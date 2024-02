Especialista en gestión de residuos: La situación en Patacón es crítica

Ciudad de Panamá/Los últimos y reiterados incendios en el vertedero de cerro Patacón, así como en otros rellenos sanitarios del país encienden las alarmas sobre el daño ambiental y a la salud que podrían estar generando, por lo que se plantean distintas opciones para solucionar el problema.

Raúl Kelly Chong, especialista en gestión de residuos, dijo que Patacón es un problema a nivel municipal, sin embargo, concentra el 40% de los desechos del país, y la emergencia de incendio debe tener un plan específico para atacarla.

Recordó que, en este relleno sanitario también se vive un drama humano, y es que decenas de familias habitan el lugar y dependen de él para generar sus ingresos.

De acuerdo con Kelly Chong, y un estudio realizado en 2018 con la Universidad de Panamá, en la sección de disposición final laboraban más de 900 recicladores, los cuales tiene al menos cuatro dependientes.

“La situación en Patacón es crítica, el último incendio que se dio perdieron todo. Llevan más de 15 años y no se les da el valor que tienen, es un potencial”, dijo sobre las personas que se dedican a la separación de los desechos.

Recordó que existen otros estudios hechos con japoneses, y una variedad de data, pero los gobernantes no han prestado atención a estos al momento de establecer políticas públicas.

Indicó que el sistema de gestión de residuos tiene cinco elementos: recolección, separación, tratamiento, valorización de residuo y disposición final.

Agregó que, los estudios que se requieren para la creación de un nuevo vertedero demoraría cinco años.

En el caso de San Miguelito, Kelly Chong señaló que tiene mayor cobertura, pero, la frecuencia es irregular.

Mientras que, sobre las provincias, dijo que aquí el problema tal vez es peor, porque no hay ningún tipo de control.

Recalcó que, de no tener planteamientos claros, difícilmente se tendrán soluciones, insistiendo que los actores a nivel nacional no son los mismos que a nivel municipal, y, aunque se ha firmado un convenio para el cierre de vertederos, a nivel provincial no se están desarrollando las actividades para crear comunidades de municipios para gestionar los vertederos.

Finalizó diciendo que hay que definir los roles de las instituciones dentro de la gestión de residuos, porque este es un problema de todos que, difícilmente resuelve uno.