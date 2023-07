Copa Oro 2023: Inconvenientes en la selección de Panamá para entrenar ¿Qué paso?

Estados Unidos vs Panamá

Las semifinales de la Copa Oro 2023 están definidas con duelos de alto calibre y todo muy parejo. La selección de Panamá tendrá que jugar contra los dueños de casa, Estados Unidos quienes vienen de eliminar a Canadá en la tanda de los tiros penales y en la otra semifinal chocarán las selecciones de México y Jamaica.

Los planes de la selección panameña de este lunes 10 de julio se vieron alterados debido a desperfectos mecánicos del bus que debió transportar al crew a la cancha del Toyota Soccer Center, este contratiempo obligó trasladar a los jugadores en diferentes vehículos por separado.

Adicionalmente se tuvo que realizar un cambio de la cancha, situación que incomodó al cuerpo técnico encabezado por el míster Thomas Christiansen quien lanzó la siguiente expresión: "ya empezó el partido".

Recordemos las palabras de Thomas Christiansen una vez terminado el partido ante Qatar:

"Ese es el problema que tenemos en Panamá, ganamos un partido y ya tenemos que ganar el Mundial, la Copa Oro y la Nations League, lo que tienen que hacer es disfrutar de la victoria, de este puesto en las semifinales, seguir apoyando a la selección que está dando su máximo y esperemos poder darles algo más, pero en el fútbol no se sabe, si haces un buen partido no las metes, pues te quedas fuera, hoy las que hemos tenido las hemos metido bastante bien, en general estoy super contento con la actuación del equipo, pero no metamos más presión al equipo, pero bueno, es parte del fútbol también".