Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



Leatherface, Pennywise, Michael Myers... Varios de los personajes sobre los que giran exitosas sagas cinematográficas del género del terror, se basan en asesinos reales con historias tan aterradoras como las de sus pares de ficción.

Pennywise-John Wayne Gacy

En la década de 1970, John Wayne Gacy cobró la vida de 33 jóvenes, 26 de los cuales enterró en el sótano de su casa; el resto los sepultó en otras partes de su propiedad o los arrojó a un río cerca de Norridge, en Chicago.

Al destaparse el caso, a Wayne Gacy le bautizaron como "el payaso asesino", por el personaje “Pogo the Clown” que interpretaba cuando visitaba hospitales infantiles donde, según se cree, elegía a varias de sus víctimas. Tras su captura y posterior juicio, fue ejecutado con una inyección letal en mayo de 1994.

El rocambolesco suceso inspiró al escritor Stephen King para crear su novela It publicada en 1986 y de la que se han desprendido los títulos It de 1990, el remake It de 2017, y la secuela It: Chapter Two de 2019, además de una serie de documentales alrededor de la figura de John Wayne Gacy.

Leatherface-Ed Gein

Cuando las atrocidades que cometió Ed Gein ocuparon titulares de diarios nacionales y noticieros en 1957, resultaba difícil dar crédito a los detalles: máscaras hechas con fragmentos de rostros humanos, huesos y cráneos por doquier, un cinturón con pezones de mujeres, muebles forrados con piel humana y un cuerpo suspendido de los pies, sin cabeza y con un enorme agujero en el torso.

Todo fue hallado por la policía de Wisconsin, Estados Unidos, cuando capturó Gein, quien posteriormente confesó que robaba los cuerpos de mujeres recientemente sepultadas y admitió un asesinato. Su seudónimo, ganado a pulso, fue "el carnicero de Plainfield", el pequeño pueblo donde se desarrollaron los hechos. Fue encerrado en una institución psiquiátrica, donde pasó el resto de sus días. Murió en 1984 a los 77 años.

La macabra historia de Gein ha sido la base de películas legendarias como Psycho (1960) y The Silence of the Lambs (1991), además de la longeva saga de terror The Texas Chainsaw Massacre (Masacre de Texas) protagonizada por el villano Leatherface, que cuenta con ocho títulos y una nueva entrega lista para el próximo año: The Texas Chainsaw Massacre (1974), The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986), The Texas Chainsaw Massacre 3 (1990), Texas Chainsaw Massacre IV: The Next Generation (1994), The Texas Chainsaw Massacre (2003), Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006), Texas Chainsaw 3D (2013), Leatherface (2017), The Texas Chainsaw Massacre (2022).

Jason, Freddy, Michael Myers...

Otras sagas icónicas del cine del terror como Friday the 13th (Viernes 13), A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en la calle del infierno) y Halloween, no tienen una base tan concreta, pero sí han tomado sendos elementos de la realidad para enriquecer parte de su argumento o para dar forma a sus respectivos antagonistas.

En el caso de Friday the 13th, una serie de homicidios en campamentos juveniles en Finlandia y Estados Unidos, fue el punto de partida para la trama creada por el cineasta estadounidense Sean S. Cunningham y protagonizada por Jason Voorhees. Las muertes fueron por heridas de puñal y se registraron entre 1960 y 1970.

En tanto, Michael Myers, el villano de Halloween, empezó a gestarse en la mente del cineasta John Carpenter luego de una visita que hizo como estudiante universitario a un hospital psiquiátrico. Allí, Carpenter sintió el peso de la aguda mirada de uno de los pacientes, "una mirada esquizofrénica, una mirada realmente demoníaca (...) probablemente lo más terrorífico que he visto nunca”, como contó tiempo después en el documental A Cut Above the Rest. Por ello, la historia de Michael Myers le sitúa como un paciente psiquiátrico de alto riesgo que escapa durante la noche brujas.

Lo que Carpenter no ha confirmado es si Myers fue complementado con el perfil de alguno de los famosos asesinos del siglo pasado, pero la legión de seguidores de la saga apunta principalmente a Ed Gein, "el carnicero de Plainfield", o Stanley Stiers, quien en 1923 mató, siendo un niño, a toda su familia en Halloween.

Mientras que A Nightmare on Elm Street y su protagonista Freddy Krueger, nacieron cuando Wes Craven conoció una vieja historia sobre una familia que migró de Camboya debido a los horrores de la violencia, pero los conflictos que atravesaron causaban constantes pesadillas en su hijo, un estrés postraumático que más adelante le costaría la vida mientras dormía. Se trató de un caso de "Síndrome de la muerte súbita inesperada nocturna", según describe la literatura médico-científica.

The Conjuring-Ed y Lorraine Warren

En el caso de The Conjuring y sus historias derivadas, los antagonistas no son asesinos seriales sino entes paranormales que eran investigados por Ed y Lorraine Warren. Ed, demonólogo, y Lorraine, médium y clarividente, abordaron casos que resultaron notorios entre las décadas de 1960 y 1980, como el de la muñeca Raggedy Ann, supuestamente poseída por un ente demoníaco, o el de la residencia Perron en Harrisville, Rhode Island, tomada por la brujería.

De estos dos casos se ha producido una reciente y lucrativa saga que partió en 2013 con The Conjuring, que tuvo un costo de producción de $20 millones y retornó $319.4 millones en taquilla. Y luego han llegado a la gran pantalla Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016), Annabelle: Creation (2017), The Nun (2018), Annabelle Comes Home (2019), The Curse of La Llorona (2019) y The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021), todas vinculadas con las andanzas de los Warren.