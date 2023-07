¿Qué efectos tendrán los resultados de las primarias de CD?

Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso de elecciones primarias en los partidos políticos, para elegir a los candidatos presidenciales, rumbo a los comicios presidenciales de 2024 sigue su rumbo. Este domingo 9 de julio el turno fue para Cambio Democrático.

El analista político José Eugenio Stoute, en De frente con Sabrina Bacal, dijo que este proceso electoral es inédito en el país, porque nunca se había visto a la candidata de un partido haciendo campaña por el candidato de otro partido, haciendo referencia a la diputada Yanibel Ábrego y a Ricardo Martinelli, quien ya es candidato presidencial por Realizando Metas. “Esto es sorprendente”.

Por otro lado, dijo que depende de quién gane las primarias, porque tendrá un efecto en el calendario electoral y a lo interno de la Asamblea Nacional, porque la bancada que ahora ha creado Rómulo Roux no es lo mismo ganando Rómulo que perdiendo Rómulo.

La interrogante sobre si Yanibel Ábrego pierde no se podrá despejar hasta que haya sentencia en firme o no por el caso New Business, al que está vinculado Martinelli, explicó el analista.

De acuerdo con Stoute, hay muchos elementos que podrían llevar a pensar que Ábrego podría ser el vehículo que una a Martinelli con el actual gobierno en una alianza con Carrizo.

Recalcó que lo que pase hoy determinará muchas cosas en el panorama electoral.

Posiciones radicales

Sobre la postura de Roux de ir a la cabeza de cualquier alianza, en caso de ganar, el analista Stoute dijo que los candidatos no deben adoptar posiciones radicales, porque el tablero electoral se esta moviendo de manera extraordinaria.

Agregó que, de ganar Roux con un margen amplio, igual la situación no es fácil, porque no se sabe si la otra parte pedirá a los adherentes que se cambien de partidos.

A su juicio, la pelea será muy estrecha.