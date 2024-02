Las silenciosas complicaciones por los constantes incendios en Cerro Patacón

Ciudad de Panamá, Panamá/La crisis sanitaria en el vertedero de basura de cerro Patacón, por distintas razones, no solo afecta a los ecosistemas que habitan cerca de él, sino la salud humana de quienes, incluso viven a kilómetros de este lugar.

De acuerdo con los datos de la plataforma Aqicn, que mide la calidad del aire en tiempo real, para este 19 de febrero, la misma en la ciudad de Panamá estaba en 57, o sea, un estado moderado, en el que las personas extraordinariamente sensibles deben considerar limitaciones físicas excesivos al aire libre.

Pero, el pasado sábado, cuando se informó sobre un nuevo incendio en el relleno sanitario de cerro Patacón, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de prevención por contaminación y dispersión de humo tóxico para Panamá, San Miguelito y Arraiján.

Mientras que, el Grupo de Investigación AirEs, de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el pasado domingo 18 de febrero, en la red social X, indicaron que, aunque la columna de humo no se dirigía en dirección a la estación de monitoreo, la gráfica para material particulado (PM2.5 y PM10), mostraba un aumento de PMx en el aire desde la tarde del sábado, siendo más considerable la mañana del domingo.

Ahora veamos la gráfica de las últimas 24 horas (Sab 17/Feb- Dom 18/Feb) de la 📌Estación de monitoreo ubicada en @utppanama para material particulado (PM2.5 y PM10). Se muestra aumento de PMx en el aire desde ayer en la tarde, mostrando subidas considerables en la mañana de hoy pic.twitter.com/h977rqgTOY — Air Engineering Studies (AirES) (@aires_utp) 18 de febrero de 2024

¿Cómo afecta la salud humana?

El especialista en salud pública, Jorge Jesús Rodríguez, señaló que el humo que emana de estos incendios están contenidos de sustancias volátiles y metales pesados que al ser inhalados por las personas generan daños a corto, mediano y largo plazo.

Destacó que las sustancias volátiles o gaseosas al combinarse con el aire puede provocar una inflamación evidente tanto a nivel respiratorio como cutáneo.

Rodríguez señaló que, las personas más afectadas son las asmáticas o con problemas de rinitis a nivel respiratorio, pero, también se dan erupciones en la piel.

Afectaciones menos comunes

Aunque se pudiera pensar que el humo solo afecta las vías respiratorias, la verdad es que estos pueden influir en otros órganos como la piel, asimismo, las sustancias pueden ingresar al torrente sanguíneo ocasionando enfermedades, como:

Resequedad en la piel

Irritación en los ojos

Deshidratación

Golpe de calor (siendo la más temida)

En cuanto a los metales pesados (plomo, magnesio, entre otros), que posiblemente ingresen al torrente sanguíneo, Rodríguez, dijo que a la larga pueden provocar anemia, que favorecerá la dificultad respiratoria, alteraciones metabólicas lo que pudiera favorecer la aparición de enfermedades autoinmune.

Agregó que, con la aparición de estas enfermedades, el sistema inmunitario podría verse expuesto, y desencadenar afecciones bacterianas o por virus.

Concentración del humo

El doctor Rodríguez, explicó que, por lo general, el viento en la ciudad sopla hacia la Bahía, y los vientos que provienen del mar tratan de eliminarlo, no obstante, no siempre la dirección del viento es de esa manera, cuando esto ocurre, el viento del mar genera una especie de domo que encierra el humo dentro de la ciudad, lo que empeora el ambiente.

“Lastimosamente no se le está dando la debida importancia a los espacios verdes que obviamente ayudan a descontaminar, eso favorece más la concentración del humo”, expresó.

Signos de alarmas

Aunque es probable que muchas veces no seamos conscientes de esta inhalación, o pensemos que no pasa nada, Rodríguez recomendó a las personas acudir al médico cuando tiene dificultad para respirar porque esto podría significar que el corazón o los pulmones no están funcionando bien.

Agregó que, la debilidad o fatiga también son una señal importante, porque esto es indicio de que hay afectaciones en varias partes del cuerpo.

Recomendaciones

Mantenerse dentro de casa y cerrar las ventanas

Utilizar mascarillas cuando esté en las calles

Tomar suficiente agua para mantenerse hidratado

Dormir 8 horas diarias

De acuerdo con Rodríguez, cuando las personas llegan a la consulta con descompensaciones de enfermedades de base como asma, no se puede determinar las causas exactas, por lo que es importante que, cuando haya una incidencia se haga la investigación epidemiológica para establecerlas.

“Lo que se está evidenciando es que las enfermedades de base que antes estaban controladas, ahora se están descompensando”, dijo Rodríguez sobre la contaminación ambiental en general.

En lo que va del 2024, en el relleno sanitario de cerro Patacón se han registrado cinco incendios, los miembros del Cuerpo de Bomberos no descartan que algunos de ellos hayan sido provocados, pero, están a la espera que culminen las investigaciones.