Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, mientras la mayor parte de los países trataban de contener los estragos de las primeras olas de casos de la COVID-19, unas 6,450 especies de animales y plantas ingresaron a las diferentes categorías de riesgo de extinción de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En total son 37,480 especies amenazadas en todo el planeta, de 134,425 que fueron evaluadas por la UICN, según la reciente actualización de Lista Roja. En la categoría de " peligro crítico" aparecen 8,188 especies, 14,106 están "en peligro" y 15,186 se encuentran "vulnerables". Hay otras 79 especies registradas como extintas en su hábitat original (sobreviven en cautiverio, como la rana dorada panameña) y 900 han desaparecido.

Vea también: Los sonidos que nos regala el planeta Tierra

Vistas desde una perspectiva porcentual, las cifras reflejan que el 28% de todas las especies de flora y fauna documentadas científicamente, corren peligro de desaparecer. Los anfibios resaltan como el grupo más vulnerable, con 41% de sus especies expuestas. Coníferas (34%), arrecifes de coral (33%), mamíferos (28%) y aves (14%), son otros grupos mermados por motivos diversos, como la cacería furtiva, la pérdida de hábitat o los altos niveles de contaminación, según el reporte de la UICN.

Y la crisis desencadenada por el coronavirus ha sido el "caldo de cultivo" ideal para acentuar el deterioro de numerosas especies, al verse reducidas las fuentes de financiamiento de programas de conservación, protección y de estudio científico en zonas críticas, como el continente africano, agrega el informe ambiental.

Cambio de rumbo por el ambiente

Si en realidad tenemos la disposición de empezar a girar la tendencia negativa que refleja cada edición de la Lista Roja de especies amenazadas, lo primordial es empezar por lo más básico, fortaleciendo la educación ambiental en diferentes niveles, apunta Guido Berguido, biólogo y director ejecutivo de Adopta Bosque Panamá, organización no gubernamental dedicada a la conservación de los ecosistemas únicos del país.

" Las personas no son conscientes de que esos bosques, manglares, arrecifes y demás ecosistemas, tienen un valor enorme, no solo desde el punto de vista ecológico, pues, aunque parece obvio, parecemos ignorar que gran parte del oxígeno que respiramos y el agua que bebemos, dependen de ecosistemas como los marinos, los bosques, nuestros ríos... es algo obvio, pero lamentablemente no lo tenemos claro, pues no conservamos nuestros recursos ni el balance ecológico", argumenta Berguido.

Vea también: El desaparecido canto del 'totorrón', ¿Dónde están y porque siempre aparecen en el verano?

Los números de la Lista Roja son alarmantes, pero individualmente podemos hacer algo para contrarrestar las amenazas ambientales, destaca Rosabel Miró, directora ejecutiva de la Sociedad Audubon Panamá, organización dedicada a la observación y estudio de las aves.

Debemos aprender más de la naturaleza que nos rodea para, inicialmente, apreciarla y con nuestras acciones, protegerla, sostiene Miró y amplía: " Es importante denunciar ante las autoridades (¡no solo en redes sociales!) el tráfico ilegal de animales y plantas. Es un negocio multimillonario que está poniendo en peligro extremo a muchas especies. Y también debemos conocer nuestras áreas protegidas, por qué son sitios importantes para conservar, qué especies viven allí y cómo podemos ayudar a las autoridades a protegerlas. Muchos panameños aún no hemos comprendido la importancia que tienen estas áreas para nosotros y para el mundo; es hora de autoeducarnos, disfrutarlas pero sobre todo, conservarlas".

La Lista Roja de especies amenazadas de la UICN es actualizada varias veces al año y su objetivo es servir como un "termómetro" del estado de la naturaleza para que, con la información científica facilitada, las autoridades y tomadores de decisiones puedan intervenir para ayudar a conservarla.