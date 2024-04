Unas 2,000 hectáreas de arroz sin sembrar por falta de pago del MIDA, denuncian productores de Chiriquí

Chiriquí/Los productores de arroz de la provincia de Chiriquí, se mantienen en estado de alerta y denunciaron, en una conferencia con los medios de comunicación social, que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), les ha incumplido las promesas que les hicieron hace algunos meses atrás, para el pago de los dineros de la compensación económica, la compra del frijol chiricano y el establecimiento de los precios de la compensación para el presente ciclo agrícola.

Gabriel Araúz, presidente de la Nueva Asociación de Productores de Arroz y Granos Básicos, afirmó que esto es tema de preocupación, porque ha incidido en la disminución de la siembra de arroz para el presente año agrícola.

Explicaron que, debido a la falta de dinero, por el no pago por aparte del Estado, los productores no han podido iniciar la siembra de unas 2,500 hectáreas del grano, que debieran estar en estos momentos sembradas, pero sólo se han avanzado en unas 500 hectáreas. "Si no se siembra de forma rápida en las próximas semanas estaría en riesgo el abastecimiento del grano”, dijo Araúz.

Por su parte, Santiago Esquivel vicepresidente de la Asociación de Productores de Arroz expresó que es una condición difícil la que viven los productores de arroz producto de la aplicación de los precios de emergencia y una compensación que demora meses en ser pagada a los agricultores.

Con información de Demetrio Ábrego