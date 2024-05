Tratado de Promoción Comercial: Un reto que deberá enfrentar el nuevo gobierno

Ciudad de Panamá/El sector agrícola de Panamá juega un rol crucial en la economía del país y en la seguridad alimentaria de la población. Además, contribuye al PIB y genera empleo a una parte importante de la población rural e indígenas. A nivel de comercio, existe una serie de acuerdos y convenios para la comercialización de productos de diversos sectores, entre ellos, productos de distintos rubros del sector primario.

Uno de estos es el Tratado de Promoción Comercial (TPC), firmado con los Estados Unidos, en donde se estableció un artículo para revisar la implementación y operación, con todo lo relacionado al comercio de mercancías agrícolas. Dicha revisión, según lo acordado, debe realizarse en el año 14 después de la entrada en vigor —que fue el 31 de octubre de 2012—.

El sector agrícola panameño ha expresado que se debería hacer la revisión y, posteriormente, continuar con la renegociación del tratado con miras a promover nuevas condiciones de comercio para una serie de rubros sensitivos, que no afecten la producción agrícola nacional.

Sin embargo, también reconocen que habrá dificultades para que los Estados Unidos acepte renegociar un acuerdo que ya a ellos les genera un beneficio.

Desde su punto de vista, hubo una “cortina de humo” al establecer el término “revisión” y no “renegociación”, porque hay situaciones irregulares con las normas de calidad que se dan en la importación de productos, que suceden por la “falta de reglamento técnico”, como, por ejemplo, “la comercialización de carne congelada de quién sabe cuánto tiempo”.

No obstante, dijo que, a nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Panamá cumple con un reglamento técnico, pero solo de dos rubros: papa y cebolla. Faltando todos los demás rubros sensitivos.

Yo no le temería al alcance del TPC, siempre y cuando tuviéramos esa herramienta aquí, que no son negociables, no se negociaron al TPC”, indicó Jiménez.