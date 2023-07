Para Thomas Christiansen Catar es más favorito que Panamá ¿Por qué lo dijo?

La selección de Panamá está lista para su partido de cuartos de final en la Copa Oro 2023 ante su similar de Catar este sábado 8 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El míster Thomas Christiansen en conferencia de prensa fue claro en decir que este partido es de ganarlo o irse de regreso a la casa: "Ir por el partido, ganar o irnos para la casa y durar un poco más en los Estados Unidos, un buen trabajo y eso pasa por hacer las cosas bien".

Sobre Catar, Thomas Christiansen reconoció que cada seleccionador les muestra las distintas herramientas a sus jugadores, "he estado como asistente en los Emiratos y he trabajado con jugadores de allá y tienen muchísimo talento, no tienen nada que envidiar a los de Centroamérica, es un fútbol distinto pero el jugador en sí es muy similar".

¿Cómo maneja Thomas Christiansen la etiqueta de favorito?

"Hicimos un buen grupo, buenos partidos, Catar también consiguió su objetivo que es ganar a México para meterse en cuartos de final, ellos también estaban en un grupo muy difícil, con Haití, con Honduras y México, hicieron sus deberes, si no me recuerdo mal el ultimo ranking de la fifa es que catar esta en el puesto 50 y nosotros 60 entonces a base de eso Catar es favorito".

Thomas Christiansen señaló que han realizado los ajustes en defensa: "Hemos analizado, hemos ajustado los problemas y sabemos cómo corregirlas, somos concientes de los problemas y las virtudes también".

El míster confirmó que los 23 jugadores están disponibles para el partido contra Catar y se refirió a las bajas de Catar destacando que podría ser un arma de doble filo para la selección de Panamá porque llegarán frescos con ganas de destacar y podrían "fastidiar" durante el partido.