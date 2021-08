Identidad Digital Identidad digital interoperable omnicanal, ¿sabes qué es y para qué sirve?

Desde el 2014, en Panamá se trata de impulsar la reglamentación e implementación de la cédula inteligente sin mayor éxito, pese a que se han gastado millones de dólares en estudios, ahora llegó al órgano legislativo una iniciativa que busca implementar la denominada identidad digital interoperable omnicanal que serviría para agilizar trámites en entidades públicas de forma digital, ahorrar tiempo, dinero y lo más importante las personas tendrán el poder para disponer de sus datos.

Cristian Ábrego y Candy Chen de la Fundación Conciencia Ciudadana, presentaron ante la Asamblea Nacional la propuesta ‘QUE MODIFICA LA LEY 83 DE 2012 E IMPULSA LA IMPLEMENTACIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL INTEROPERABLE OMNICANA’, la cual se convirtió en el anteproyecto 010 el 8 de julio del presente año.

Vea también: La fábrica de software moderno, hacia una única identidad digital en la red

La pandemia de la COVID-19, al igual que muchas otras falencias, también desnudó la necesidad de que los panameños puedan contar con esta opción, y es que el cierre parcial de las oficinas estatales, el distanciamiento físico y el temor de exponerse al virus dificultó la realización de procesos en tiempo oportuno.

Pero ¿En qué consiste la identidad digital interoperable omnicanal?

Esta forma de identidad es la versión en internet equivalente a la física que puede ser utilizada en cualquier momento tanto en territorio nacional como en el internacional en diferentes canales, tal cual si se tratara de una tarjeta de crédito. Esto le da al poder al ciudadano de decidir dónde, cuándo y cómo se utilizan sus datos.

Cristian Ábrego, cocreador del proyecto, explicó que la identidad digital permite integrar todas las identidades (licencia de conducir, cédula, carné de seguro, carné de trabajo) en una sola, que puede ser llevada en una computadora, celular o incluso una tarjeta y fundamentalmente las personas decidirán dónde, cómo, cuándo y por qué tiempo quiere que utilicen sus datos.

“Si un comercio que quiere preguntarte si estás vacunado o no, no necesitan saber cómo te llamas ni tu identificación, solo necesita escanear el código QR y pedirte tu consentimiento si quieres o no que sepan tu condición. Otro ejemplo es en un retén policial, donde el policía no necesita saber todo lo que sale en el pele police, solo debe escanear el código QR donde aparecerá la información”, expresó.

Vea también: Crece la suplantación de identidad online y baja el 'ransomware'

De acuerdo con Ábrego, con la identidad digital al escanear el código QR solo se despliega la información específica que se solicita de la persona, más no así con la cédula física que da detalles de fecha de nacimiento, número de identidad personal, lugar de origen entre otros datos que son personales y no tienen por qué ser del dominio público.

Otra diferencia que resalta es que la cédula solo funciona en el país de natalicio, mientras que la identidad digital puede ser usada a nivel internacional.

Entre las virtudes de este tipo de identidad, Ábrego destaca que las personas pueden verificar sus informaciones entre sí y así se podría evitar estafas o ser víctimas de delitos. Ejemplo: Si un técnico de una empresa de servicio de internet y cable llega a su casa, usted podrá verificar si realmente se trata de un empleado de esa empresa escaneando el código QR.

De igual forma, los pacientes crónicos cuando viajan a otros países podrían comprar sus medicamentos solo con la información del código QR sobre la prescripción del fármaco, sin necesidad de tener una receta médica.

Países como Estonia, Nueva Zelanda y Australia cuentan con identidades digitales o electrónicas para sus ciudadanos desde hace muchos años y en América, Estados Unidos, recientemente Brasil y México empezaron a implementar esta metodología con el fin de facilitar la eficiencia y trazabilidad de los trámites en entidades públicas y privadas.

Esta iniciativa que ya pasó el análisis técnico y jurídico que se le realizan a las provenientes de la participación ciudadana se encuentra en la Comisión de Gobierno, precedida por los diputados Víctor Castillo, Benicio Robinson y Crispiano Adames esperando ser prohijada para entonces pasar a primer debate.

Ábrego señaló que este sistema no solo beneficia a la población, sino al propio Estado en el resguardo de los datos, indicando que evitaría el robo de los mismos como ya se ha dado en algunas instituciones, los robos de identidad de personas en sus cuentas bancarias, vales y subsidios, además, de ahorrar tiempo y dinero en trámites que hoy día se hacen de forma física en el sector público y privado.

Detalló que en Panamá ya existe la tecnología con el nivel de seguridad más alto del mundo y se trabaja en pruebas pilotos, sin embargo, por lo general son cosas que se truncan en el camino por las autoridades.

“El impacto de implementar la identidad digital es desbloquear un valor entre el 3% y el 13 % del Producto Interno Bruto para el 2030 y un 50 % a 70 % de potencial económico, en economías emergentes con solo un 70 % de adopción”, manifestó Ábrego señalando que el Tribunal Electoral ha gastado un millón de dólares en estudios para implementar la cédula inteligente que no ha tenido ningún avance.

Panamá apunta a convertirse en un Hub Digital según lo apuntado por el propio presidente Laurentino Cortizo en un comunicado de prensa con el objetivo, además, de atraer inversión extranjera como parte del plan de reactivación económica, pero para eso primero se debe avanzar en temas como el propuesto por la Fundación Consciencia Ciudadana, como en materia de ciberseguridad, educación entre otros.