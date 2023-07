Conoce el once ideal de la fase de grupos en la Copa Oro ¿Habrá algún panameño?

Finalizó la fase de grupos en la Copa Oro 2023 y la organización presentó el once ideal de esta fase en la cual avanzaron las ocho mejores selecciones a los cuartos de final.

Las selecciones que avanzaron fueron Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Canadá, México, Catar, Panamá y Costa Rica. El once ideal lo conforman los jugadores Nicholas Hagen (Guatemala), Patrick Burner (Martinica), Luis Romo (México), James Sands (EE.UU.), Luis Chávez (México), Carlos Mejía (Guatemala), Édgar Yoel Bárcenas (Panamá), Djordje Mihailović (EE.UU.), Jesús Ferreira (Estados Unidos), Demarai Grey (Jamaica) y Joel Campbell (Costa Rica).

The top performers from the Group Stage! pic.twitter.com/R8G9uz59lw — Gold Cup (@GoldCup) 5 de julio de 2023

Los cuartos de final arrancarán este fin de semana, el sábado 8 de julio desde las 6:00 pm Panamá vs Catar y desde las 8:30 pm México vs Costa Rica. El domingo 9 de julio desde las 4:00 pm Jamaica vs Guatemala y desde las 6:30 pm Estados Unidos vs Canadá.

Les compartimos el centro estadístico por jugadores: