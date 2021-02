Brady contra Mahomes, un duelo generacional en el Super Bowl más atípico

La edición 55 del Super Bowl, el gran espectáculo deportivo de Estados Unidos, pondrá el punto y final a una campaña en que la NFL logró sortear los desafíos de la pandemia de coronavirus - los partidos aplazados y contagios de jugadores no adulteraron la competición - y ofrece una batalla entre 'quarterbacks' que puede marcar una época.

Resistiéndose a la retirada, Tom Brady protagonizó una nueva hazaña clasificando a su décimo Super Bowl en su temporada de estreno con los Buccaneers, una franquicia que solo posee un título (2002) y llevaba 13 años sin siquiera pisar los playoffs.

Frente a Brady y sus, por ahora, seis títulos de NFL (todos con los New England Patriots) estará Patrick Mahomes, un mariscal de campo con un prodigioso talento al que muchos creen capaz de llegar al nivel de su rival.

Going to write our own legacy. #RunItBackpic.twitter.com/jP8pjSrMkB