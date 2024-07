Tres claves para entender el problema de la falta de fondos en las pensiones del Seguro Social

Ciudad de Panamá/Desde hace varios años se viene anunciando el problema de falta de fondos en uno de los programas de la Caja de Seguro Social (CSS), la falta de información actualizada ha dificultado un poco conocer el estado real del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD).

Para entrar en detalle, cabe aclarar que esta situación tuvo su origen en 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, cuando se realizó una reforma estructural al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a través de la Ley 51 de 2005 que reformó la ley orgánica de la CSS y dictó otras disposiciones. Esta reforma creó el Subsistema Mixto (SM) de pensiones y básicamente eliminó el sistema puramente solidario que existía anteriormente, el cual se basa en que las generaciones del presente apoyan a las que ya están pensionadas.

1) Origen del problema

En 2008, con la entrada en vigor de la Ley 51 de 2005, se estableció que los trabajadores con edad superior a los 35 años a la fecha quedarían inscritos en el SEBD, al igual que los pensionados de la actualidad, con lo cual los trabajadores menores a esa edad pasarían y entrarían al SM. A partir de esa fecha, el subsistema de beneficio definido quedó cerrado para nuevos cotizantes, mientras que el sistema mixto absorbe a todos los futuros afiliados.

Es decir, si al 1 de enero de 2006, usted tenía más de 35 años y no se afilió al subsistema mixto antes del 31 de diciembre de 2007, ahora pertenece al antiguo sistema de beneficio definido. El problema que tiene este programa de beneficio definido, en el que se encuentran miles de jubilados del país, es un grave desbalance en los fondos, debido a que actualmente tiene más pensionados que cotizantes.

Aunque no se ha presentado oficialmente una solución específica, el presidente José Raúl Mulino ha dicho que atenderá este problema a través de una nueva reforma, que no solo atenderá el problema de fondos con las pensiones, sino los múltiples problemas que existen en la CSS con las atenciones, medicamentos y programación de cirugías.

2) Estado del problema

De acuerdo con el informe actuarial de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en 2025 habrá un total de 469,881 cotizantes activos, 476,681 afiliados inactivos, 346,645 beneficiarios en el SEBD, pero solo 1.3 personas activas por jubilado.

Según el análisis hecho por la OIT, "la proyección de reservas es que la reserva total del SEBD, que reúne los fondos legales del SEBD más el fondo del Fideicomiso, se estaría agotando en el año 2024".

3) Posibles soluciones

Domingo Latorraca, ingeniero y analista económico, recalcó que los problemas de la CSS son múltiples, pero en el IVM hay un problema grave, que debe atenderse con suma urgencia, tal como lo ha dicho Mulino.

De acuerdo con el analista, el problema del IVM es un tema que ha sido estudiado a cabalidad, y las medidas que se deben tomar para que el programa de pensiones continúe pagando las pensiones serán difíciles, pero es momento de hacerlo.

Sin embargo, dijo que será una tarea difícil porque no existe una solución ideal, pero desde su punto de vista la idea planteada por algunas personas de volver al programa solidario “no es viable”.

A juicio de Latorraca, se debe tener en cuenta buscar una solución hacia un sistema en donde cada uno pueda saber cuánto ha aportado al sistema, cuál es el monto estimado de beneficio a futuro y de confianza en el sistema.

“Los informes reiterativos de la junta técnica actuarial, al igual que los estudios que realizó la OIT hace años, explican lo que está sucediendo, y es que sin cambios en la estructura de este programa de pensiones, el mismo se queda sin fondos este año o el próximo año”, expresó el analista.

Desde el punto de vista del también ingeniero, la razón por la que se le dieron largas a esta discusión es por no querer tomar decisiones impopulares como quizás aumentar la edad de jubilación o aumentar el número de cuotas.

Fue una medición política desafortunada que nos tiene ahora en esta decisión de tener que tomar medidas muy difíciles", apuntó.

Explicó que, una de las medidas que se debe tener en cuenta es aplicar mecanismos de obligaciones para reducir la evasión de los patronos a la Caja de Seguro Social, sin embargo, habiendo recuperado todos los dineros que deben las empresas privadas e instituciones públicas, sin ánimos de justificar las acciones de estas empresas, "el programa de beneficio definido está quebrado".

Por su parte, el consultor laboral y docente universitario, René Quevedo, afirmó que el momento de tomar decisiones ha llegado, y no se puede postergar más la discusión: “Son realidades matemáticas con las que tenemos que lidiar”.

Para Quevedo, será difícil hablar de una solución cuando no se tiene información exacta, porque definitivamente hay un problema numérico en el tema de las reservas.

Una de sus mayores preocupaciones con esta situación es la carencia de empleo formal que existe actualmente en la economía.

Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada, si no generamos empleo formal vamos a seguir generando informales y sin cotizantes la Caja de Seguro Social no existe”, subrayó.

Planteó que se debe empezar a integrar una cultura de la cotización e implementar una cultura tributaria que va a llevar tiempo, y expresó tres situaciones puntuales a tomar en cuenta por los próximos años:

El futuro de la CSS depende de las decisiones que se tomen ahora para cuadrar los números, porque los números no dan a corto plazo. La capacidad para generar confianza en el clima para la inversión privada que a su vez genere empleos formales que coticen a la CSS. La incorporación de los informales al régimen de cotización a futuro, y eso se debe hacer muy pronto.

Tenemos que lidiar con el tema de la explosión de informalidad que es la razón fundamental de la debacle financiera del programa IVM, no solo es que la economía no genera empleo formal porque se perdió la confianza entre los inversores", remarcó.

Al mismo tiempo, indicó que se deben analizar nuevas fórmulas, y el tema ha sido postergado por el temor a un "costo político", agravando una situación que pudo ser corregida mucho antes.

"Es un tema que va a poner a prueba la capacidad del gobierno para buscar consenso y no olvidemos que el deterioro de la gobernabilidad fue una de las razones por las que perdimos el grado de inversión, según Fitch", señaló el docente.

Recordó que en su momento, el gobierno pasado creó un diálogo con la CSS, sin embargo, el mismo no quedó en nada.

Ya se acabó la cancha, y tenemos que tomar decisiones entendiendo de que no vamos a tener todos los consensos. Lo primero que tenemos que hacer es generar más empleo formal, y eso va a depender de la confianza", aseveró Quevedo.

En su discurso de asunción a la presidencia de la República, Mulino aseguró que ningún panameño se quedaría sin su jubilación, no obstante, la discusión sobre la falta de fondos será reavivada en esta nueva administración con el fin de llegar a una solución real.

"Las soluciones cosméticas no funcionan más, llegó el momento de hacer una reforma de fondo para salvaguardar la seguridad social de los panameños (...) necesito más información para poder diseñar un plan que lleve una solución concreta, permanente e integral, la cual aún no tenemos, en parte porque no existe", fueron las palabras de Mulino.