de la IA en las aulas de clases para mejorar la eficiencia de la enseñanza. En el caso de las Olimpiadas Mundiales de Robótica, que se desarrollarán en Panamá en noviembre próximo, se lleva preparando a los estudiantes desde hace tres años para la creación de proyectos en beneficio de sus propias comunidades, como parte de la adecuación de la inteligencia artificial generativa en la educación.

Con la ejecución de esta actividad, explicó Vargas, los estudiantes desarrollan su pensamiento crítico y la habilidad de utilizar adecuadamente la tecnología.

Por otra parte, a los docentes se les está capacitando con un diplomado en robótica para que aprendan a programar y a operar los diferentes tipos de robots, para que así implementen dentro de sus aulas de clases herramientas innovadoras acordes a esta era virtual.

Asimismo, a los entrenadores de los equipos de robótica se les ha permitido una capacitación de los proyectos que elaboran en conjunto con los clubes de robótica.

Hasta el momento se ha capacitado a 971 docentes en el ámbito de la robótica educativa y se prevé que 1,800 clubes de robótica tengan acceso a esta capacitación simultanea, la cual se estaría aplicando en las diversas regiones educativas.