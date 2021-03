Los trastornos de salud mental que podrían estar ganando terreno durante la pandemia

Estrés, los trastornos mixtos ansiosos depresivo, depresión recurrente, ansiedad, ansiedad generalizada, ataques de pánico y hasta conductas suicidas, son trastornos de salud mental cuyas atenciones han tenido sus limitantes producto de la pandemia por la COVID-19.

Durante el 2019, en la consulta externa de la Caja de Seguro Social (CSS), se atendieron 144 mil pacientes nuevos, mientras que en 2020, hubo una atención de 35 mil 519. Una reducción significativa, pero que podría atribuirse al temor de las personas a acudir a las instalaciones.

Tomando esto en consideración, el presidente de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, Francisco Mata, estima que ha habido un aumento grande sobre todo en temas de ansiedad y depresión desde el inicio de la pandemia. Resalta que los psiquiatras siempre han visto estos trastornos, pero desde la presencia del virus ha sido bastante evidente el incremento.

En principio, hubo varios grupos vulnerables que se empezaron a atender como prioridad, como por ejemplo, el personal médico que empezó a presentar estrés agudo, estrés laboral, una serie de reacciones de ansiedad y depresión, admitió la coordinadora de Salud Mental de la Caja de Seguro Social (CSS), Vanessa Flores.

Flores coincide con Mata al indicar que la pandemia como tal ha traído muchos problemas de salud mental en las personas, como insomnios, adaptaciones y reacciones a estrés agudo.

De las 439 hospitalizaciones que se dieron durante el 2019 en la sala de psiquiatría del Complejo de la Caja de Seguro Social, la cifra disminuyó en 2020 a 281, producto de que la sala fue ocupada con pacientes COVID, limitantes que impactaron y afectaron el tema de la atención en cuanto a hospitalización, no solo en la ciudad de Panamá, sino también en varios puntos del país.

Atenciones que se registraron

En el 2020, las atenciones de salud mental se dividieron de la siguiente manera:

3 mil trabajadores de la salud;

1,500 pacientes de la Covid;

736 pacientes con discapacidad;

447 pacientes de hemodiális;

333 personas con adicciones;

323 casos de violencia doméstica;

Además se dieron de alta a 87 pacientes en las salas de psiquiatrías de los hospitales.

Conducta suicida otra deficiencia de salud mental atendida

Entre los problemas de salud mental atendidos durante el último trimestre del año pasado, también se contabilizó la conducta suicida; por la cual buscaron ayuda unas 174 personas.

Sobre este particular, el doctor Mata señala que se les debe dar especial atención.

“Estos casos se ven siempre como una urgencia médica de salud que hay que actuar con prontitud a través de una intervención tratando de ver cuáles son los factores o por medio de tratamiento farmacológico” acotó.

Flores por su parte señala que algunas de las personas que atentan contra su vida llegan en busca de atención a cuartos de urgencias de policlínicas pequeñas y luego son atendidas por medio de salud mental.

“ Los intentos de suicidio usualmente ocurren en principal instancia por una depresión no tratada”, agregó.

Explica la especialista que durante esta situación el cerebro comienza a disminuir ciertos químicos, que no es porque la persona no quiera sentirse mejor; simplemente es que es que no puede, porque su cerebro está colapsado, necesita ayuda y tratamientos que lo ayuden de diferentes formas y estrategias.

Muchas veces el intento de suicidio dependiendo del caso y la gravedad, puede estar 24 horas y resolverse con un tratamiento ambulatorio, mientras que hay otros que necesitan internarse al menos una semana para hacer evaluaciones y darle tratamientos.

Estrategias para dar seguimiento y atención

Pese a las limitaciones existentes, Flores manifestó a TVN-2.com que los padecimientos de salud mental no se han desatendido durante la pandemia. Los casos están siendo captados a través de la línea 169 en donde se les ofrece atención a quienes la requieren.

Esta atención también se les ofrece a los pacientes COVID, para ello se trabaja en coordinación con el Departamento de Epidemiología, para hacer las conexiones, ya sea de psiquiatría, psicología o para algún medicamento.

Además, para los mismos funcionarios de la CSS se ha abierto una clínica para el manejo del estrés que inició atención en el mes de diciembre y que durará hasta junio.

En la provincia de Chiriquí se abrieron dos líneas para la atención de personas que presentaran problemas de salud mental, al igual que en la provincia de Los Santos.

Estas atenciones vía telefónica dependerán de los casos. Hay situaciones que se pueden manejar perfectamente vía virtual, pero existen limitaciones en cuanto a tecnología.

“ Muchas cosas se pueden resolver a través de una videollamada, sin embargo, sabemos que hay situaciones más complicadas que hay que atenderlas directamente o por cita” dijo Flores.

Desde el punto de vista de salud mental, es preferible que la persona tenga acceso a conversar con un psiquiatra o un psicólogo por videollamada, que no hacerlo del todo; advirtió el psicólogo Mata.

Ambos concuerdan en que existe un estigma grande con el tema de salud mental y hay que ayudar a prevenirlo, entendiendo que es un aspecto de salud como cualquier otro y cuando afecta hay que buscar la ayuda.