Documentos de la historia panameña ingresan a la ‘Memoria del Mundo de Unesco’

El 28 de enero de 1855, una locomotora realizó el primer viaje desde Aspinwall, hoy Colón, a la ciudad de Panamá y al día siguiente, el 29, pasajeros pagaron por primera vez para hacer el trayecto completo de la línea del primer ferrocarril interoceánico.

El Portland Transcript, periódico de Maine en Estados Unidos, en su edición del 17 de febrero de 1855, registró cómo la “población nativa, que se había congregado cerca de la ciudad de Panamá esperando con ansias este primer tránsito del ferrocarril estaba estupefacta ante tal acontecimiento y cómo las mujeres y niños, "corrían despavoridos gritando cuando el corcel de acero se acercó e hizo sonar su silbato".

La construcción había empezado en 1850 buscando ofrecer una alternativa a los miles de viajeros, de todo tipo, que desde que se desatara la “Fiebre del Oro”, buscaban desesperadamente la vía más rápida y segura para llegar a California.

La historia de Panamá en la ‘Memoria del Mundo’

Y parte de esta historia se recoge en los 100 años de los Annual Reports of the Board of Directors of the Panama Railroad Company que acaban de ser aceptados en el Programa de la Memoria del Mundo de Unesco en su reciente reunión del Comité Regional de América Latina y el Caribe, que se celebró en Santiago de Chile.

Se trata de una colección de 99 volúmenes que cubren los años 1852 a 1951, que reposa en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari de la Autoridad del Canal de Panamá y, que detalla los pormenores del manejo y administración del ferrocarril de Panamá, basándose en las actividades que la compañía desarrolló en las ciudades de Colón y Panamá, así como en los pueblos y estaciones que se encontraban entre estas dos ciudades.

Parte de los datos a los que se hace referencia en los documentos informan sobre el movimiento de pasajeros, precios de tiquetes, la situación de sus accionistas, tráfico de mercancías, salario de los trabajadores del ferrocarril, la maquinaria utilizada para su funcionamiento, las ganancias, gastos y situación financiera de la compañía a través de los años, entre otros.

También se incluye información sobre la situación económica de las potencias marítimas de la época y en especial de las ciudades portuarias estadounidenses, como por ejemplo Nueva York y San Francisco.

Para Orlando Acosta, Coordinador de la Unidad de la Memoria Histórica del Canal de Panamá, “el éxito del ferrocarril es un evento fascinante porque es la consolidación de la máquina de vapor en el trópico, es la Revolución Industrial en el trópico. Con esto se fortaleció el desarrollo de la costa oeste de los Estados Unidos y además tuvo un importante impacto en el desarrollo de la navegación. Desde ese momento Panamá se convirtió en un hub de transporte. Aquí estaba la sede de la Pacific Steamship Company que era la empresa que llevaba a través de sus barcos de vapor a todos los viajeros que se iban de la costa este a la oeste de los Estados Unidos. Fue el primer ferrocarril en unir los océanos”.

Para entrar en la Memoria de Unesco

El programa de la Memoria del Mundo de la Unesco reconoce el patrimonio documental de América Latina dándole valor a colecciones documentales que incluyen desde fotografías, planos, mapas, registros y todo tipo de documento que cuentan importantes procesos históricos en la región y que alguna vez fueron determinantes para cambiar la historia.

En los Annual Reports of the Board of Directors of the Panama Railroad Company se puede encontrar con lujo de detalle todo lo que se transportó en el ferrocarril durante casi 100 años. Desde las maquinarias que usaron, el ingreso, los gastos, la gente transportada, así como datos financieros y económicos de la compañía del ferrocarril.

De esta colección, completa, solo existen dos, —de acuerdo con Isaac Carranza de la Unidad de la Memoria Histórica del Canal de Panamá—, y parte de su gran valor es que los dos primeros años de los informes están escritos a mano, lo que lo hace un documento sumamente singular. La de la Biblioteca Chiari está totalmente digitalizada y puede ser consultada por el público a través de internet.

Toda esta información representa una importante fuente de investigación para generar conocimientos relacionados con esta época de la historia tanto de nuestro país como del continente.

Unesco estudia las postulaciones de cada país cuidadosamente. Cada colección documental es evaluada tomando en consideración, además de su importancia e impacto de la región, también el hecho de que la institución que custodia ese legado, en este caso la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, tenga la capacidad y el compromiso de desarrollar las acciones necesarias para la conservación de esos documentos implementando procesos como: revisarlos, empastarlos, restaurarlos y almacenarnos en condiciones particulares de temperatura y humedad, porque se trata de valiosos objetos del siglo XIX.

Por otra parte, también es importante para Unesco que se implementen mecanismos para la digitalización de las colecciones de manera que estén en línea y puedan ser accesibles y consultadas a través de dispositivos en todo el mundo.

Otras colecciones

“Afortunadamente la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari tiene hoy bajo su custodia tres colecciones reconocidas por UNESCO como memorias del mundo. La primera es el Bulletin du Canal Interocèanique (Boletín del Canal Interoceánico). Son los anuarios de todo lo que fue la presencia francesa aquí en Panamá relacionada con la construcción del Canal. Se trata de documentos originales en francés de los que aquí tenemos una copia digitalizada y disponible para cualquier consulta y la otra está en la Biblioteca Nacional de Francia”; destacó Acosta.

Además de los boletines del Canal Interoceánico, en 2022 se incorporó a la Memoria del Mundo la colección privada del psiquiatra francés Christian Moreau, jubilado y especialista en la historia de Ferdinand de Lesseps y del inicio de la vía por los franceses, quien la donó al Canal de Panamá

Incluye alrededor de 300 piezas entre libros, artículos de prensa, caricaturas y documentos variados del siglo XIX sobre el inicio de la obra a cargo de los franceses y el escándalo de la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá.

Para los investigadores, estas colecciones ayudan a estudiar procesos que fueron decisivos, que cambiaron el mundo. La decisión de la construcción del Canal surge desde la Sociedad Geográfica de París donde los franceses deciden que había que comunicar los océanos. A Panamá llegan los mejores ingenieros y técnicos formados la Escuela Politécnica de París a explorar el trópico. Nos ponen en el mapa en un esfuerzo por explotar nuestra posición geográfica, conectar al mundo y cambiar las relaciones no solo comerciales porque la ruta no es solamente intercambio de mercancía, sino también de conocimiento, de cultura.

Y es justamente a través de estas colecciones que se relacionan a la iniciativa francesa de construir un canal lo que pone en perspectiva ese legado de los franceses, pocas veces reconocido. “Sin los franceses el canal no fuese lo que es hoy”, afirmó un historiador recientemente en un conversatorio sobre el tema.

El Canal se hizo por la ruta que trazaron los franceses, hubo variaciones en el diseño final, pero los antecedentes descriptivos, de exploración y gran parte de la excavación se lo debemos a los franceses, como se entiende a través de los documentos.

Recuperar el territorio

Para Orlando Acosta, “el Canal es la razón por la cual nosotros somos como somos. Si bien es una empresa dedicada al transporte marítimo como lo establece su organización, sin embargo, esta última administración reconoce algunos elementos del Canal como generadores de cultura y conocimiento y eso se refleja en la decisión de crear por ejemplo la Unidad de la Memoria Histórica que incorpora los Archivos Históricos Documentales y la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, con el propósito de abrirle las puertas y ventanas a la sociedad panameña y a todas las instituciones generadoras de conocimiento”.

Se calcula que la solo la Biblioteca tiene cerca de 54 mil documentos y los archivos pueden albergar cientos de miles, entre mapas, planos, audiovisuales, fotografías, objetos, artefactos. Sólo la bóveda de planos del Canal de Panamá resguardo un poco menos de medio millón de documentos, principalmente planos y mapas digitalizados, algunos de uso restringido porque son operativos de la vía, pero hay otros que deben estar a disposición de la comunidad para entender qué pasó en 100 años de administración estadounidense.

Aparte de consultar en la biblioteca, que es muy agradable y siempre se cuenta con el apoyo de personal altamente capacitado bajo el liderazgo de Orlando Acosta y de Isaac Carranza, cuentan con una hemeroteca bastante completa con periódicos desde los años 70, pero también con algunos del siglo XIX en microfilm.

Relacionado La desconocida historia del cacique Emberá que entrenó a los astronautas que llegaron a la luna

Por otra parte, se puede consultar en línea algunas colecciones sobre todo las que tienen que ver con los tratados Torrijos-Carter y de algunas de carácter más histórico de la misma construcción del Canal, además de hermosas y reveladoras fotografías, así como planos que están ahora en proceso de incorporación al catálogo digital.

Para acceder solo es necesario entrar a Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari.

Periódicamente la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari realiza conversatorios abiertos al público en general sobre diferentes temas que vincula a la vía interoceánica con nuestra identidad como panameños en un esfuerzo de rescate de la memoria y apropiación de este territorio que tanto nos costó recuperar, desde una perspectiva cultural que nos ayude a entender mejor esa diversidad que nos caracteriza y que muchas veces no terminamos de entender.

Solo conociendo nuestro pasado podemos entender el presente.