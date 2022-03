Preocupados frente a lo que podría ocurrir con sus citas, se encuentran pacientes de artritis que son atendidos en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social Dr. Arnulfo Arias Madrid. Esto al conocer que médicos reumatólogos que atienden en este centro médico, prevén una paralización de funciones.

Emma Pinzón, presidenta de la Fundación de Artritis de Panamá, indicó a TVN-2.com, que el problema por el que los médicos han tomado esta decisión, viene de arrastre desde octubre del año pasado por conflictos con la dirección médica.

Una fuente ligada a los médicos dijo a este medio que, este lunes 26 de marzo, estarían en busca de una reunión con director Nacional de Prestaciones Médicas, Alex González, para plantear la situación que les aqueja y dependiendo de ello, entonces se analizarán otras medidas.

Los médicos reumatólogos piden mantener el sistema de cita que ellos venían implementando desde hace años y que era del agrado de los pacientes.

“No entiendo por qué tantas acciones contra un servicio que es eficiente”, añadió la fuente.

Pinzón explicó que, una de las problemáticas radica en que los directivos insisten en que los pacientes, saquen la cita vía telefónica o por otros medios de la entidad, cuando son los mismos médicos que les proporcionan la fecha para la siguiente cita y solo era cuestión de ir a una ventanilla y confirmar la atención.

“ Este sistema de la CSS para sacar citas, no les funciona a los reumatólogos, ni tampoco a los pacientes. Sí usted se mete en la página web de la Caja para sacar cita no aparecen los reumatólogos, no sé cómo pretenden que saquemos cita por ahí”, afirmó.

Pinzón destacó que de forma satisfactoria se había venido trabajando así desde hace años.

De irse los médicos a una paralización de funciones, Pinzón augura “ serios problemas”, si estos no atienden a los cerca de 75 pacientes que atienden por cita, y si no hay esta atención entonces no habría recetas para los medicamentos por lo que la situación sería peor.

“En este momento hay más de 1,000 pacientes lidiando con fuertes dolores y limitaciones, porque tienen tres meses sin los medicamentos Adalimumab, Etanercet y Tocilizumab”, adviertió.

Indicó que como asociación apoyan las medidas que tomen los galenos, porque son conscientes de la forma en cómo los han venido atendiendo aún incluso en pandemia.