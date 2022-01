Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



¡Atención cinéfilos, seriéfilos y amantes de las alfombras rojas de Hollywood! A continuación, la programación con las fechas y detalles de las películas, series y premiaciones más esperadas de la industria audiovisual durante 2022, una agenda sujeta a posibles cambios debido al vaivén de la pandemia de la Covid-19.

En salas y streaming

Cada año suele empezar con la proyección de los títulos que competirán por los premios de Hollywood y esta vez destacan películas como Belfast, una historia contada en blanco y negro por el director Kenneth Branagh. Se estrenó primero en Estados Unidos, en noviembre, y ahora lo hará en otros mercados durante este mes. También está Macbeth (12 de enero, en Apple TV y salas de cine), una adaptación de la obra de William Shakespeare, a cargo del director Joel Coen y protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand.

Otra aspirante es la japonesa Drive my Car, del director Ryûsuke Hamaguchi, una adaptación del escritor Haruki Murakami y fuerte candidata a convertirse en una de las revelaciones de 2022, avalada por su premio a mejor guion en el Festival de Cannes 2021 y su nominación a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro 2022.

Durante enero se presentarán otras películas como King Richard (El método williams), un biopic sobre Richard Williams, padre de las hermanas Venus y Serena Williams; y Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas) dirigida y escrita por Guillermo del Toro.

Luego viene el turno de las blockbuster, empezando con The Batman el 4 de marzo. Es un reinicio de la franquicia de superhéroe sombrío con Matt Reeves en la silla de dirección y Robert Pattinson bajo la máscara del hombre murciélago.

Más adelante, el 6 de mayo, se presentará Doctor Strange in the Multiverse of Madness con el director Sam Raimi y unas semanas después le seguirán John Wick: Chapter 4 y Top Gun: Maverick.

Para mediados de año regresará la franquicia de los dinosaurios con Jurassic World: Dominion (10 de junio), incluyendo la reunión de los protagonistas de su primera trilogía: Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum.

En junio también se estrenará Lightyear, de los estudios de animación Pixar, que contará la historia del astronauta en el que se inspira el muñeco de Toy Story. Elvis, Minions: El origen de Gru, Thor: Love and Thunder (todas en julio), Misión Imposible 7 (septiembre), El gato con botas: El último deseo, Halloween Ends y Spider-Man: Across the Spider-Verse (octubre), The Flash y Black Panther: Wakanda Forever (noviembre) y Aquaman 2 y The Fabelmans, lo nuevo de Steven Spielberg (diciembre), son otros estrenos programados antes del lanzamiento de Avatar 2 (16 de diciembre), la esperada secuela que llevará al espectador a Pandora 13 años después de Avatar, la película más taquillera de la historia.

Las series

En el renglón de series, 2022 cuenta con aclamados retornos y producciones que ampliarán universos como el de Star Wars, Marvel o Game of Thrones, en las diferentes plataformas de streaming.

Entre los regresos destacan Ozark, con su temporada 4, el 21 de enero en Netflix; o la sexta temporada de Better Call Saul, el reverenciado spin-off de Breaking Bad, que se presentará durante "los primeros meses del año" en Netflix.

También vuelven las aventuras de The Mandalorian, temporada 3, aún sin fecha de estreno en Disney+, plataforma en la que ya se presentan novedades como Star Wars: The Book of Boba Fett, que se desprende precisamente de The Mandalorian. Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: Andor y Star Wars: La Remesa Mala, son otras series que la franquicia lanzará durante 2022 en Disney+.

Otras novedades son How I Met Your Father, spin-off de la popular sitcom How I Met Your Mother (estreno el 18 de enero en Estados Unidos), The Lord of the Rings, una nueva adaptación de los libros Tolkien programada para el 2 de septiembre en Amazon Prime Video; o House of the Dragon, el esperado spin-off de Game of Thrones, en HBO Max.

Vikings: Valhalla, secuela de Vikings; Westworld, La maravillosa Sra. Maisel, The Boys, Euphoria y The Last Of Us, son otras de las series de 2022 llamadas a capturar la atención de millones de espectadores.

Premiaciones

La temporada de ceremonias y alfombras rojas de Hollywood se pondrá en marcha este 9 de enero con los Globos de Oro.

Compiten por los principales premios películas como Belfast, CODA, Dune, King Richard y The Power of the Dog en la categoría drama y Cyrano, Don't Look Up, Licorice Pizza, tick, tick... BOOM! y West Side Story en mejor comedia o musical.

El 9 de enero también se entregarán los Critics Choice Awards, los Goya el 12 de febrero y los BAFTA el 13 de febrero. En tanto, las nominaciones para los Oscar se anunciarán el 8 de febrero. La película panameña Plaza Catedral, de Abner Benaim, sigue en carrera al ser seleccionada entre las 15 semifinalistas en la categoría mejor película internacional. La ceremonia se celebrará el 27 de marzo.