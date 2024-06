De Frente: los planes de Mayer Mizrachi y el legado que quiere dejar en el Municipio de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Su victoria hace parte de un fenómeno nacional de renovación de liderazgos en los gobiernos locales y en su caso, la ciudadanía ve varios perfiles, por una parte, el de joven, influencer y por otro, en el político, cercano al expresidente Ricardo Martinelli, pero que corrió con la bandera del Partido Popular.

Sobre cómo conjugar esos perfiles con la responsabilidad de ser alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi dijo que ahorita lo que importa es resolver, actuar y cómo hacer un mejor trabajo que la persona que está reemplazando.

Reconoce que no pertenece a un partido, pero usó un colectivo para participar. “Los independientes no me ven como un partidista y los partidistas no me ven como independiente, entonces es un híbrido, que, en forma, no encaja en la bipolaridad en que se dividió las elecciones, pero si se destaca por sus incuestionables acciones".

Dijo estar orgulloso de la campaña que hizo, rompiendo el molde de presupuestos publicitarios y resolviendo problemas en comunidades, reflejando la voluntad de hacer.

Planilla en el municipio

José Luis Fábrega aumentó la planilla en el Municipio de Panamá y según Mizrachi, hay varios que están con contratos que expiran el 30 de junio, y luego hay que revisar la planilla, porque hay nombramientos de personas que no trabajan ni en las juntas comunales ni en el municipio.

Agregó que se debe practicar la austeridad, porque se recibe a un país endeudado y así como el gobierno central tiene que hacer sacrificios, los gobiernos locales también.

Mizrachi indicó que, hay que adoptar cosas buenas y dejar el partidismo, para organizar a la ciudad de Panamá y que cada desarrollo sea con base a un plan.

En cuanto a la descentralización, dijo que en teoría es excelente, pero en la práctica se ha satanizado por la mala gestión.

De acuerdo con Mizrachi, algo que en la pandemia pasó por bajo perfil, es que el presidente de la República, Laurentino Cortizo decretó que los fondos de descentralización se podían usar no solo para inversión, sino también para gastos y las planillas en las juntas comunales también subieron. Instó a que se hagan ajustes en La ley de Descentralización y también se erradique el decreto.

Basura, agua y otras necesidades

Sostuvo que, la Alcaldía de Panamá no se ha involucrado en el tema de la basura por falta de voluntad y él se va a asentar con el presidente electo José Raúl Mulino, para entender cómo el nuevo gobierno planea manejar a la Autoridad de Aseo.

En este tema de la basura, cree que todos los sectores deben participar y regresar a manejar este tipo de cosas en conjunto.

Aunque el acceso al agua potable es un tema que compete al gobierno central, Mizrachi dijo que durante el tiempo de campaña pudo percatarse que la ciudad tiene ausencia de las cosas básicas. Ya ha hablado con el director del Idaan para entender este problema.

Sobre la policía municipal, aspira a que sea un ente que inspire mayor seguridad en las comunidades, por ejemplo, en las áreas de entretenimiento nocturno, expandir el programa de videovigilancia, iluminar a la ciudad y sus paradas, que cómo municipio les compete, por lo que también buscan que sean funcionales, informativas y con tecnología.

La entrega de placas, indigentes e informalidad

Este es uno de los temas puntuales que ya ha conversado, principalmente, que a través de un QR se pueda acabar la necesidad de un sticker que anualmente se recoge y hay filas, entre otros percances para el contribuyente.

Mizrachi reconoce que los indigentes y la informalidad han incrementado y en este sentido, cree que es necesario hacer el nuevo mercado de buhonerías y artesanías, atractivo para el turismo, pero con orden.

Los “bien cuida’os” no se han quedado por fuera, pues para Mizrachi, no se puede tener una sociedad extorsionada, el tema de los parquímetros será vital. “Tenemos que hacer un trabajo para recuperar los espacios de estacionamientos”.

Su legado

A Mizrachi le gustaría que su legado sea que Panamá se convierta en una ciudad limpia, digna de vivir y visitar, además, la digitalización para impactar a los ciudadanos, erradicar la burocracia y la discrecionalidad de muchos de los servicios que se prestan en la alcaldía.

No cree que los municipios tengan que dedicarse a hacer obras faraónicas, sino cambios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Se ha sentado con los representantes para conocerlos, dijo que no ve partidistas ni independientes, ve panameños y el Concejo no se debe ver como otra asamblea, sino que se demuestre que hay una voluntad colectiva de trabajar juntos.

Finalmente, cree que hay que involucrarse, porque desde las gradas no se logra nada, pese a cualquier tipo de influencia que se tenga en las redes sociales.