Simone Biles y el desafío invisible de la gimnasia: cómo los 'Twisties' afectan a los atletas de alto rendimiento

Ciudad de Panamá, Panamá/En el mundo de la gimnasia artística de alto rendimiento, las destrezas físicas suelen ser las protagonistas. Sin embargo, existe un desafío más complejo, que a menudo pasa desapercibido y es subestimado, pero que tiene la capacidad de desestabilizar incluso a los atletas más experimentados: los bloqueos mentales, mejor conocidos como "twisties".

Este fenómeno ganó mayor visibilidad a nivel global con el caso de la gimnasta de élite y múltiple medallista olímpica, Simone Biles, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los "twisties" generan un ambiente de inseguridad y ansiedad, además de afectar la capacidad de los gimnastas artísticos para orientarse en el aire, lo que pone en riesgo tanto su salud física como mental.

"Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico. Lo debería haber dejado mucho antes de Tokio, es básicamente de vida o muerte. Es un milagro que aterrizara de pie. Si fuera cualquier otra persona, habría salido en camilla. Tan pronto como aterricé, fui y le dije a mi entrenador: 'No puedo continuar'", declaró Biles en una entrevista con la revista New York Magazine, publicada en 2021.

Biles señaló que se retiró para priorizar su salud mental tras sufrir un ataque de "twisties". Sobreviviente de abuso sexual, la campeona olímpica le dijo a la revista que el escándalo del doctor Larry Nassar, exmédico del seleccionado femenino estadounidense de gimnasia, tuvo en ella un impacto emocional abrumador.

En palabras de la estadounidense, de 27 años: "Fue demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que había trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo superé todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron”.

Te podría interesar: Simone Biles dice que su problema mental llegó a punto crítico en los Juegos Olímpicos 🥇

¿En qué consisten los twisties?

Los “twisties” son un tipo de bloqueo mental que ocurre cuando los gimnastas pierden la capacidad de controlar sus movimientos durante giros y saltos en el aire.

En un episodio de este tipo, el atleta experimenta una desorientación total, lo que puede llevar a una ejecución peligrosa. Es como si, de repente, el cuerpo y la mente dejaran de coordinarse en medio de una rutina.

Este fenómeno puede ser devastador en una disciplina donde la precisión es esencial. Un pequeño error en el aire puede provocar caídas graves, lesiones permanentes y, en casos extremos, comprometer la carrera deportiva del atleta.

Causas y factores desencadenantes

En ocasiones, los gimnastas de alto rendimiento están sometidos a una gran presión para alcanzar la perfección en sus rutinas, lo que puede generar un agotamiento. Los bloqueos mentales, además, pueden estar relacionados con la falta de descanso adecuado, el estrés acumulado por las competencias o situaciones personales que afectan la concentración del atleta. En casos más graves, los bloqueos pueden ser una manifestación de problemas de salud mental no tratados, como el síndrome de burnout o trastornos de ansiedad.

Para TVN-2.com, el entrenador de gimnasia artística y preparador de varias atletas de alto rendimiento en Panamá, Carlos Gil, señaló que la falta de preparación en algunos casos puede desencadenar un bloqueo. Esto indica que el atleta probablemente no esté listo para ejecutar los elementos requeridos.

Gil también destacó que la falta de preparación física es otro factor que puede influir. Si un gimnasta no se siente bien físicamente, puede desarrollar inseguridad, lo que podría derivar en un bloqueo.

El entrenador agregó que, en el ámbito psicológico, la ansiedad y la inseguridad juegan un papel clave. Asimismo, mencionó que existen situaciones fuera del control del gimnasta, como la sobrecarga de información o la fatiga mental, que pueden afectar su rendimiento cognitivo y contribuir al bloqueo.

Indica que este tipo de situaciones deben ser vistas como parte del proceso, dado que los gimnastas pueden enfrentarse a ellos en algún momento. Al igual que se cometen errores técnicos o se enfrentan otras dificultades, los entrenadores deben estar preparados para identificar los bloqueos mentales y ayudar a los gimnastas a superarlos con las herramientas adecuadas.

Preparación y prevención: La respuesta de los entrenadores

Los entrenadores desempeñan un papel crucial en la identificación y manejo de los "twisties". Reconocer los primeros signos es esencial para evitar que un gimnasta continúe entrenando o compitiendo cuando no se encuentra en óptimas condiciones mentales.

En cuanto a las señales tempranas que podrían indicar un bloqueo mental, Gil menciona que una de las más comunes es cuando el gimnasta comienza a arrepentirse o duda de ejecutar un movimiento. Esto suele estar vinculado a la inseguridad o la indecisión.

"Como entrenadores, debemos estar siempre un paso adelante, atentos a estas señales para intervenir oportunamente. Algunas de las estrategias que utilizamos incluyen realizar ciertos elementos con asistencia o apoyo, lo que refuerza la confianza del gimnasta y la ayuda a superar el bloqueo", recomendó Gil.

Sobre la preparación y el manejo del estrés en los periodos de competición, Gil señaló que siempre les recuerda a sus atletas que "compiten contra sí mismas y contra el aparato, no contra los demás. Este enfoque ayuda a reducir la presión".

Agregó que, para minimizar el estrés, es fundamental contar con una buena preparación, ejecutar los elementos técnicos de manera efectiva y realizar un trabajo psicológico sólido. Destacó la relevancia de enfocarse en entrenamientos eficientes y con objetivos claros.

Entrenamientos de calidad

"Lo fundamental es realizar entrenamientos de calidad, donde el gimnasta se acostumbre a hacer, en algunos casos, menores repeticiones, pero bien ejecutadas", señala Gil. Según el entrenador, este enfoque, con ejercicios que priorizan la perfección sobre la cantidad, como realizar tres repeticiones impecables en lugar de diez, fomenta un hábito de trabajo eficiente y efectivo.

El entrenador enfatiza la importancia de evitar que los atletas lleguen a una competencia con incertidumbre. Lo que no puede suceder es que una gimnasta se pregunte si el elemento le saldrá bien o no. Por ello, subraya la necesidad de un proceso de entrenamiento riguroso en el que todos los elementos técnicos y el estado físico de los atletas estén en condiciones óptimas para enfrentar la competencia.

Gil asegura que cuando se llega a ese punto, la presión de la competencia se convierte en algo que los gimnastas pueden disfrutar. "La adrenalina y la emoción de competir se vuelven motivantes. Ya no están preocupados por si algo les saldrá bien o no; lo saben. Lo que buscan es hacerlo mejor, perfeccionarlo", añade.

En cuanto a la mentalidad durante las competencias, Gil comparte una frase que repite con frecuencia a sus atletas: "Esta no es la última competencia, es simplemente una más". El entrenador destaca que cada competencia brinda herramientas para crecer, especialmente en el caso de atletas en desarrollo.

Me gusta mucho la idea de llegar a unos Juegos Olímpicos y decir: 'Vamos a aprender', porque estos no serán los últimos; siempre habrán más

El valor del trabajo en equipo: La clave del éxito en la preparación

El entrenador considera de suma importancia el trabajo en equipo con otros especialistas, como nutricionistas o profesionales de la salud mental, en la preparación de los atletas. Destaca que uno de los logros más significativos que lleva adelante en Panamá ha sido la creación de un equipo multidisciplinario dirigido a sus atletas que incluye un terapeuta, una psicóloga, una nutricionista, un médico y un motivador.

Pese a que señala que los entrenadores deben tener conocimientos básicos en cada una de estas áreas, contar con este tipo de apoyo garantiza que toda la información esté alineada hacia un único objetivo. Gil indicó que este enfoque es fundamental, dado que los atletas no solo se benefician de la experiencia de cada especialista, sino que perciben este apoyo como un refuerzo adicional en su desarrollo profesional.

"Siempre uso una frase que me gusta mucho: 'un solo palo no hace monte'. Esto significa que para alcanzar grandes logros, se necesita el trabajo conjunto de varias personas. Cada especialista tiene un rol fundamental, siempre recordando que el protagonista es el atleta, y todo nuestro esfuerzo debe estar enfocado en maximizar su potencial", expresó.

Cuando todos aportan su granito de arena, es entonces cuando realmente se construye algo significativo — Carlos Gil - Entrenador de gimnasia artística

Manifestó que en el momento en que todos contribuyen con su granito de arena, es cuando realmente se construye algo significativo.

A su vez, destacó que la familia del atleta debe formar parte de ese equipo multidisciplinario, dado que es esencial que este grupo se involucre y comprenda el proceso, ya que no se puede aislar su participación. Por el contrario, es crucial hacerles sentir que son parte del equipo, pues su apoyo y entendimiento son fundamentales para el éxito del atleta.

La salud mental en el deporte: Un tema cada vez más relevante

El caso de los twisties manifestó la importancia de cuidar la salud mental de los deportistas de alto rendimiento, una cuestión que, durante mucho tiempo, fue dejada de lado en favor del rendimiento físico. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un cambio hacia una mayor conciencia sobre el bienestar emocional de los atletas.

A su vez, que es importante reconocer que, aunque el atleta desee superar su bloqueo, en muchos casos los entrenadores, en su caso también como exgimnasta, de igual forma experimentan situaciones similares.

"En aquel tiempo, no siempre contamos con la empatía de nuestros entrenadores como la que nosotros procuramos tener con nuestros atletas hoy en día. Con el tiempo, todo ha ido cambiando", dijo.

Destacó que cuando se enfrenta a un bloqueo, el primer paso es mostrar empatía hacia el deportista y comprender que se trata de un bloqueo psicológico. Es crucial brindarle todas las herramientas necesarias para superar este obstáculo. En lugar de cuestionar o regañar, se debe enseñar al atleta a no cuestionarse a sí mismo.

En mi experiencia, viví momentos muy difíciles, y la situación era completamente diferente; la presión era constante y el trabajo, arduo. — Carlos Gil - Entrenador de gimnasia artística

Mencionó que les ha señalado a sus atletas que, si consideran que no pueden resolverlo, eso ya es un avance. En lugar de cuestionar, se deben poner a trabajar en la solución. Por lo tanto, es esencial que los deportista comprendan que estos bloqueos son una parte normal del proceso y que tienen las herramientas para superarlos.

Expertos en psicología deportiva señalan que ignorar los síntomas de fatiga mental en las gimnastas puede llevar no solo a los twisties, sino también a problemas más graves, como depresión, ansiedad crónica o síndrome de sobreentrenamiento. A medida que más atletas comparten sus experiencias, los equipos técnicos y federaciones están empezando a implementar programas de apoyo psicológico que buscan equilibrar el entrenamiento físico con el cuidado mental.