Por Julio César Aizprúa (Corresponsal Digital)



La Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares (Acovipa) buscará revertir a partir de este lunes 1 de noviembre la decisión gubernamental de permitirle a los molineros traer arroz solo en cáscara, pese a que el Tratado de Promoción Comercio entre Panamá y Estados Unidos (TPC) establece que a partir del 2022 el grano a importar debe ser pilado.

La medida que favorece a los molineros se da luego de que estos expresaran su descontento con lo pactado en el TPC y solicitaran mediante una misiva al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, un “ apoyo puntual” para mitigar los efectos de la desgravación arancelaria del grano que se avecina en unos meses.

Un informe de la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios, conformada según la ley por los ministros de Desarrollo Agropecuario, de Comercio e Industrias, y de Planificación y Política Económica, llama el próximo 30 de noviembre a una subasta de 319 lotes de 1,800 quintales y un lote de 804 quintales del grano, todo en cáscara.

Al referirse al arroz pilado, el documento de la citada comisión agrega que las 7,593 toneladas métricas correspondiente al 2022 se convertirían en 11,845 toneladas métricas de arroz en cáscara.

Esta cantidad equivalente de arroz en cáscara se adicionan al contingente de arroz en cáscara de 14 mil 237 toneladas métricas para un total de arroz en cáscara de 26,083 toneladas métricas.

Antes de que esta medida fuera tomada, los molineros argumentaban que de entrar al país arroz pilado iría a parar directamente a los supermercados, dejando a un lado la actividad de descascarar el grano, lo que beneficia a unos 22 molinos pertenecientes a la Asociación Nacional de Molineros (Analmo).

El descontento empezó a dar vueltas y provocó una reunión de la Cadena Agroalimentaria del Arroz, mecanismo mediante el cual se toman las decisiones de manera conjunta entre molineros, productores, distribuidores de insumos agropecuarios, comerciantes y consumidores, donde según se conoció la petición de los molineros fue negada.

“ Al parecer los molineros apelaron a otras instancias, que bien pudiera ser el Ministerio de Comercio e Industrias, aunque por tratarse de un tema contemplado en el TPC es un asunto delicado, pues cualquier medida hay que consultarla con la contraparte”, aseguró una fuente del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), que solicitó la reserva de su nombre.

Al ser consultado, el presidente de la Acovipa, Rodolfo Adames, afirmó que “ al traer todo el arroz en cáscara se distorsionará el precio”, además de que al copar sus instalaciones l os molineros podrían no tener espacio para comprar la producción nacional.

Las cadenas y negocios de supermercados venden el 60% del arroz en Panamá y ahora no se puede traer si no estás autorizado a procesar , o sea, si no eres de un molino, acotó.

El presidente de la Acovipa abogó porque se permita la libre importación de productos alimenticios en igualdad de condiciones, pues aseguró que actualmente se otorgan muchas cuotas a importadores que no son de las cadenas de supermercados

Además, hizo un llamado a la reflexión, manifestando que desde el gremio que representa apoyan las mejores políticas tendientes a beneficiar al agro, pero que no se deben obstruir las importaciones.

Este 18 de octubre la Acovipa elevó una carta al ministro del Mida, Augusto Valderrama, urgiéndolo a agilizar las asignaciones de cebolla, cuya fecha de asignación era el 20 de octubre, pues “ es preocupante que, para este último trimestre del año, no contemos con la disponibilidad de cebollas suficientes para abastecer a las familias panameñas”. Esta situación, de acuerdo con Adames, fue finalmente subsanada.

Desde la Analmo se comprometieron a proporcionar el contacto de su presidente, Rodrigo Cardenal, para que hablara con este medio sobre la importación del arroz en cáscara, más no pilado, pero al cierre de esta nota no hubo mayor comunicación.

La batalla por la importación del grano se hace cada vez más evidente a medida que a partir del año entrante se acerca la desgravación arancelaria pactada por Panamá en el Tratado de Promoción Comercial.

Por una parecida situación atraviesan los arroceros centroamericanos, quienes agrupados en la Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz) levantaron las alarmas en agosto pasado al afirmar que la eliminación del arancel, producto en esa región del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), pondría en riesgo de quiebra a más de 62 mil arroceros de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

Estados Unidos no se ha comprometido a eliminar las distorsiones causadas por los subsidios a sus productores, “l o que evidencia que el DR-CAFTA no generará oportunidadesl”, apuntó la Fecarroz.

Aunque en Centroamérica el consumo per cápita anual del grano apenas alcanza los 21 kilogramos (46 libras), en Panamá es de aproximadamente 73 kilos, unas 162 libras.

En el país se siembra un estimado de 87 mil 609 hectáreas del cereal, y mientras que las máquinas descascadoras esperan, los comerciantes y distribuidores de víveres y similares parecen estar dispuestos a detener la fricción de sus movimientos.