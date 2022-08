Reportan que proceso de recolección de firmas es complicado para los adultos mayores

Ciudad de Panamá, Panamá/A quince días de haber iniciado el proceso de recolección de firmas por parte de los precandidatos independientes, muchas son las complicaciones que han enfrentado, y hasta denunciado ante la Fiscalía Electoral por supuestas irregularidades en proceso.

Para Ana Matilde Gómez, quien ya ha participado del proceso como precandidata a la Presidencia de la República y a diputada en la Asamblea Nacional, el mecanismo es muy lento y se dificulta para aquellos adultos que no están diestros en el uso de la tecnología, además de que les imposibilita que ellos puedan verificar cuál ha sido la dificultad para subsanarla.

Cuenta que muchas personas han pasado varios días intentando completar el proceso en la página web del Tribunal Electoral, pero les ha sido infructífero.

Gómez reconoce que la mayoría de estos problemas se da en personas de edad avanzada, ya que, los jóvenes por ser nativos tecnológicos pueden surfear mejor las dificultades del sistema y completar el proceso.

“No es tan fácil como antes llevar un registro organizado de los apoyos”, puntualizó Gómez.

Y es que quienes quieran dar su apoyo a los precandidatos a través de la página web deberá ingresar al apartado Tribunal Contigo, posteriormente dar seleccionar la opción 'Apoyo a precandidato por libre postulación', llenar el formulario, tomarse una foto cumpliendo los requisitos establecidos, aceptar los términos y condiciones para continuar. Cumplido estos pasos, la persona es dirigida al portal de 'video trámite' donde deberá ser contactado por un agente del Tribunal Electoral, y es justo allí donde vienen las dificultades que pocos saben subsanar y que impiden continuar con el proceso.

La semana que acaba de culminar, el precandidato independiente a la Presidencia de la República, Francisco Carrerira, acudió a la Fiscalía de Cuentas para denunciar supuestas irregularidades en el sistema de recolección de firmas, y es que según lo que alega, hay personas que le han comunicado que han hecho el proceso para firmar por él, no obstante, cuando terminan le dicen que su firma fue otorgada a otro candidato.

Al igual que Gómez, Carreira señala que el sistema es lento y las personas demoran hasta 15 minutos hasta finalizarlo, además de que la página se cae o no existen suficientes quioscos en el interior del país.

En las Reformas Electorales del 2021 se estableció que la recolección de firmas para los independientes solo sería a través de la página web del Tribunal Electora, los quioscos del Tribunal Electora, personalmente en las sedes del Tribunal Electoral o a través de la aplicación móvil que llevan los activistas y que debe ser pagada por los precandidatos.

Mientras que solo en las áreas de difícil acceso, donde no hay conexión a internet y con la compañía de un agente del Tribunal Electoral se puede hacer la recolección a través de libros como se hacía en el pasado.

Sin embargo, para la exdiputada Gómez, se debería permitir el uso de los libros bajo la responsabilidad de cada candidato y sin la necesidad de que haya un agente del Tribunal Electoral porque eso significa ‘gasto’.

“Debería permitir bajo la responsabilidad de cada candidato que asuma la responsabilidad de las firmas físicas por libros, no con un funcionario del Tribunal Electoral que solo encarecería las cosas. Así uno sabría a quién poner a firmar y a quién no”, manifestó Gómez.

Desafortunadas declaraciones

Esa misma semana vimos como el magistrado Heriberto Araúz, durante la sustentación del presupuesto de la institución en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, frente a los señalamientos del diputado Juan Diego Vásquez señaló que “el que no tiene dinero para pagar por una licencia es mejor que no esté en política. Los que están en la política saben que esto cuesta dinero que hay que invertir”.

La también exprocuradora Ana Matilde Gómez, lamentó estas declaraciones indicando que lo que tienen que hacer es “estimular el voluntariado y el Tribunal Electoral haciendo el financiamiento de los candidatos al igual que lo hacen con los partidos, además de un programa nacional que permitiera estimular a la juventud en participar en la política”.

Concluyó diciendo que la Ley actual no es un estímulo para la participación de los independientes y el Tribunal Electoral no necesariamente es un acompañante facilitador, porque lo que han propuesto como una solución no lo es.

Los precandidatos a la Presidencia por la libre postulación tiene que recolectar 39,296 firmas que corresponden al 2 % de los votos emitidos durante las elecciones del 2019, igualmente los precandidatos a otros cargos tienen que lograr el 2 % de rúbricas de los votos emitidos en cada sector.