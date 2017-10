"Cuando tomé el trabajo el pasado mes de noviembre sabía que había un gran desafío por delante, probablemente más de lo que la mayoría de las personas podían apreciar. Todos los involucrados en ese proceso dieron todo lo que tenían durante los últimos 11 meses y, al final, nos quedamos cortos. No hay excusas. No hicimos el trabajo, y acepto la responsabilidad", explicó el ahora ex seleccionador estadounidense.

Arena había dirigido a la representación de Estados Unidos durante el proceso que le llevó a cuartos de final del Mundial Corea-Japón 2002 y, en esta ocasión, fue traído después de dos derrotas sufridas ante México y Costa Rica, al inicio del hexagonal cuando el elenco de 'las barras y las estrellas' estaba a cargo del alemán Jürgen Klinsmann.

"Para cualquier entrenador es el mayor privilegio poder dirigir al equipo nacional de su país y al dejar ese cargo hoy me siento honrado y agradecido de haber tenido esa oportunidad dos veces en mi carrera", plasmó.

Arena agradeció a los fanáticos por el apoyo recibido y manifestó que, a pesar de la eliminación, el futuro del fútbol en la unión americana "sigue siendo brillante".

Esta será la primera vez, desde México 86, que Estados Unidos no asistirá a una Copa del Mundo.