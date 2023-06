¿Cuántos seleccionados de Panamá debutan en Copa Oro?

Costa Rica vs Panamá

La selección de Panamá cumplió este sábado 24 de junio con su respectivo entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami de la Major League Soccer y según el centro de prensa de la Federación Panameña de Fútbol, sin novedades.

Pero uno de los aspectos importantes en la selección de Panamá son sus debutantes, cada Copa Oro la Sele presenta jugadores que viven esta experiencia por primera vez.

Para esta Copa Oro 2023 son un total de ocho jugadores que vivirán esta experiencia, ellos son Andrés Andrade, Cristian Martínez, César Samudio, Jovani Welch, Azarías Londoño, Eduardo Anderson, Freddy Góndola y César Blackman.

César Samudio.

"Es un sueño de pequeño el poder venir acá a mi primera Copa Oro, mi familia está muy feliz y escuchar todas esas cosas me llenan mucho, me ayudan a exigirme al máximo, a entrenar al máximo y poder ser una opción para el profe y así poder debutar en esta Copa Oro”.

Andrés Andrade.

“Siempre quise estar en una primera Copa Oro, la última me la perdí por lesión, pero ahora estoy acá y espero poder estar para dar el 100% de mí”.

Cristian Martínez.

"Es mi primera Copa Oro y vengo con toda la ilusión y todas las ganas de aportar lo mejor de mí en la selección".

Azarías Londoño.

“Hace unos años lo veía por televisión y ahora me toca estar aquí, es un sueño, y lo estoy viviendo al máximo, aprovechando todo, sabiendo que me ayudará a desarrollarme mucho más y a seguir madurando”.

La selección de Panamá debutará este lunes 26 de junio contra Costa Rica integrantes del grupo C el partido se jugará en el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale desde las 7:30 pm. Este grupo C también tendrá el partido entre El Salvador vs Martinica desde las 5:30 pm.

Con información de Fepafut.

