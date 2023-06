Martinica vs Puerto Rico: Definido el grupo C donde están Panamá, Costa Rica y El Salvador

El Grupo C de la Copa Oro 2023 se defininió luego del partido entre Martinica y Puerto Rico, el cual tuvo que ser suspendido por el mal tiempo en Fort Lauderdale, Florida, pero se reactivó dejando a un ganador.

Con gol del delantero del Lausanne del fútbol de Suiza, Brighton Labeau y de Kevin Fortune delantero del Orleans en Francia, la selección de Martinica ganó a su similar de Puerto Rico 2-0 el gol de Labeau cayó al minuto 52 y el de Fortune al minuto 90+5'

Grupo C de la Copa Oro 2023 definido con las selecciones de Panamá, Costa Rica, El Salvador y Martinica, este grupo inicia sus actividades el próximo lunes 26 de junio con los partidos El Salvador vs Martinica a las 5:30 pm y Costa Rica vs Panamá desde las 7:30 pm en el Lockhart Stadium casa del Inter Miami.

Para Martinica, será su octava aparición en la fase de grupos y la cuarta consecutiva en la general. Su mejor resultado en la Copa Oro fue cuando avanzaron a los cuartos de final en 2002, donde perdieron ante Canadá en los penales.

Después de la Fase de Grupos, los dos primeros lugares de cada uno de los grupos (ocho equipos) avanzarán a la Fase de Eliminación Directa. Esta fase estará compuesta por Cuartos de Final, a jugarse el 8 y 9 de julio, las Semifinales el 12 de julio, y Nuestra Final en el SoFi Stadium el domingo, 16 de julio.

