Un proyecto de construcción de aceras por cinco millones dólares enciende la polémica en el corregimiento de Bella Vista, provincia de Panamá, donde los residentes no quedaron conformes con la forma en que se realizó la consulta ciudadana, sobre todo porque no se contestó a sus cuestionamientos y se desconocen los detalles básicos del proyecto.

El pasado 9 de diciembre, un grupo de residentes de Bella Vista acudió a un centro comercial de la localidad donde se haría la consulta, sin embargo, al momento de la votación hubo supuestas irregularidades al contar los votos en contra, dejando por sentado la aprobación del proyecto.

Vea también: Concejales capitalinos aprueban presupuesto por $330 millones al Municipio de Panamá

El representante del corregimiento Ricardo Domínguez, contó a TVN-2.com que este es un proyecto de interés para la comunidad, pero las maneras en que se hizo la consulta no fue la mejor, argumentando que hubo personas que por llegar después de las 6:00 pm no se les contabilizó el voto, tampoco se corroboró que quieres votaron a favor estaban en la lista de asistencia y pertenecían a la comunidad.

“El Municipio cerró la lista a las 6:00 pm en punto, sin embargo, llegaron personas después de las seis que no se habían enlistado, según lo que nos informan. Creo que la mayoría estaba de acuerdo con el proyecto, sin embargo, la presentación no fue la mejor, no pudieron darle ciertas respuestas a la comunidad por ejemplo de qué ancho iban a ser”, comentó Domínguez.

El Representante alegó que, al ver el interés de la comunidad, pero que había ciertas inconformidades solicitó que se suspendiera la consulta para realizarla posteriormente y que el personal de la Alcaldía presentara más información del tema, no obstante, quienes organizaron la consulta decidieron ir a votación.

Explicó que al realizar el conteo determinaron que había 24 votos a favor de las 45 personas enlistadas, pero él considera que se debió tomar en cuenta a todos los presentes, aunque hayan llegado tarde, e informar cuántos votos hubo en contra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Walkiria Chandler D'Orcy (@walkiriachd)

Vea también: Estiman que presupuesto proyectado por la Alcaldía de Panamá 'no se logrará recaudar'

Por su parte, la diputada suplente Walkiria Chandler, quien estuvo presente, aseguró que había personal del Municipio de Panamá que participó de la votación lo que representa una anomalía.

“Varias personas se levantan y dicen ‘nosotros vivimos en Bella Vista, pertenecemos a las juntas locales’ y les dicen ‘bueno ya se cerró la lista y no pueden anotarse’, claro porque si se apuntaban ellos ya no iban a tener la misma cantidad de votos. El representante pide que se verifique la lista, pide que se vuelva a hacer la consulta y la gente de descentralización se para y se va”, relató Chandler.

Para Chandler el realizar las consultas sin los detalles del proyecto para que la ciudadanía esté conscientes por lo que está votando es una violación a la Ley de Descentralización, además, la forma en que se realizó la consulta no fue la correcta ya que debe hacerse 30 días antes para que las personas se enteren, se debe validar que quienes participan viven en el corregimiento, se deben presentarse dos opciones para que las personas escojan el mejor, no se puede limitar la participación del ciudadano y no se puede llevar personal que trabaja en la institución a votar.

“Bajo ningún concepto se pueden justificar cinco millones de dólares en acera cuando ni siquiera sabemos las especificaciones. Son aceras que van a tener qué un corredor eléctrico para que las personas ni siquiera caminen, o sea, es absurdo. Y no puedo aprobar algo que ni siquiera sé en qué te lo vas a gastar”, expresó.

Destacó que en el corregimiento hay otras necesidades como dar mantenimiento a las escaleras en La Cresta donde la mayoría de la población es adulta mayor, además se requiere de luminarias porque hay muchas calles a oscuras que son propicias para que se ejecuten delitos, y el aclamado soterrado de cable que pide la comunidad.

“ No se respeta la voluntad ciudadana y nos deja esa sensación de la corrupción e imposición de proyectos con evidente sobrecosto, y lo que es peor es que donde la comunidad se organiza y quiere participar esto se ve cuartado, no se les permite la palabra. También las maneras son muy pocas profesionales”, dijo Chandler.

Otras vistas tomadas esta semana de la Ave Federico Boyd, nuevamente vemos tramos que NO NECESITAN intervención y otros que si.No amerita que las levanten todas.Se necesitan reparaciones y rampas de calles a aceras. pic.twitter.com/YT0nUHDFGU — Lorena Milanés Pniza (@Lorenapty) December 9, 2021

Ante lo sucedido, Domínguez decidió no firmar el acta, ahora se está levantando un documento para solicitar al Municipio que nuevamente se haga la consulta y no se dé por aprobado este ejercicio de la forma en que se dio.

“Las aceras de la Federico Boyd y la Manuel Batista sabemos que se necesitan. Esta es una de las estaciones del Metro que más se utilizan y muchas personas caminan hacia la Universidad y el Seguro Social que se solicitó que fueran incluidas. Pero el problema en realidad fue que no se contaba con la información para las preguntas que hacía la comunidad y la falta de transparencia en no dejar votar a todas las personas”, señaló Domínguez.

Mientras que Chandler fue enfática en decir que “el espíritu de la descentralización no es para enriquecer a un Alcalde, es para que se hagan proyectos en las comunidades, sobre todo que la comunidad los pida”.

Reiteró que cinco millones de dólares invertidos en aceras es injustificable, recalcando que este es un corregimiento que tiene buenas infraestructuras, por lo que es prudente que se notifique a la población sobre las especificaciones del proyecto.

En los últimos días el Municipio de Panamá ha estado en el ojo de la tormenta por la forma en que se utiliza el dinero, el aumento en el presupuesto a 330 millones de dólares, los más de 2 millones de dólares gastados en luces navideñas y algunos proyectos como el patio para MiBús en Don Bosco que fue rechazado por los ciudadanos.

El corregimiento de Bella Vista está conformado por 9 regimientos y tiene una superficie total de 5.1 kilómetros cuadrados.