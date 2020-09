LA Clippers a una victoria de sus primeras Finales de Conferencia: "Seguimos aprendiendo unos de otros"

Un hito del que los californianos se han visto privados en toda su historia pues jamás han superado las Semifinales de Conferencia, y en apenas una temporada de existencia del equipo formado por Paul George y Kawhi Leonard podrán conseguirlo con tan solo una victoria más. No obstante, los Clippers no quieren festejar antes de tiempo y quieren ganarse ese reconocimiento en la cancha y demostrando que son verdaderamente un equipo aspirante al anillo.

"Ese no es nuestro objetivo, así no creo que a nadie le importe", trataba de despejar la presión el entrenador Doc Rivers. "No hubo ninguna reacción. No hemos conseguido nada todavía".

Y es que en este contexto de la burbuja de Disney todo puede pasar. Sin ir más lejos, los Denver Nuggets remontaron un 3-1 en contra, el 12º en toda la historia, para vencer a Utah Jazz en la Primera Ronda, y no sería extraño ver una versión radicalmente opuesta de los hombres de Mike Malone de cara al quinto encuentro.

30 PTS / 11 REB / 9 AST / 4 STL / 2 BLK@kawhileonard became the second player in #NBAPlayoffs history to lead both teams in points, rebounds, assists, blocks, and steals. pic.twitter.com/nMX0CfoLxq — LA Clippers (@LAClippers) September 10, 2020

Aunque las piezas hayan cambiado y el proyecto haya evolucionado, Doc Rivers sabe lo que es naufragar en la orilla. En 2015 los Clippers consiguieron una ventaja de 3-1 ante Houston Rockets en Semifinales, pero en un abrir y cerrar de ojos los texanos le dieron la vuelta a la serie para alcanzar las Finales de Conferencia.

En las siete temporadas que Rivers lleva como entrenador del equipo este nunca ha superado las Semifinales de Conferencia, que han alcanzado en tres ocasiones, algo que solo había ocurrido 5 veces en los 42 años anteriores. "El trabajo no está hecho", dijo Montrezl Harell. "Se trata del primero que llega a 4 victorias".

Más allá de los fantasmas del pasado, la realidad es que el conjunto californiano ha alcanzado cierta regularidad que tanto le faltó en ocasiones previas, tanto en Primera Ronda como en la temporada regular.

Fuente: nba.com