Atlético Chiriquí, un semáforo de emociones que está en intermitente

La situación que atraviesa el Atlético Chiriquí, no es la mejor. Tras cuatro jornadas del torneo apertura 2020 de la LPF (Liga Panameña de Fútbol), el equipo dirigido por Noel Gutiérrez, no ha conseguido el camino de la victoria.

Son 3 derrotas y un empate que tiene el club chiricano, que lo relegan a la última posición de la tabla general de la liga.

El director técnico Noel Gutiérrez, en declaraciones para TVMAX, preguntado sobre la situación de su equipo, nos comentó: '' He consolidado un poco más las transiciones, defensivamente se viene mejorando. Algunos partidos al inicio nos costaron, por alguna deficiencia dentro de lo defensivo, en estos últimos 2 partidos, tuvimos un partido cerrado con Sporting y ahora un penalti con Plaza Amador, con una propuesta nuestra, pero bueno hay muchas incidencias en el camino, esperemos que ya este próximo partido, podamos despegar ya en el tema de marcar, hay que marcar goles para quitarle esa pesadez al equipo’’.

RECORRIDO

Tras su paso por las categorías menores de Tauro y de dirigir al primer equipo de Sporting. Noel Gutiérrez, cuenta con experiencia en el tramo nacional. El que fuera jugador de la selección de Panamá, comenta sobre el talento en Chiriquí y si hay diferencia con la capital: ''No, porque no está normalizado el tema del desarrollo de los jugadores a nivel nacional, en Chiriquí hay mucho talento, no tienen el desarrollo dentro de lo deportivo, por decirlo la competencia a nivel nacional son muy esporádicas, Lo importante es que ojalá el desarrollo sea a nivel de país, en donde se pudiera tener torneos y competencias programadas, eso desfavorece mucho al jugador del interior. Notamos que sí hay mucho talento en Chiriquí, Santiago, Chitré''.

FICHAJES

El Atlético Chiriquí realizó fichajes para esta temporada, Leando Bessone, Cristhian Rivas, Rafael Asca y Aldair Da Silva. Pero tras cuatro jornadas, los jugadores no han terminado de funcionar: '' Adaptación, aceptación. Es un tema normal, para poder adaptarse en el fútbol panameño, es difícil. Es un juego muy físico. Al jugador extranjero le cuesta. Un poco de paciencia, obvio el fútbol no espera. Panamá es muy resultadista, no se entienden los procesos, no saben la construcción deportiva de un equipo. Para mí y mi cuerpo técnico, el tema psicológico es fundamental''.

¿PELIGRA SU PUESTO?

Cualquiera pudiese pensar que tras estos resultados, el puesto de director técnico, pudiera estar en riesgo. Pero para Noel Gutiérrez, no es así: '' No, la verdad no. Es lo que menos me preocupa, me preocupa mucho más que el equipo funcione. Lo importante es seguir trabajando, si realmente las cosas no funcionan uno debe ser consciente de eso. Se sufre mucho por el tema de los resultados, hay una presión mediática por ese tema. Debemos preocuparnos, que cambiemos la situación del equipo. En base a conseguir lo más pronto posible una victoria y marcar, para quitarle ese peso a los jugadores''.

¿TIENE EL APOYO DE LA DIRECTIVA DE ATLÉTICO CHIRIQUÍ?

Todo técnico necesita el apoyo de su directiva, y sobre si se siente respaldado por la de Atlético Chiriquí, Noel comentó: '' Sí totalmente, hay un grupo de profesionales, un grupo que tiene compromiso, gente que ha cambiado muchas cosas, van a seguir creciendo. Equipo que estuvo en descenso. En los arbitrajes, la gente te mira como equipo chico no como equipo grande, a la hora de tomar decisiones, la toman a favor del que tiene más tiempo, entonces esa parte la entendemos y estamos tranquilos del respaldo de la directiva es muy positivo, creo que entendiendo esa parte, vamos a tener la capacidad de mejorar y conseguir lo que estamos esperando que es la primera victoria, darle confianza a los jugadores. Estamos trabajando por que las cosas cambien''.

Un conocedor de fútbol, que sabe la situación de su equipo. Su única misión es mejorar y conoce mejor que nadie, que los procesos funcionan. Y así Atlético Chiriquí, espera levantar cabeza en la liga.