Instan a generar los cambios necesarios, incluidas las medidas paramétricas para salvar a la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/La situación de la Caja de Seguro Social (CSS) sigue siendo un motivo de preocupación para los diferentes sectores que componen la sociedad panameña, por lo que proponen que las autoridades tomen de una vez por todas las riendas del asunto, para asegurar las pensiones de miles de panameños.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en su momento que en 2024 se acabarían las reservas del subsistema de beneficio definido de pensiones.

El actuario, consultor, miembro del equipo de reformas de la CSS, que actualmente aspira a ser director de la entidad, Dino Mon considera que “no es una opción no hacer nada”.

Un actuario es un profesional de la ciencia actuarial que se ocupa de las repercusiones financieras de riesgo e incertidumbre.

Mon dijo en el programa De Frente con Sabrina Bacal, que el director de esta entidad tiene la responsabilidad de estar velando por la sostenibilidad del sistema en general, no solo la OIT.

“Los propios actuarios de la CSS y los actuarios de la junta técnica actuarial, que representan la parte técnica de la junta directiva, lo han dicho. Los fondos del subsistema exclusivo de beneficio definido se acaban en el 2024. La pregunta es por qué no se han acabado, por qué si los jubilados siguen recibiendo su cheque. Indudablemente, siempre hay la forma de hacer la contabilidad y sacar el flujo en general de dinero para no enfrentar los problemas a corto plazo, pero lo que sí es cierto es que el próximo gobierno no va a tener la posibilidad de extender más esa bolita para adelante, porque sea en el 2024 final o sea en el 2025, qué más da si son unos meses más o unos meses menos, los jubilados van a tener que recibir un corte de las pensiones que reciben, no todo, pero sí una porción importante”, Dino Mon.

Explicó que los ingresos de la CSS son poco menos de mil 100 millones de dólares y los egresos son unos 2,300, o 2,400. Hay un déficit por allí de 1,300 millones de dólares, dependiendo de cuánto ingresó más o cuánto gastó a más.

“Lo que sí es cierto es que más o menos para el próximo año, cuando ya el flujo de caja no alcance, pues un jubilado tendrá que resignarse con recibir 50 o 60 % de lo que está recibiendo hoy día, y allí es donde vamos a entrar en crisis y la idea de un director es poder tener la transparencia”, recalcó.

Sostuvo que no puede decir exactamente la fecha, pero lo que sí sabe es que como mínimo en el 2025, si no se sientan a hablar del problema, el país tendrá una crisis nacional importante.

Según Mon, el Estado es el garante de las pensiones en Panamá y este no es un problema de una sola institución, sino multidisciplinario, donde todo el aparato gubernamental va a tener que poner de su parte. Llamó a ser consecuentes con el gasto público para poder aportar el puente que se necesita para solucionar esta situación.

Mientras, cree que, al hablar sobre una solución, sería desde el punto de vista de un técnico. Ve un sistema solidario y opina que se requiere la solidaridad del sistema, pero sin subsidios. “Lo que ha pasado con la Caja de Seguro Social es que desde el inicio fue concebido el sistema financiero que genera las pensiones como un sistema totalmente perverso en donde una persona acumula dinero para que solamente alcance para cumplir 10 años de pensión”.

En cuanto a si son inevitables las medidas paramétricas conforme a la edad y las cuotas, Mon dijo que es una pregunta difícil, pero “no hay forma de que haciendo lo mismo se logren resultados diferentes. Si realmente continuamos con el sistema tal cual como lo tenemos y no provocamos los cambios necesarios, incluidas las medidas de cambios de parámetros como la edad, cantidad de cuotas, el monto y la cuota obrero patronal, el sistema no se va a balancear. Claro, lo que hay que procurar es que esas medidas sean lo suficientemente consensuadas con la población para poder crear un cóctel de parámetros o de medidas que la gente entienda por qué, para poder que eso ayude a futuro al déficit de la caja”.

Sobre si cobrar la deuda a los empresarios morosos ayudaría, dijo que es un tema más político que real, pues el problema lo tiene la entidad desde que se creó, con la morosidad de empresas que nunca pagaron y están allí, y lo que se debería hacer es que cada vez que comienza un gobierno limpie la morosidad en general.

Indicó que si se cobra la mora acumulada “no le hacen ni cosquilla al problema”, pero se quiere usar esta excusa para esconder lo que realmente está pasando.

Para Mon, siempre tiene que haber tiempo para conversar, para el diálogo y que cada persona entienda cuál es el estado que vive la institución y lo que viviría el país de no hacer nada, comprometiendo el futuro de los panameños.

Enfatizó que un actuario estudia todos los tipos de riesgo, principalmente los de salubridad, morbilidad, temas fundamentales, y algo muy claro es que cuando se gestionan los riesgos de salud se busquen economías de escalas eficientes.

A su juicio, se tienen que juntar las dos entidades de salud y buscar el mejor servicio para el que está pagando y ofrecerle todas las cosas que siente cercana, ya que no hay medicamentos, se requieren insumos y citas tempranas.

“La única forma de lograrlo de manera eficiente en un presupuesto que viene muy restringido para los próximos años es lograr una integración entre estas dos grandes instituciones. La caja tiene que quedar como un prestador económico, colector de los dineros y como un contratista de esos servicios, vigilantes de que esos asegurados lo reciban con la máxima calidad, con la máxima oportunidad y que resuelva efectivamente sus problemas y tiene que ser un garante, que es el Ministerio de Salud, sobre una institución nueva que junte los dos presupuestos, los haga eficientes, genere ahorros que pueden trasladarse al sistema IBM, pero que de una buena vez y de manera inmediata creen un punch, como un knock out técnico, porque la gente requiere que inmediatamente resolvamos problemas de los últimos años de una manera alarmante”, puntualizó.

Instó a que se resuelva inmediatamente con una modificación a la ley los problemas de pensiones y de manera paralela que se hagan las gestiones que permitan ver que esa fusión va a funcionar.

Mon también dejó claro que se debe hacer una reingeniería de pensamiento en el recurso humano de la institución, que también es parte fundamental de ese proceso de cambio, y optimizar las funciones dentro de la CSS para que los médicos y enfermeras tengan los mejores recursos y facilidades para dar las atenciones, al igual que el personal administrativo.