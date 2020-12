Los esfuerzos del Gorgas para que Panamá hiciera más de 900 mil pruebas de COVID-19

Panamá, con un sistema de salud que ya venía dando muestras de deterioro, y senectud no escapó de esta realidad, una vez instalado el virus en el territorio el gran reto era poder tener la capacidad tecnológica y científica para enfrentar al enemigo que se propagaba por las calles de forma invisible y silenciosa. La rápida acción de las autoridades determinaría el grado de complicación que tendría el país para detenerlo.

En aquel entonces, el único laboratorio que contaba con todas las condiciones de bioseguridad y el personal capacitado para procesar las pruebas nasofaringes PCR, era el Instituto Conmemorativo Gorgas (ICGES), que se dedica principalmente a la investigación de la salud y prevención de enfermedades desde 1921, y donde se han procesado más 250 mil pruebas de PCR.

Así lo ha informado la científica Sandra López en su cuenta de Twitter, donde también señaló que en este laboratorio se reciben más de 2 mil muestras diarias, lo que representa más del 60 % de PCR del país.

Hoy en el @InstitutoGorgas hemos reportado más de 250,000 resultados de PCR!!! Estamos recibiendo más de 2000 muestras por día (>60% PCR del país). Pronto podremos trabajar con más equipos automatizados para poder responder más rápidamente a la población. @MINSAPmapic.twitter.com/3phXzgEQ4D — Sandra López Vergès (@SandraLpezVergs) December 5, 2020

López explicó que, actualmente, a nivel nacional se realizan alrededor de 5 mil pruebas de PCR diarias, de estas el laboratorio del ICGES procesa más de 2 mil muestras, las otras pruebas restantes son de antígeno. Hasta el momento Panamá ha aplicado poco menos del millón de pruebas para detectar la enfermedad, 970 mil 591 entre PCR y antígenos para el corte del 5 de diciembre.

“A pesar de todas las dificultades que tiene el sistema público, esto demuestra que tenemos una gran capacidad, por eso somos uno de los principales países que pueden hacer más pruebas en Centroamérica. Desde el primer caso positivo, ya hemos superado las 250 mil pruebas, pero antes de ese primer caso, ya habíamos hecho unas 100 pruebas”, manifestó López.

La investigadora panameña resaltó que desde el inicio esto ha sido una ardua labor porque la cantidad de pruebas que procesan por covid en un día y medio es la misma cantidad de pruebas que procesaban en un año para la vigilancia de virus respiratorios. “Es bastante trabajo y es bueno que la gente se dé cuenta del aumento de trabajo que esto es para todos, porque si para nosotros son las muestras, para los médicos son mucho más pacientes al día”, sostuvo.

Comportamiento de la población y fiestas, una prueba para la capacidad del sistema

Con la celebración de las fiestas patrias los casos en Panamá aumentaron drásticamente, lo que para los expertos representa la segunda ola de la pandemia y que con la llegada de las fiestas de fin de año podrían seguir aumentando desproporcionadamente, poniendo en riesgo la disposición del sistema de salud para poder responder a la demanda.

López aseguró a TVN-2.com que la capacidad del laboratorio es variante, pues depende de la llegada de insumos y reactivos, ya que de tener todos los insumos y reactivos necesarios se podría utilizar todo el equipo con el que se cuenta y el que está por llegar, pero en este momento solo están utilizando un solo equipo automatizado, lo que los lleva a estar al límite.

Y desgraciadamente, seguimos rompiendo récords en @InstitutoGorgas ! Ahora terminando el turno de medianoche con 2319 muestras recibidas. https://t.co/3hLb1rg61jpic.twitter.com/mfrbYP3N22 — Sandra López Vergès (@SandraLpezVergs) December 5, 2020

Sin embargo, destacó que más que los equipos, insumos y reactivos, el gran obstáculo es el sistema informático que no es lo suficientemente rápido en cuanto a levantar la data de las pruebas y hacer llegar los resultados al Ministerio de Salud (Minsa) para que se les pueda informar de forma oportuna a las personas el resultado de sus pruebas.

“El covid ha tenido un impacto grande en Panamá, pero en verdad nos ha ayudado a mejorar el sistema de una forma más rápida, aunque aún hay mucho que hacer, sabemos que el Minsa está trabajando fuertemente para que la parte informática sea cada vez más ágil a nivel nacional”, indicó.

Afortunadamente, hoy en día, el Instituto Conmemorativo Gorgas cuenta con el apoyo de 31 laboratorios clínicos y privados a nivel nacional con las condiciones de bioseguridad para procesar las pruebas, de esta manera se ha podido ampliar la capacidad y desahogar el trabajo que se concentraba al inicio de la pandemia en este importante centro de investigación.

Les compartimos listado actualizado de los laboratorios que reúnen las condiciones de bioseguridad para el procesamiento de muestras para diagnóstico molecular de #SARS_CoV_2pic.twitter.com/ZH9cBx4BYM — Instituto Conmemorativo Gorgas (@InstitutoGorgas) December 2, 2020

“Al principio tuvimos que capacitar al personal en los otros laboratorios, por lo que hemos logrado descentralizar una parte, pero aún es necesario poder descentralizar más sobre todo en las regiones de Panamá y Panamá Oeste donde residen más personas”, destacó López.

Ante el repunte de casos que experimenta Panamá en las últimas semanas, y que se ha advertido podría empeorar con las fiestas decembrinas, López asegura que para que el instituto pueda seguir respondiendo como hasta ahora, la población tiene que poner de su parte.

“En verdad no importa tanto que cantidad de muestras vamos a poder procesar o no procesar, lo realmente importante es que las personas no se infecten porque no sabemos quiénes van a desarrollar la enfermedad y a quienes vamos a contagiar porque podemos contagiar a las personas que queremos”, recalcó.

Reflexionó en que hay que trabajar en toda la parte que implica continuar con nuestras vidas tomando al máximo las medidas de bioseguridad para que no aumente el número de personas que requieran la prueba y más importante que no aumenten las personas que requieran hospitalización.

“El personal de salud ya está trabajando al máximo, siempre vamos a responder porque no los vamos a dejar solos, pero no queremos que el sistema de salud colapse como ha pasado en otros países”, puntualizó.

Finalmente, la científica recomendó a los ciudadanos continuar usando las mascarillas de forma correcta y cuando estén en lugares muy confinados como el transporte público el uso de la careta facial para maximizar la bioseguridad.

Indudablemente, la Covid-19 puso en jaque a todos los sistemas de salud a nivel mundial que no estaban preparados para una pandemia de esta magnitud, un enemigo que no da tregua aún después de un año de detectarse el primer caso en la ciudad de Wuham en China, pero que aún con todo lo negativo, también dio paso al talento y la capacidad del recurso humano de nuestro sistema de salud, y una muestra de ello es la respuesta del Instituto Conmemorativo Gorgas que ha estado a la altura de las circunstancias.

Las noticias sobre varias vacunas, algunas que ya se han empezado a aplicar, dan paso a que resurja la esperanza de poder contener el virus, pero aun así sigue siendo necesario que la población siga guardando las medidas de bioseguridad para que nuestro sistema de salud logre resistir hasta el momento en que las dosis ya se hayan aplicado a las poblaciones en riesgo.