Panamá está en San Diego para duelo de Copa Oro con Estados Unidos

Después de cumplir 30 días en Estados Unidos, la Selección Mayor Masculina de Panamá aterrizó este lunes 10 de julio en su penúltima sede en su búsqueda por llegar a todos los destinos posibles en esta Copa Oro 2023 de CONCACAF.

El equipo panameño entrenó esta mañana por última vez en la sede de Dallas, y solo horas después, partió rumbo a San Diego, California en su vuelo chárter para afrontar su siguiente partido de la ronda de semifinales, este miércoles 12 de julio, ante el actual campeón Estados Unidos.

La escuadra nacional salió de Irving, Texas a las 3:00 p.m. hora local y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Diego, a eso de las 5:30 p.m. hora de Panamá, luego de un viaje de alrededor de dos horas y media.

Horas después, jugadores y cuerpo técnico se instalaron en su hotel de concentración con miras a su importante encuentro de este miércoles en el SnapDragon Stadium, sede deportiva de la Universidad de San Diego State.

San Diego se convierte en la cuarta sede visitada por el seleccionado nacional en esta Copa Oro 2023, luego de disputar partidos en Fort Lauderdale, Nueva Jersey, Houston y Dallas.

En Dallas, el equipo entrenó esta mañana en la cancha #8 del Toyota Soccer Center, en la ciudad de Frisco, Texas.

Fue una práctica de alrededor de 90 minutos, que contó con todo el grupo disponible, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., ensayando el plan a realizar ante la escuadra estadounidense.

Antes de iniciar el entrenamiento, los jugadores Ismael Díaz y Édgar Yoel Bárcenas, dos elementos claves en este recorrido en la Copa Oro, conversaron con los medios de comunicación.

Díaz, autor de un triplete en la victoria el pasado sábado por goleada sobre Catar por 4-0 en el AT&T Stadium, en Dallas, se mostró muy contento por su actuación en cuartos de final, no obstante, aclaró que ya eso quedó atrás y que ahora el objetivo es avanzar a la gran final.

"Fue un momento de felicidad en lo personal, pero más allá de eso, me da más felicidad por el equipo", dijo Díaz.

"Pasamos a una etapa que teníamos mucha confianza que podíamos hacerlo, ya que se trabajó de gran manera en esos días antes, pero ya eso quedó atrás, se vivió, se disfrutó el momento, y lo importante ahora va a ser el partido que viene, donde si realmente queremos conseguir algo importante tenemos que ganar", expresó el atacante del Universidad Católica, de Ecuador, y autor de 4 tantos en lo que va del torneo.

Por su parte, Bárcenas, responsable del primer tanto ante los cataríes, manifestó que la clave ante los estadounidenses pasa por seguir desplegando el buen fútbol que han mostrado hasta ahora.

"Nosotros tenemos que pensar en nosotros, como siempre lo he dicho", dijo Bárcenas.

"Podemos analizar lo que hizo Estados Unidos en ese partido contra Canadá, ver dónde estuvieron bien, donde no estuvieron bien, e intentar sacar el mayor provecho del fútbol que tenemos, lo que estamos haciendo, cómo venimos y la motivación que tenemos ahora", agregó el volante del Mazatlán, del fútbol mexicano.

Itinerario del martes

Para mañana, martes 11 de julio, el equipo estará realizando su primer entrenamiento en la sede de San Diego, California.

El onceno nacional tiene programado entrenar a las 9:00 a.m. hora local (11:00 a.m. hora de Panamá) en las canchas del San Diego Surf Park.

Luego del entrenamiento, el entrenador Thomas Christiansen y un jugador estarán hablando en rueda de prensa, a las 4:30 p.m. hora local, en el Estadio SnapDragon, sede de su partido del miércoles por el pase a la final.

Palabras de los protagonistas

Ismael Díaz: "Fue un momento de felicidad en lo personal, pero más allá de eso, me da más felicidad por el equipo. Pasamos a una etapa que teníamos mucha confianza que podíamos hacerlo, ya que se trabajó de gran manera en esos días antes, pero ya eso quedó atrás, se vivió, se disfrutó el momento, y lo importante ahora va a ser el partido que viene, donde si realmente queremos conseguir algo importante tenemos que ganar este partido".

"Si queremos ser campeones tenemos que ganarle al equipo que venga. Se nos presenta Estados Unidos, ya trabajaremos para ver cuál son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, intentar ponernos en el partido y ya el profe se enfocará en eso y nos dará la información que debe ser".

"No queríamos desenfocarnos de los puntos fuertes que tenía Catar, si logramos contrarrestar eso íbamos a poder aprovechar las oportunidades que teníamos e irnos arriba en el marcador como se dio. Y en este partido que viene también va a ser importante eso, que todos los jugadores estemos enfocados e n el partido. Y algo importante del último partido fue que, aunque estábamos arriba 4-0, no nos anotaron en el último minuto y esas son cosas, detalles que vamos a seguir corrigiendo y esperemos seguir adelante".

"Sin duda es un punto extra, pero se viene un partido nuevo. Estados Unidos también llegó a cuartos de final anotando seis goles y se presentó un partido nuevo, llegaron a la tanda de penales. Entonces, es hora de verlo de otra manera, de que llegamos motivados a esas semifinales es cierto, pero va a ser un partido nuevo donde tenemos que llegar con cabeza fría, hacer las cosas de manera correcta e intentar ganar".

Édgar Bárcenas: "Nosotros tenemos que pensar en nosotros, como siempre lo he dicho. Podemos analizar lo que hizo Estados Unidos en ese partido contra Canadá, ver dónde estuvieron bien, donde no estuvieron bien, e intentar sacar el mayor provecho del fútbol que tenemos, lo que estamos haciendo, cómo venimos y la motivación que tenemos ahora".

"Me siento bien, me siento cómodo, conozco la posición, ya la he jugado, y como lo dije antes, soy un extremo que siempre me caracterizado por hacer mucho sacrificio hacia atrás y en esta posición no es distinto, y tengo los compañeros que me andan acomodando todo el tiempo y la verdad es que el trabajo se me hace más fácil".

"Panamá nunca ha sido favorito que yo sepa, hay partidos que en teoría debemos ganar y se nos complican. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo, esa va a serla clave, si estamos bien como nosotros queremos y llevamos el partido donde nosotros queremos tenemos muchas posibilidades de ganar".

"Estamos muy ilusionados por el momento que tenemos. La confianza que transmite el poder ganar y de la forma como lo estamos haciendo te permite soñar y estamos con la ilusión intacta, con muchas ganas de alcanzar algo grande".

