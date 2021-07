MLB Bravos de Atlanta llaman al panameño Johan Camargo al equipo de Grandes Ligas

Camargo no ha aparecido con el club de Grandes Ligas desde el 2 de junio y su llamado llega como una medida de emergencia.

Ha hecho el viaje de Gwinnett a Atlanta y de regreso varias veces esta temporada, pero aún no ha tenido un impacto con el club apareciendo en 14 juegos, pero totalizando solo 17 apariciones en el plato y está 0-de-15 con dos bases por bolas y seis ponches.

Colocar a Acuña en la lista de lesionados de 60 días abre un lugar en la lista de 40 hombres. Queda por ver cómo procederán los Bravos cuando comiencen a jugar este domingo cuatro juegos y con la fecha límite de cambios dentro de un par de semanas.

