¿Qué significa el color blanco en la vestimenta de los diputados de la Asamblea Nacional?

Ciudad de Panamá/El próximo 1 de julio será una fecha de gran relevancia para Panamá, ya que marca el inicio de un nuevo período legislativo, el cual tendrá vigencia hasta 2029. Ese día, los 71 diputados vestirán de tonalidad blanca.

Será la primera vez que un partido político no representará la mayoría parlamentaria. En este periodo, los diputados independientes, miembros de la coalición Vamos, suman la mayoría de curules.

Este día, los nuevos y reelectos diputados asumen oficialmente sus funciones, jurando trabajar en beneficio del país y sus ciudadanos. Particularmente, sobre los diputados independientes hay una gran expectativa, ya que llegaron a ese puesto precisamente por el hastío de la población en la "política tradicional".

La elección del color blanco en su vestimenta para esta ocasión no es casual, la misma lleva un significado histórico y cultural, el cual ha transcendido a lo largo de los años.

El blanco, tradicionalmente está asociado con la pureza y la paz, simboliza la integridad y la honestidad que se "espera" de los funcionarios.

Sin embargo, para Kilda Pitty, docente y especialista en protocolo, comunicación e imagen, la vestimenta no significa más que una costumbre centenaria que data desde la época republicana y, que, posteriormente, se convirtió en una norma para la Asamblea Nacional.

"Es una costumbre donde el hombre de aquel entonces, en su código de vestuario, tenían como blanco el vestido de gala, el vestido más popular de uso y elegante, y esa tradición se ha quedado en la sociedad, y se ha convertido en una norma en la Asamblea Nacional de diputados", afirmó la docente de la Universidad de Panamá.

La especialista ponderó que, a pesar de la transparencia, pureza, responsabilidad y honestidad, que representa el color blanco, desde su punto de vista, los diputados de la actual Asamblea no guardan asocio con el significado del color blanco en ese sentido, puesto que lo que percibe la población es contrario a lo que representa el blanco.

"Me parece que a ellos se les impone la norma, y no lo hacen con delicadeza, porque utilizan diversas tonalidades de blanco. No es como los sistemas militares, los carabineros de Chile, esa gente se viste impecable, los pasos, todos cuidan, en efecto, el mensaje que se está enviado", subrayó.

Además, Pitty señaló que, si los diputados realmente conocieran el significado del color blanco en su vestimenta, no habría existido tanto retraso en la cinco tomas de posesión anteriores, tampoco en la instalación de cada periodo legislativo o sesión parlamentaria.

A su juicio, cuidar el mensaje que manda la vestimenta que utilizan en este acto protocolar tan importante, sería un mensaje de respeto para con la población, porque detrás del protocolo hay muchos mensajes ocultos.

También, recordó el caso particular que se dio con la diputada de la comarca Guna Yala, Petita Ayarza, quien como costumbre, utilizó un vestido de mola, pero no fue totalmente blanco, junto a su tradicional musue o pañoleta roja para el acto protocolar, algo que a su juicio, no se debió permitir, y si era por costumbre, lo pudo haber confeccionado en color blanco para no "romper el protocolo".

Si quiero mandar un mensaje de puntualidad, de respeto, cortesía a Panamá y al mundo, harían lo posible por marcar los tiempos, eso es una cosa y no se cumple", resaltó la docente.

Para la profesora Pitty, la vestimenta de los diputados en estas ocasiones especiales "no trasmite pureza, sino que es una costumbre, en donde no se entiende el significado de lo que puede transmitir o representar el color blanco".