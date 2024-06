Las historias de terror de los peatones cuando llueve en Panamá: pies mojados y conductores que empapan

Ciudad de Panamá/Las recientes lluvias, propias de la temporada, han dejado al descubierto un problema recurrente en nuestra ciudad: los peatones se ven cada vez más expuestos a quedar empapados por el agua salpicada por los vehículos que transitan a alta velocidad durante un fuerte aguacero.

Los sistemas pluviales, colapsados y sin cumplir su función, han dejado a muchos ciudadanos de "a pie" a merced de los charcos formados en las vías.

Según ha dicho el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se prevé que La Niña, que genera fuertes y más ocurrentes lluvias, puede incurrir en el país muy pronto. Por lo cual, esta situación, de calles anegadas, será cada vez más normal en las calles del país.

Sofía, una madre que esperaba el metrobús en una parada cerca de la zona paga de Los Andes, sufrió este percance.

Mientras esperaba bajo el pequeño techo de la parada, un vehículo pasó a toda velocidad por un enorme charco que se había formado, casi la baña de pies a cabeza.

"Fue una experiencia terrible. Estaba esperando con mi hijo y de repente quedamos mojados de esa agua sucia. Mi hijo se asustó mucho, empecé a limpiarlo como pude. Ese día tenía una cita médica importante", comentó con frustración al recordar ese momento.

El colapso de los sistemas pluviales es un problema que ha venido agravándose en los últimos años. La falta de mantenimiento y la insuficiente capacidad de los desagües son señaladas como las principales causas.

Malitzie Rivera, directora del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reconoce que parte del problema son los sistemas pluviales, sin embargo, también asegura que la mala disposición de la basura también provoca las inundaciones en las calles, al igual que la acumulación de sedimentaciones de la construcción.

El MOP cuenta con su personal en esta rama, no solamente es la basura, sino que muchas veces los residuos de la construcción, que conlleva un trabajo, para poder darle un mantenimiento adecuado", indicó la directora del COE.

TVN-2.com intentó contactar con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para conocer si actualmente se tiene contemplado algún proyecto de mejoras de los sistemas pluviales, toda vez que con cada lluvia las calles se inundan y los peatones son los más expuestos, sin embargo, no obtuvimos respuestas.

Al igual que Sofía, un caso similar ocurrió con Carlos, un estudiante universitario que se dirigía a sus clases en la Universidad de Panamá. "Estaba esperando en la parada de Iglesia del Carmen, ese día si estaba lloviendo bien fuerte, pero hay un bus que te lleva hasta la universidad, vi un charco, pero no pensé que me iba a alcanzar, en un descuido quedé todo mojado, ese día me tocó quedarme con la ropa mojada ya que no vivía cerca como para ir a cambiarme", recordó.

Las historias de Sofía y de Carlos, se repiten a cada rato, en cualquier lugar, cuando cae algo de lluvia.

La realidad es que, al igual que los vehículos están expuesto a quedar atorados en los enormes huecos que hay en la calle, cuando se registran las fuertes, los peatones que regularmente dependen del transporte público para dirigirse a un lugar u otro, sufren más adversidades durante las lluvias.

Además de quedar con sus zapatos y ropas empapadas, también pasan la pena de quedar con sus atuendos sucios.