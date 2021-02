Mario Corro: "A día de hoy no hay acuerdo con AFUTPA por la Liga Prom"

Por Claudya Carolina M.



A pesar de haber sostenido varias reuniones con la Asociación de Jugadores en las últimas semanas, la dirigencia de la LPF aún no llega a un acuerdo para presentar el nuevo proyecto de la Liga Prom.

En entrevista con Somos La Sele, Mario Corro Director Ejecutivo y Comisionado de la Liga Panameña de Fútbol aseguró que cuentan con el respaldo del Ministerio de la Presidencia para desarrollar y poner en marcha lo que se ha denominado como la "Nueva Era" de la LPF. Sin embargo, aún no llegan a un acuerdo con AFUTPA con algunos temas sensibles sobre la Liga Prom.

A continuación, reproducimos la entrevista en su totalidad

SS: Tenemos entendido que hubo una reunión en Presidencia, buscando el apoyo para esta nueva Liga

MC: "Ayer (miércoles) tuvimos una presentación del proyecto de la nueva Liga, específicamente de la Liga Prom que trae muchos elementos nuevos a la mesa con relación a todas las bondades que tiene el proyecto sobre nuevos jugadores, proyecciones de jugadores juveniles, la cantidad de contratos profesionales adicionales que van haber, la incorporación de universidades al proyecto y muchas otras cosas. Un plan no solo deportivo, sino social que la verdad le interesó muchísimo a la dirección del Ministerio de la Presidencia que se encarga de esto y sí, nos dieron el aval muy convencidos del proyecto y esperando pues, ayudarnos a desarrollar el mismo".

SS: En los últimos 7 días se han sentado en dos ocasiones con Afutpa para tratar ajustes en la Liga Prom, ¿cuál es la actualidad a día de hoy?

MC: "Hay una solicitud sobre el cambio en la reglamentación en temas de la categorización de la edad. Ellos (AFUTPA) hablan de que debe ser una liga de edad abierta, lo cual atenta totalmente contra el espíritu y el concepto de la Liga, que es promover y desarrollar más el talento juvenil.

Sin embargo, obviamente entendemos que ya había una población que ya jugaba (Liga de Ascenso), y nosotros estamos conscientes de eso y ya hemos hecho acuerdos con la Asociación para tener refuerzos libre de edad, porque entendemos que eso también le da algún toque de competitividad a la Liga, así que eso ya está discutido. Pero sí que es verdad que ellos (AFUTPA) en su nueva solicitud quieren que sea una Liga abierta, casi como lo que teníamos en los torneos anteriores y eso atenta contra el mismo concepto en sí de la Liga Prom y sus objetivos.

Obviamente todo esto se estudió y si habido posibles afectaciones y todo lo demás, pero bueno al final en la Liga Nacional de Ascenso anterior estamos hablando de menos del 20% de jugadores profesionales que habían allí, los demás eran contratos con salarios bastantes bajos que no eran profesionales y que se dedicaban a otra cosa, sin embargo, estaban en la actividad del fútbol. Y lo que queremos ahora es incrementar en más de 30 contratos profesionales en esta la Liga Prom".

"El proyecto en sí, tiene un objetivo muy claro que es proyectar nuevos jóvenes y refuerzos que tengan una mayoría de edad pero que sean ya profesionales"... "Estamos convencidos que este modelo nuevo va a fortalecer a los clubes, tenemos la visión de que estos clubes, al promover estos tipos de jugadores (jóvenes) puedan ser exportados al exterior o promovidos a primera división y comienza una economía entre clubes y de exportación bastante interesante en esta Liga Prom que va a fortalecer a estos clubes que en un futuro cuando estén en una primera división, estén totalmente estructurados. Ese es el concepto".

RI: Entiendo que se va a dar una especie de apertura para que los equipos no tengan un límite de edad para contratar, ¿pero en cancha no se van a poder utilizar todos estos refuerzos?

MC: "Lo mínimo que debe existir con una apertura de edad es una reglamentación de refuerzos en cancha... en primera instancia, los refuerzos que habíamos estudiado junto con Desarrollo Técnico de FEPAFUT eran refuerzos Sub-25. Sin embargo, con una solicitud de la Asociación de Jugadores, se llegó a refuerzos libre, si embargo, hay que reglamentar la participación en cancha".

RI: ¿Hay un número que ya esté estipulado?

MC: "Máximo 5 en cancha. En la reglamentación está hasta 5 refuerzos libre de edad, pero todos tienen que ser profesionales y esos mismos pueden permanecer en cancha".

RI: ¿Cuándo se va a dar la presentación de la Liga?

MC: Lamentablemente no hemos llegado a un consenso con la Asociación de Jugadores y no hemos terminado. La verdad tenemos semanas en esto y todo se ha ido dilatando un poco. Los clubes ya están preparados, están haciendo su pretemporada y me gustaría decirte que queremos arrancar ya, pero hasta ahora ni siquiera el reglamento de competencia ha sido finalizado por estos temas".

RI: Quiero entender algo, ¿con la Liga Prom ya llegaron a un acuerdo?

MC: "No, NO HAY ACUERDO".

RI: ¿Y en LPF?

MC: "En LPF no pasa nada. No hay tema"... "La liga Prom es la que tiene un tema con la Asociación de Jugadores, ellos tienen una posición de que hay afectaciones de jugadores de edad avanzada, que era una población que había antes, eso sí es verdad y no quiero utilizar el término "reemplazada" porque todos tienen su oportunidad dentro de los refuerzos, pero sí que va ser una adición de más 170 jugadores nuevos. Osea, vamos a tener una población mucho más grande dentro de ambas ligas, entonces esto es sumamente importante que también veamos el futuro".