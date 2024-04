Candidatos presidenciales hablan en De Frente: ¿A qué contrincantes invitarían para su equipo de gobierno?

Ciudad de Panamá, Panamá/La semana pasada en De Frente estuvieron los siete candidatos a vicepresidente y para este domingo 21 de abril, fueron convocados desde marzo los ocho candidatos a presidente, algunos se comprometieron, otros no y algunos cancelaron a última hora.

Martín Torrijos

El expresidente y candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos fue el primero en intervenir en De Frente. La garantía que ofrece de que su gobierno no sería una continuidad del sistema “clientelista” que ha cuestionado, es que ninguno de “los malos PRD” estará en su administración, de ganar el 5 de mayo.

Dijo que estará conformado por ciudadanos de todas las corrientes, gente buena, pensante y jóvenes para llevar al país a una escala en la que hoy no está.

Agregó que está fuera del PRD [Partido Revolucionario Democrático] porque “no representan los intereses del país”, porque se alejaron del ideario que hizo que ese colectivo fuera una opción política. “Aquí hay un atrás y un adelante. Atrás, todo el que tenga problema con la justicia que lo enfrente y de ahora en adelante son nuevas reglas del juego”.

De no llegar a tener la mayoría en la Asamblea Nacional, Cortizo dijo que sabe cómo hablar con los diputados, conoce cómo funciona el sistema y lograr avances para que no se estanquen los temas necesarios del país. “Este país, reglas claras, los malos no van, la parte del pasado que ha venido robando el futuro no van a estar, pero todo aquel que quiera trabajar por el país, de partido político o que no esté en partido político tendrá la oportunidad de aportar”.

Según Torrijos, hay que administrar bien, conoce la frustración de muchos jóvenes que necesitan recursos y no los encuentran y en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos [Ifarhu] repartieron “como les da la gana”.

Explicó que, en su Gobierno, Ifarhu y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacy) transformaron la capacidad de investigación del país.

Torrijos indicó que es temas de saber a dónde se va y es posible un Ifarhu “sin influencias”. En cuanto a la Contraloría General de la Nación, dijo que todos los mecanismos de control deben fortalecerse. Sostuvo que el contralor debe ser una persona con carácter y honestidad.

Entre las medidas que tomará para poner en orden las finanzas, mencionó sacar las “botellas” del Gobierno, ahorro, bajar la planilla pública.

Sobre la crisis migratoria indicó que hay una responsabilidad de garantizar los derechos humanos de los migrantes, pero también hay que ser estrictos para que la menor cantidad de personas se queden en el país.

Tiene en mente perfiles para Procurador General de la Nación, que sean independientes, que ayuden a combatir el crimen organizado y la corrupción. Indicó que no estará manipulando la justicia para vivir en una “venganza permanente”. Calificó de buena la actuación del Procurador de la Administración Rigoberto González.

Sobre los contrincantes que a su juicio han elevado el debate son Melitón Arrocha, candidato por libre postulación y la profesora Maribel Gordón, a los cuales podría considerar incluso para trabajar por un mejor Panamá.

Ricardo Lombana

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA) también habló De Frente, y dijo que la campaña “Ellos y Nosotros” se refiere a un sistema que ha gobernado en los últimos años, “Ellos” los corruptos y los que vienen para dar la vuelta al país.

Según Lombana, muchos de los negocios han hecho millonarios a varios diputados y la ley prohíbe que tengan concesiones y negocios de manera directa o por intermediarios con el Estado y su compromiso es presentar las evidencias.

Está en contra del matrimonio igualitario y no cree que se tenga una decisión pronta sobre ese tema. Está convencido que en este tema lo que importa es lo que opina la mayoría de la población.

En cuanto a la crisis migratoria en Darién, Lombana explicó que construir muros y cerrar fronteras es engañar a la población, por lo que propone controlarla, primero involucrando a los países de donde vienen y los países de destinos, mayor tecnología para combatir al crimen organizado en las fronteras y más cooperación internacional.

“Yo no vengo a jugar, yo vengo a poner las cosas en orden”, dijo Lombana sobre el tema de la transición eléctrica y su propuesta de la instalación de paneles solares.

Lombana también se refirió a lo que haría para fortalecer a la Contraloría General de la República, entre ellas, presentar las denuncias contra el actual contralor, Gerardo Solís.

Además, propone la modificación de los requisitos para ser contralor y evaluar la forma de designación de esta figura.

En el caso de una Asamblea Nacional contraria, dijo que no se ha definido, se mantiene optimista y si no se logra la mayoría, se hace una división, porque muchos de los que están en otros partidos son gente dispuesta a llegar a acuerdos políticos positivos y se alcanzará la mayoría para aprobar un buen contralor y otras agendas, lo que no va a “patrocinar” es a “delincuentes”.

Aún no ha pensado en quién sería su ministro de Economía y Finanzas, pero está rodeado de un equipo con importantes economistas.

Calificó con 10 al procurador de la Administración Rigoberto González.

No ha tomado la decisión de quién sería el reemplazo del procurador general de la Nación, Javier Caraballo.

Finalmente, de los candidatos contra los que compite, solo consideraría para su gobierno a Maribel Gordón.

Maribel Gordón

Maribel Gordón, candidata presidencial por libre postulación comenzó diciendo que las causas de los cierres del Suntracs es porque el Gobierno no atiende sus necesidades.

En ese sentido, dijo que siempre ha respetado los métodos de lucha de los diferentes sectores sociales, hay diferencias y nadie quiere que lo repriman, pero el que no atiende las necesidades siempre responde con represión y es lo que se ha vivido en los pasados gobiernos.

Según Gordón, han madurado un proyecto denominado Plan de la Vida Digna, una propuesta para atender las demandas de los diversos sectores del país.

Explicó que hay que hacer una reestructuración integral en todos los organismos del Estado. “Hay que acabar con esos pactos de recámara…tiene que acabar el país por cárcel”.

Insistió que su gobierno propondrá la política de adecentar el quehacer público como garantía de un Estado transparente.

Calificó de ineficaz la gestión del procurador general de la Nación, Javier Caraballo, que a su juicio no ha cumplido con los objetivos a los que está llamado.

Dijo que no pondrá un nombre de quién será el procurador, porque apela a la participación, lo que si dejó claro es que deber desempeñarlo una persona de la que no quede tela de duda en su trayectoria.

En cuanto a la gestión del procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que ha sido muy pasivo, porque denunció algunas cosas y allí ha quedado, porque no hay proceso de caminar hacia la eficacia.

En tanto, también indicó que la Contraloría ha dejado de controlar y fiscalizar, justificando actos de corrupción, por lo que se debe tener claro el papel del contralor general de la República.

De llegar a ser presidenta destacó la importancia de conversar y tener claras las funciones de cada órgano, para tener una relación con la Asamblea Nacional.

Tampoco consideraría a ninguno de sus contrincantes para su gabinete, los que consideran "vendedores de humo".

Zulay Rodríguez

Zulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación, quien corre para otros cargos distintos, como la Alcaldía de San Miguelito, dijo que muchos la critican, pero hay otros candidatos que aspiran a varios cargos y nadie dice nada, algo que permite el Código Electoral.

Recalcó que es una mujer “valiente” y no se debe al poder económico.

Como diputada, desde el periodo pasado criticó la infiltración del narcotráfico en la política, dijo.

Explicó que presentó varios proyectos de ley, pero en la Asamblea Nacional no fueron discutido.

En cuanto al proyecto de Extinción de Dominio, dijo que si se da tiene que ser con el debido proceso.

Con respecto a la migración, indicó que ella reportó las violaciones, lo puso en la palestra, pero no le hicieron caso. “Hay que cerrar fronteras”.

Rodríguez también habló de su caso de los auxilios económicos, recalcó que todo el que tiene recursos debe devolver el préstamo, pero no está de acuerdo con las declaraciones del contralor Gerardo Solís.

“Gerardo Solís y yo lo siento así, no ha investigado a los que tiene que investigar, aquí tiene que caer Raúl Pineda”, sostuvo.

Dijo que todos sus contrincantes han tenido buenas propuestas.