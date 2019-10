En ese encuentro, el defensa brasileño se quejó de los gritos racistas al árbitro Daniele Orsato, que detuvo el juego y pidió la difusión por megafonía de un mensaje para detener las agresiones.

El mensaje fue ampliamente pitado por el público de Bérgamo, aunque pocos minutos después se reanudó el partido, que acabó con la victoria de la Fiorentina por 1-0.

Este episodio provocó que el presidente de la FIFA Gianni Infantino, presente en Milán para la ceremonia de los premios The Best, criticó que la situación del racismo "no ha mejorado" en Italia y reclamó "penas claras, como en Inglaterra".

Desde el inicio de esta temporada, el belga del Inter Romelu Lukaku y el marfileño del Milan Franck Kessié también han sido víctimas de ataques racistas.