Blatter recibe invitación de Putin para ir al Mundial. Mientras tanto prepara un libro

"Espero jubilarme algún día, pero cuando no se avanza, se va para atrás", señala el suizo. Tras una operación de rodilla y con problemas en la espalda, confía que "la carrocería esté arreglada y el motor siga funcionando bien".

Lo suficiente para acudir en junio próximo al Mundial de Rusia. "Sí iré, he recibido una invitación del presidente Putin, al igual que Michel Platini".

"Ustedes saben que Putin y Blatter son desde hace mucho tiempo, lo podemos decir, amigos", declaró el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov este viernes en una rueda de prensa. "El Mundial es una gran fiesta de fútbol y los viejos amigos serán también bienvenidos. (Putin) conoce bien a Platini, por lo que estaremos contentos de verlos en Moscú", añadió.

Pero Platini "no ha recibido ninguna invitación de Putin para ir al Mundial de Rusia y tampoco sabe lo que hará el próximo verano", dijo a la AFP el entorno del expresidente de la UEFA.

"No sé cuánto tiempo voy a ir, si estaré para el partido de inauguración o para la final. Como no puedo trabajar en el fútbol y no tengo ninguna misión que cumplir, a lo mejor sólo estaré de paso", añadió Blatter, por su parte.

Preguntada, la FIFA no tiene nada que decir, "puesto que Blatter ya no tiene funciones oficiales".

El expresidente del máximo organismo del fútbol mundial da los retoques finales a un libro sobre sus años en la FIFA que promete "jugoso": "Cuento cosas que ocurrieron en el pasado".

Dispuesto a hablar

Forzado a abandonar su puesto en plena ola de escándalos en 2015 tras 17 años de reinado, el suizo asegura "estar siempre dispuesto a hablar de la situación del fútbol mundial".

Salvo en lo que se refiere al proceso penal contra su antiguo secretario general Jérôme Valcke y el presidente del París SG y de beIN Media, Nasser Al-Khelaifi, revelado la pasada semana por la justicia suiza. El primero habría corrompido al segundo por los derechos de difusión de varias Copas del Mundo.

"No puedo hablar, ya que comparecí como persona solicitada para dar información (testigo) en el primero procedimiento" contra su exbrazo derecho francés.

Valcke, antes del caso que lo relaciona con Al-Khelaifi, fue suspendido por diez años de toda actividad en el fútbol, implicado en otros casos.

Desde su suspensión el expresidente de la FIFA ha tenido tiempo para descubrir el funcionamiento de las justicia, suiza o francesa.

Inculpado, principalmente, por "sospechas de gestión desleal" y "abusos de bienes sociales", por un pago sospechoso de 1,8 millones de euros a Michel Platini, expresidente de UEFA, Blatter también confirma haber declarado en abril pasado como testigo en Zúrich por la fiscalía nacional financiera francesa.

'No hay nada que impida el Mundial en Catar'

"Fue sobre la atribución del Mundial de 2022 a Catar. Fue consecuencia de mis declaraciones, según las cuales hubo una recomendación en favor de Catar y dirigida a Michel Platini por parte de la presidencia francesa", explica.

Blatter, en efecto, siempre ha afirmado que la edición 2022 se había prometido a Estados Unidos, pero que Platini, por recomendación de Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, había hecho cambiar el voto en favor de Catar.

Platini nunca ha ocultado que votó por Catar, pero siempre afirmó que "ni Sarkozy ni nadie le pidió votar por Catar".

¿Y si alguna vez apariecesen pruebas de una eventual corrupción en la concesión del Mundial-2022 a Catar? "Las instancias de la FIFA ya han recibido las conclusiones del señor Eckert (exresponsable de la justicia interna de la FIFA), tras el informe de Garcia (exinvestigador interno de la FIFA) asegurando que no había nada que pudiera impedir la celebración del Mundial 2022 en Catar. Haría falta un terremoto para cambiar esta atribución".

Finalmente Blatter habla de la siguiente edición. ¿El Mundial-2026 debería recaer en la candidatura Estados Unidos/Canadá/México después del apoyo prometido, según algunos, de la confederación norteamericana a Gianni Infantino en las elecciones a la presidencia de la FIFA en 2015?

"Si hago caso a las noticias en torno a la federación americana, no hay mucho amor entre los tres países en el plano político y económico. La unión de los tres países no funciona. Habrá otros candidatos, seguramente Marruecos, hace falta que África se mueva", avisa Blatter.