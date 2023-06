Copa Oro 2023: ¿Cuándo inicia la fase de grupos?

Este martes se podrán saber qué selecciones completarán la fase de grupos de la Copa Oro 2023 de Concacaf cuando se enfrenten en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale, Florida seis selecciones en una triple jornada.

Las selecciones de Guadalupe vs Guyana (El ganador de este partido se ubicará en el Grupo D junto a Canadá, Guatemala y Cuba), Martinica vs Puerto Rico (El ganador de este juego pasará al Grupo C donde se unirá al trío centroamericano de Costa Rica, Panamá y El Salvador) y San Cristóbal y Nieves vs Guayana Francesa (El vencedor de este partido se unirá a Estados Unidos, Jamaica y Trinidad y Tobago en el Grupo A).

Son tres las selecciones que entrarán en la fase de grupos conformados así:

¿Cuándo arranca la fase de grupos?

La acción de la fase de grupos se llevará a cabio entre 24 de junio y el 4 de julio y contará con 16 naciones divididas en cuatro grupos.

Después de la Fase de Grupos, los dos primeros lugares de cada uno de los grupos (ocho equipos) avanzarán a la Fase de Eliminación Directa. Esta fase estará compuesta por Cuartos de Final, a jugarse el 8 y 9 de julio, las Semifinales el 12 de julio, y Nuestra Final en el SoFi Stadium el domingo, 16 de julio.

