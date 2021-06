Si hay algo que dejó planteado la pandemia del COVID-19 es que, se pueden adoptar nuevas formas de trabajo y seguir siendo totalmente productivos como paso con la implementación del teletrabajo en Panamá.

Lo anterior dio paso además al crecimiento de nuevas tendencias, como lo es el “ Coworking” que, aunque es una tendencia que tuvo sus inicios hace quince años en el Estado de San Francisco en Estados Unidos, en Panamá es ahora que cobra relevancia.

Vea también: Conozca lo que cubre la nueva Ley de Teletrabajo

Paul Soucy, CEO de Panamá Coworking Center, explica que esos lugares son oficinas flexibles donde se comparten espacios comunes, oficinas privadas o puestos individuales, donde la gente trabaja.

El concepto general, es poder ofrecer a los profesionales que haya interacción con otros de la misma área de trabajo o distintas, pero que ayuden a mejorar o aprender cosas nuevas diariamente, recalca.

El coworking llegó a Panamá en el año 2015, aunque en el mundo han tenido un crecimiento vertiginoso, se reitera que se trata de una tendencia reciente para el país. Para el 2019 existían 15 mil coworking en el mundo y para el año 2024 se espera que existan 40 mil.

Según Soucy, después de la pandemia se ha vuelto muy llamativa porque se generan menores costos y menos carga de estrés por las facturas que se deben pagar porque todo se consolida en el pago de la factura mensual por el uso del espacio de trabajo.

Las personas pueden quedarse ocupar un espacio de coworking de acuerdo a sus necesidades y no tiene que ser por año necesariamente, explica Soucy.

Las corporaciones que han reducido su tamaño y que quieren dejar sus grandes oficinas, se mudan a oficinas más pequeñas a un costo fijo en el que se evitan la inversión de tener que ocuparse de comprar muebles y demás.

En Panamá la acogida de la tendencia ha sido excelente, ya que como los contratos en el caso de Panamá Coworking Center son flexibles, lo que quiere decir que las personas pueden usar las diferentes instalaciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y Panamá Oeste.

Los espacios son versátiles, los coworking cuentan con espacios para grupos de personas, como también para empresarios independientes o asesores que requieren de algún espacio pequeño.

Invitó a los profesionales considerar el coworking como el nuevo futuro, ya que la vida y los trabajos han cambiado y aunque trabajar desde casa es bueno tener contacto con otras personas enaltece el trabajo intelectual.

Mariandre Varela quien se dedica a la neurocomunicación, se ha mantenido trabajando en un espacio de coworking durante seis años y para ella ha sido una experiencia “maravillosa”, porque aparte de una oficina, tiene una comunidad en la que se puede apoyar.

En sus propias palabras: “ es tan simple como casos en los que no tengo efectivo y alguien me puede ayudar y luego hago la transferencia o de pronto algún artículo de oficina que se me acabó o cuando simplemente necesito un consejo”.

Asegura que la experiencia de retroalimentación le ha servido mucho como persona y se ha sentido en familia, aparte que siente que sirve para su productividad y cumplir con sus objetivos.

Según Varela, no hay diferencia en que, si una empresa es más o no por el hecho de estar en un coworking, porque en su caso, la suya ha crecido durante el tiempo en el que se ha mantenido trabajando en uno de esos espacios.

Varela confirma que ha visto el cambio y la adopción de más personas y profesionales a lugares de coworking.

La industria del coworking está creciendo en todo el mundo con una tasa promedio de crecimiento del 24% anual desde el 2007 y se espera que ese comportamiento se mantenga hasta el 2022. Actualmente las ciudades importantes del mundo tienen espacios de coworking.

El 28% de los coworkers tiene entre 18 y 29 años de edad; 37% están entre el 30 y los 39 años; 23% están entre los 40 y 49 años de edad; 9% entre los 50 y 59 años y 3% tiene más de 60 años.

Panamá promulgó una nueva ley de teletrabajo en el mes de septiembre del año 2020.